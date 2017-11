ოპოზიციამ მარტივ კითხვას უნდა გასცეს პასუხი – თამარ ჩუგოშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cvlilebebi [1] => konstitucia [2] => tamar-chugoshvili [3] => opozicia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182596 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cvlilebebi [1] => konstitucia [2] => tamar-chugoshvili [3] => opozicia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182596 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3873 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cvlilebebi [1] => konstitucia [2] => tamar-chugoshvili [3] => opozicia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cvlilebebi [1] => konstitucia [2] => tamar-chugoshvili [3] => opozicia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182596) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3873,7786,9573,9386) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182567 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 12:36:32 [post_date_gmt] => 2017-11-01 08:36:32 [post_content] => „პარლამენტის თავმჯდომარემ კარი მოუჯახუნა ყველა ოპოზიციურ პარტიას და თქვა, რომ ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს უკვე რა უნდა მივიღოთ, ამიტომ კომისიაში საუბარს, დიალოგს, არგუმენტაციას აზრი დაუკარგეს,"-ამის შესახებ "ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით განაცხადა. უმცირესობა განხილვაში ჩართვას არ აპირებს და პროცესს ბოიკოტს უცხადებს. "ჩვენ წინა კომისიაში ვნახეთ, რომ ისინი კომისიის შიგნით ან საჯარო განხილვებზე ლაპარაკობდნენ ერთს, მაგალითად ამბობდნენ, რომ 2020 წელს ქვეყანა გადავა პროპორციული სისტემით არჩევნებზე და ბოლო მომენტში მერე ცვლიან საკვანძო საკითხებს. ატყუებენ არა მარტო ქართულ საზოგადოებას, არამედ ვენეციის კომისიაც კი გაკვირვებული დარჩა და იმედგაცრუებული საბოლოოდ,“-განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. პარლამენტის ვიცესპიკერის, თამარ ჩუგოშვილის, განცხადებით, რაც უფრო ხშირად იქნებიან წარმოდგენილები მინისტრები პარლამენტში, უფრო კარგია თავად სამინისტროსა და, ასევე, პარლამენტისთვის. ასე უპასუხა პარლამენტის ვიცესპიკერმა, თამარ ჩუგოშვილმა, ჟურნალისტებს ნუცუბიძეზე მომხდარ ფაქტზე შინაგან საქმეთა მინისტრის პარლამენტში დაბარებასთან დაკავშირებით. ჩუგოშვილის თქმით, პარლამენტი არის ძალიან კარგი პლატფორმა, რომ პასუხები გაეცეს სხვადასხვა თემას, რომელზეც კითხვები შეიძლება, არსებობდეს. როგორც ჩუგოშვილი ამბობს, ამ საქმესთან დაკავშირებით არავის არაფერი აქვს დასამალი და პარლამენტში მოსვლა კარგი შესაძლებლობა იქნებოდა.

პარლამენტი არის ძალიან კარგი პლატფორმა, რომ პასუხები გაეცეს სხვადასხვა თემას - თამარ ჩუგოშვილი [post_title] => პარლამენტი არის ძალიან კარგი პლატფორმა, რომ პასუხები გაეცეს სხვადასხვა თემას - თამარ ჩუგოშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamenti-aris-dzalian-kargi-platforma-rom-pasukhebi-gaeces-skhvadaskhva-temas-tamar-chugoshvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 15:23:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 11:23:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181721 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 181706 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-30 15:16:23 [post_date_gmt] => 2017-10-30 11:16:23 [post_content] => „ეს ცვლილებები არის, პირველ რიგში, ვენეციის კომისიისთვის მიცემული პირობის შესრულება,“ - ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა, თამარ ჩუგოშვილმა, განაცხადა. ამით ის კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების ინიცირებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას გამოეხმაურა. „ის რეკომენდაციები, რომლებიც საბოლოო დასკვნაში იყო, ფაქტობრივად, სრულად იქნება ასახული კონსტიტუციაში. ორი პოლიტიკური საკითხი არის ოპოზიციის მოთხოვნის შესაბამისად. ისინი აქტიურად ითხოვდნენ როგორც ბონუსის სისტემის გაუქმებას, ასევე, ბლოკების შენარჩუნებას. დანარჩენი ორი შეეხება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას. ეს ცვლილებები ძალიან პოზიტიური ცვლილებებია და მხოლოდ უკეთეს გახდის კონსტიტუციის საბოლოო ტექსტს,“ - განაცხადა ჩუგოშვილმა. „ეს ცვლილებები არის, პირველ რიგში, ვენეციის კომისიისთვის მიცემული პირობის შესრულება," - ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა, თამარ ჩუგოშვილმა, განაცხადა. ამით ის კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების ინიცირებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას გამოეხმაურა. „ის რეკომენდაციები, რომლებიც საბოლოო დასკვნაში იყო, ფაქტობრივად, სრულად იქნება ასახული კონსტიტუციაში. ორი პოლიტიკური საკითხი არის ოპოზიციის მოთხოვნის შესაბამისად. ისინი აქტიურად ითხოვდნენ როგორც ბონუსის სისტემის გაუქმებას, ასევე, ბლოკების შენარჩუნებას. დანარჩენი ორი შეეხება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას. ეს ცვლილებები ძალიან პოზიტიური ცვლილებებია და მხოლოდ უკეთეს გახდის კონსტიტუციის საბოლოო ტექსტს," - განაცხადა ჩუგოშვილმა.

ეს ცვლილებები არის ვენეციის კომისიისთვის მიცემული პირობის შესრულება - თამარ ჩუგოშვილი "ჩვენ წინა კომისიაში ვნახეთ, რომ ისინი კომისიის შიგნით ან საჯარო განხილვებზე ლაპარაკობდნენ ერთს, მაგალითად ამბობდნენ, რომ 2020 წელს ქვეყანა გადავა პროპორციული სისტემით არჩევნებზე და ბოლო მომენტში მერე ცვლიან საკვანძო საკითხებს. ატყუებენ არა მარტო ქართულ საზოგადოებას, არამედ ვენეციის კომისიაც კი გაკვირვებული დარჩა და იმედგაცრუებული საბოლოოდ,“-განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. 