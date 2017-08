ოპოზიცია “ვენეციის კომისიას” წერილს უგზავნის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zurab-chiaberashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158062 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zurab-chiaberashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158062 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10288 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zurab-chiaberashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zurab-chiaberashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158062) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10288) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 103811 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-24 17:23:12 [post_date_gmt] => 2017-01-24 13:23:12 [post_content] => უკრაინაში დაკავებული ქართველი ვიცე-პოლკოვნიკის გია ცერცვაძის მეუღლემ არ იცის, რის გამო დააკავეს მისი ქმარი. როგორც ტატიანა ცერცვაძემ ’’ფორტუნასთან’’ საუბრისას განაცხადა, არ აქვს იმედი, რომ ვიცე-პოლკოვნიკის საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლება სიმართლეს დაადგენს. ტატიანა ცერცვაძე იმედოვნებს, რომ უკრაინის სააპელაციო სასამართლო „სწორ“ გადაწყვეტილებას მიიღებს და მისი მეუღლე რუსეთს არ გადაეცემა. ’’არ ვიცი, ვინ რას ედავება ჩემს მეუღლეს, ჯერ საქმის კურსში არ ვარ. ყველა სახის ინფორმაციას ინტერნეტით, ან ახალი ამბების მეშვეობით ვიღებ, არ მაქვს კავშირი ადვოკატთან, თუმცა იმედი მაქვს, რომ გიას უკრაინაში მაინც დაიცავენ.“ იუსტიციის მინისტრის განცხადებას, რომ ყველა მოქალაქის პირადი მონაცემები, მათ შორის გია ცერცვაძისაც არის დაცული, დაკავებულის მეუღლე პასუხობს : „ჩვენ თვითონ გადავეცით ჩვენი ხელითო, ამას იტყვის? რატომ მოხდა ეს ფაქტი, თვითონ გაარკვიონ და თვითონ განაცხადონ, მაგრამ მე მათგან სიმართლეს ვერასდროს გავიგებ“. გია ცერცვაძის ცოლი „ნაციონალური მოძრაობის“ აქციას შეუერთდება ვიცე-პოლკოვნიკის ცოლი აპირებს, შვილებთან ერთად „ნაციონალური მოძრაობის“ აქციას შეუერთდეს. ტატიანა ცერცვაძე მოუწოდებს ყველას, მებრძოლ ჯარისკაცებს თავი გაანებონ. „ჩემთან, პირადად, ხელისუფლებიდან არავინ გამომხმაურებია, მხოლოდ ’’ნაციონალური მოძრაობის’’ წევრებმა და ელენე ხოშტარიამ დამირეკეს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უკრაინის სააპელაციო სასამართლო, ჯერ ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ისინი მაინც ნორმალურად გაანალიზებენ ყველაფერს ’’- განაცხადა ტატიანა ცვერცვაძემ. ეხმარება თუ არა გია ცერცვაძეს საქართველოს ხელისუფლება თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის, ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს საკუთარი მოქალაქის უფლებები დაიცვას. ’’მე არ ვიცი, გია ცერცვაძის მეუღლე რა კუთხით უდგება ამ საკითხს. ელენე ხოშტარია უკრაინის სახელმწიფოსთან ვერაფერს გადაუწყვეტს, მაშინ, როცა საქართველოს სახელმწიფოს ყველა შესაბამისის კომპეტენტურ ორგანოს უკვე ჰქონდა კავშირი უკრაინულ მხარესთან. ბევრ საკითხზე ვიმსჯელეთ, ინფორმაცია გავცვალეთ და საქართველოს სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს, რომ გია ცერცვაძე არ გადაეცეს რუსეთს. მთავარი არის დავიცვათ საქართველოს მოქალაქე. იქ რა პოლიტიკური კონტექსტია და ვინ უფრო მაგრად მოაწყობს ისტერიკას ეს, ნაკლებად მაინტერესებს,“ - განაცხადა „ფორტუნასთან“ სესიაშვილმა. ოპოზიცია ცერცვაძის მხარდასაჭერად საპარლამენტო ოპოზიცია ’’ევროპულმა საქართველომ’’ უკრაინის ხელისუფლებას სპეციალური წერილით მიმართ, რომლის თანახმად 21 დეპუტატი ქართველ ვიცე-პოლკოვნიკს თავდებში უდგება. ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით, პარალელურად ფრაქცია ’’ევროპული საქართველო’’ პარლამენტში 3 მინისტრის დაბარების მოთხოვნას ძალაში ტოვებს. ოპოზიცია ითხოვს, რომ გია ცერცვაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით იუსტიციის, საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა კითხვებზე პასუხები გასცენ. ’’ეს არის გაუგონარი დანაშაული, რომლის ჩამდენიც საქართველოს მთავრობაა. მათ რუსეთს ინფორმაცია მიაწოდეს, ან შესაძლოა, რომ წინასწარვე იცოდნენ რუსეთის ამ ’’სპეცოპერაციის’’ შესახებ და კოლაბორაციონისტული მთავრობისთვის დამახასიათებელი სულისკვეთებით თანამშრომლობდნენ მათთან. ჩვენ მივმართავთ უკრაინულ მხარეს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ არ გადასცეს რუსეთის ხელისუფლებას გია ცერცვაძე. ასევე გეტყვით, რომ საერთაშორისოკონვენციები კრძალავს ექსტრადიციას, თუკი მოლოდინი არსებობს, იმის რომ იმ , შესაძლოა ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე დაემუქროს. ჩვენ კი ვხედავთ, რომ ცერცვაძის შემთხვევაში ნადვილად ასეა, იმიტომ, რომ რუსეთს პირდაპირი ნადირობა აქვს გაცხადებული აგვისტოს ომში მონაწილე ქართველ ჯარისკაცებსა და ოფიცრებზე. ასევე, იმ იმ სპეცრაზმელებზე, რომლებიც სხვადასხვა დროს რუსეთის საწინააღმდეგოდ იბრძოდნენ,“- განაცხადა ’’ფორტუნასთან’’ საუბრისას ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. გასულ კვირას ’’რუსთავი 2’’-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ქართველ სამხედრო გია ცერცვაძეს რუსული მხარე 14 წლის წინ ჩადენილი დანაშაულს - მკვლელობას ედავება. თუმცა, ინტერპოლის მიერ საერთაშორისო ძებნა ცერცვაძეზე 2016 წლის 23 დეკემბერს გამოცხადდა. ქართველი სამხედრო ერთი კვირის წინ კიევში დააკავეს, ის ამ დრომდე კიევის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტიელბას ელოდება. სალომე კვარაცხელია [post_title] => გია ცერცვაძის ცოლმა არ იცის, რატომ დააკავეს მისი ქმარი, თუმცა ხელისუფლების არ სჯერა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gia-cercvadzis-colma-ar-icis-ratom-daakaves-misi-qmari-tumca-khelisuflebis-ar-sjera [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-24 17:23:12 [post_modified_gmt] => 2017-01-24 13:23:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103811 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 99424 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-12-29 18:56:14 [post_date_gmt] => 2016-12-29 14:56:14 [post_content] => პარლამენტში საპარლამენტო უმცირესობის წევრ ზურაბ ჭიაბერაშვილს, ფრაქცია ”საქართველოს პატრიოტების” წევრებმა ადა მარშანიამ და ემზარ კვიციანმა სიტყვა რამდენჯერმე შეაწყვეტინეს. ზურაბ ჭიაბერაშვილის სიტყვა დეპუტატებმა მაგიდაზე ხელების ბრახუნით გააპროტესტეს. ჭიაბერაშვილი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის შესახებ რეზოლუციაზე და ალეპოსთან მიმართებით, ცალკე რეზოლუციის მიღების აუცილებლობაზე საუბრობდა. ადა მარშანიას განცხადებით, პარლამენტმა არ უნდა განიხილოს ”ნაციონალური მოძრაობის” მიერ შეთავაზებული პროექტი, რადგან ალეპოში მომხდარი საკითხი სხვა სახელმწიფოებსაც ვერ გაურკვევიათ. [post_title] => ზურაბ ჭიაბერაშვილის სიტყვა დეპუტატებმა მაგიდაზე ხელების ბრახუნით გააპროტესტეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zurab-chiaberashvilis-sityva-deputatebma-magidaze-khelebis-brakhunit-gaaprotestes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-29 18:56:14 [post_modified_gmt] => 2016-12-29 14:56:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=99424 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 99404 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-29 17:23:52 [post_date_gmt] => 2016-12-29 13:23:52 [post_content] => საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას, საპარლამენტო უმცირესობის წევრ ზურაბ ჭიაბერაშვილს, ფრაქცია ”საქართველოს პატრიოტების” წევრებმა ადა მარშანიამ და ემზარ კვიციანმა სიტყვა რამდეჯერმე შეაწყვეტინეს. "ინტერპრესნიუსის" ცნობით, ინციდენტი საკანონმდებლო ორგანოში მაშინ მოხდა, როდესაც ზურაბ ჭაბერაშვილი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის შესახებ რეზოლუციაზე და ალეპოსთან მიმართებით, ცალკე რეზოლუციის მიღების აუცილებლობაზე საუბრობდა. დეპუტატებმა ჭიაბერაშვილის სიტყვით გამოსვლა, მაგიდაზე ხელების ბრახუნით გააპროტესტეს. ადა მარშანიას განცხადებით, პარლამენტმა არ უნდა განიხილოს სირიის საკითხთან დაკავშირებით ”ნაციონალური მოძრაობის” მიერ შეთავაზებული პროექტი, რადგან ”ზესახელმწიფოებსაც” ვერ გაურკვევიათ, თუ რა ხდება ალეპოში რეალურად. მარშანია დარწმუნებულია, რომ პარლამენტში ზოგიერთ ძალას ქვეყნის სისხლიან პოლიტიკაში ჩათრევა სურს. ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით კი საქართველო, საერთაშორისო დღის წესრიგიდან ქრება მაშინ, როდესაც რუსეთის ქმედებებმა გააჩინა შესაძლებლობათა ფანჯარა, რომ ქვეყნის დეოკუპაციისა და ტერიტორიული მთიანობის აღდგენის საკითხი უფრო აქტუალურად დამდგარიყო საერთაშორისო დღის წესრიგში. [post_title] => ჭიაბერაშვილს სიტყვა ადა მარშანიამ და ემზარ კვიციანმა მაგიდაზე ხელების ბრახუნით შეაწყვეტინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chiaberashvils-sityva-ada-marshaniam-da-emzar-kvicianma-magidaze-khelebis-brakhunit-sheawyvetines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-29 17:23:52 [post_modified_gmt] => 2016-12-29 13:23:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=99404 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 103811 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-24 17:23:12 [post_date_gmt] => 2017-01-24 13:23:12 [post_content] => უკრაინაში დაკავებული ქართველი ვიცე-პოლკოვნიკის გია ცერცვაძის მეუღლემ არ იცის, რის გამო დააკავეს მისი ქმარი. როგორც ტატიანა ცერცვაძემ ’’ფორტუნასთან’’ საუბრისას განაცხადა, არ აქვს იმედი, რომ ვიცე-პოლკოვნიკის საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლება სიმართლეს დაადგენს. ტატიანა ცერცვაძე იმედოვნებს, რომ უკრაინის სააპელაციო სასამართლო „სწორ“ გადაწყვეტილებას მიიღებს და მისი მეუღლე რუსეთს არ გადაეცემა. ’’არ ვიცი, ვინ რას ედავება ჩემს მეუღლეს, ჯერ საქმის კურსში არ ვარ. ყველა სახის ინფორმაციას ინტერნეტით, ან ახალი ამბების მეშვეობით ვიღებ, არ მაქვს კავშირი ადვოკატთან, თუმცა იმედი მაქვს, რომ გიას უკრაინაში მაინც დაიცავენ.“ იუსტიციის მინისტრის განცხადებას, რომ ყველა მოქალაქის პირადი მონაცემები, მათ შორის გია ცერცვაძისაც არის დაცული, დაკავებულის მეუღლე პასუხობს : „ჩვენ თვითონ გადავეცით ჩვენი ხელითო, ამას იტყვის? რატომ მოხდა ეს ფაქტი, თვითონ გაარკვიონ და თვითონ განაცხადონ, მაგრამ მე მათგან სიმართლეს ვერასდროს გავიგებ“. გია ცერცვაძის ცოლი „ნაციონალური მოძრაობის“ აქციას შეუერთდება ვიცე-პოლკოვნიკის ცოლი აპირებს, შვილებთან ერთად „ნაციონალური მოძრაობის“ აქციას შეუერთდეს. ტატიანა ცერცვაძე მოუწოდებს ყველას, მებრძოლ ჯარისკაცებს თავი გაანებონ. „ჩემთან, პირადად, ხელისუფლებიდან არავინ გამომხმაურებია, მხოლოდ ’’ნაციონალური მოძრაობის’’ წევრებმა და ელენე ხოშტარიამ დამირეკეს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უკრაინის სააპელაციო სასამართლო, ჯერ ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ისინი მაინც ნორმალურად გაანალიზებენ ყველაფერს ’’- განაცხადა ტატიანა ცვერცვაძემ. ეხმარება თუ არა გია ცერცვაძეს საქართველოს ხელისუფლება თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის, ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს საკუთარი მოქალაქის უფლებები დაიცვას. ’’მე არ ვიცი, გია ცერცვაძის მეუღლე რა კუთხით უდგება ამ საკითხს. ელენე ხოშტარია უკრაინის სახელმწიფოსთან ვერაფერს გადაუწყვეტს, მაშინ, როცა საქართველოს სახელმწიფოს ყველა შესაბამისის კომპეტენტურ ორგანოს უკვე ჰქონდა კავშირი უკრაინულ მხარესთან. ბევრ საკითხზე ვიმსჯელეთ, ინფორმაცია გავცვალეთ და საქართველოს სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს, რომ გია ცერცვაძე არ გადაეცეს რუსეთს. მთავარი არის დავიცვათ საქართველოს მოქალაქე. იქ რა პოლიტიკური კონტექსტია და ვინ უფრო მაგრად მოაწყობს ისტერიკას ეს, ნაკლებად მაინტერესებს,“ - განაცხადა „ფორტუნასთან“ სესიაშვილმა. ოპოზიცია ცერცვაძის მხარდასაჭერად საპარლამენტო ოპოზიცია ’’ევროპულმა საქართველომ’’ უკრაინის ხელისუფლებას სპეციალური წერილით მიმართ, რომლის თანახმად 21 დეპუტატი ქართველ ვიცე-პოლკოვნიკს თავდებში უდგება. ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით, პარალელურად ფრაქცია ’’ევროპული საქართველო’’ პარლამენტში 3 მინისტრის დაბარების მოთხოვნას ძალაში ტოვებს. ოპოზიცია ითხოვს, რომ გია ცერცვაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით იუსტიციის, საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა კითხვებზე პასუხები გასცენ. ’’ეს არის გაუგონარი დანაშაული, რომლის ჩამდენიც საქართველოს მთავრობაა. მათ რუსეთს ინფორმაცია მიაწოდეს, ან შესაძლოა, რომ წინასწარვე იცოდნენ რუსეთის ამ ’’სპეცოპერაციის’’ შესახებ და კოლაბორაციონისტული მთავრობისთვის დამახასიათებელი სულისკვეთებით თანამშრომლობდნენ მათთან. ჩვენ მივმართავთ უკრაინულ მხარეს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ არ გადასცეს რუსეთის ხელისუფლებას გია ცერცვაძე. ასევე გეტყვით, რომ საერთაშორისოკონვენციები კრძალავს ექსტრადიციას, თუკი მოლოდინი არსებობს, იმის რომ იმ , შესაძლოა ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე დაემუქროს. ჩვენ კი ვხედავთ, რომ ცერცვაძის შემთხვევაში ნადვილად ასეა, იმიტომ, რომ რუსეთს პირდაპირი ნადირობა აქვს გაცხადებული აგვისტოს ომში მონაწილე ქართველ ჯარისკაცებსა და ოფიცრებზე. ასევე, იმ იმ სპეცრაზმელებზე, რომლებიც სხვადასხვა დროს რუსეთის საწინააღმდეგოდ იბრძოდნენ,“- განაცხადა ’’ფორტუნასთან’’ საუბრისას ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. გასულ კვირას ’’რუსთავი 2’’-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ქართველ სამხედრო გია ცერცვაძეს რუსული მხარე 14 წლის წინ ჩადენილი დანაშაულს - მკვლელობას ედავება. თუმცა, ინტერპოლის მიერ საერთაშორისო ძებნა ცერცვაძეზე 2016 წლის 23 დეკემბერს გამოცხადდა. ქართველი სამხედრო ერთი კვირის წინ კიევში დააკავეს, ის ამ დრომდე კიევის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტიელბას ელოდება. სალომე კვარაცხელია [post_title] => გია ცერცვაძის ცოლმა არ იცის, რატომ დააკავეს მისი ქმარი, თუმცა ხელისუფლების არ სჯერა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gia-cercvadzis-colma-ar-icis-ratom-daakaves-misi-qmari-tumca-khelisuflebis-ar-sjera [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-24 17:23:12 [post_modified_gmt] => 2017-01-24 13:23:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103811 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 72842e0ac3ffe634971f63c82b595aa5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )