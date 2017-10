ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნაზე გადაწყვეტილებას არჩევნების დღემდე მივიღებთ – თამარ ჟვანია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => tamar-djvania [2] => partiebis-dafinanseba [3] => opoziciis-motkhovna ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176759 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => tamar-djvania [2] => partiebis-dafinanseba [3] => opoziciis-motkhovna ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176759 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => tamar-djvania [2] => partiebis-dafinanseba [3] => opoziciis-motkhovna ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => tamar-djvania [2] => partiebis-dafinanseba [3] => opoziciis-motkhovna ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176759) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1138,20389,9322,5734) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176741 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 12:59:54 [post_date_gmt] => 2017-10-18 08:59:54 [post_content] => ცენტრალური საარჩევნო კომისია დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არჩევნების შუალედურ ანგარიშს წარუდგენს. როგორც შეხვედრის დაწყების წინ ცესკოს თავმჯდომარემ, თამარ ჟვანიამ, განაცხადა, "მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია მათ მიეწოდებათ". "ანგარიში საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ წელს ბევრი ინოვაცია დაინერგა ცესკოში. მათ შორის, ადამიანის უფლებების უკეთ რეალიზებისთვის. ასევე დავნერგეთ სერვისები პოლიტიკური პარტიებისთვის, მათ წარმომადგენლების დანიშვნა ონლაინ სარეგისტრაციო სისტემით შეუძლიათ და ბევრ საინტერესო საკითხზე გვექნება მსჯელობა," - განაცხადა თამარ ჟვანიამ. [post_title] => ცესკო დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არჩევნების შუალედურ ანგარიშს წარუდგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cesko-diplomatiur-misiebsa-da-saertashoriso-organizaciebis-warmomadgenlebs-archevnebis-shualedur-angarishs-warudgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 13:50:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 09:50:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176741 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 176594 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 10:59:06 [post_date_gmt] => 2017-10-18 06:59:06 [post_content] => თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით არსებული კითხვების გამო, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში 31 შემომწირველია დაბარებული. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურმა მორიგი შუალედური ანგარიშში გაავრცელა. აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ზურაბ აზნაურაშვილის განცხადებით, შემომწირველთა გამოკითხვის პროცესი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა ამ დროისთვის გამოკითხულია მხოლოდ 14 ფიზიკური პირი. „ვაკეთებთ ანალიზს, შემოსავლების სამსახურიდან ვიღებთ ინფორმაციას სასამართლოს წესით, თუ რა შემოსავალი ჰქონდათ აღნიშნულ პირებს. შემდგომ ვთხოვთ მობრძანებას სამსახურში, რათა წარმოგვიდგინონ ინფორმაცია, თუ ხელფასის გარდა სხვა შემოსავალი არის დაფიქსირებული. შესაძლოა, იყოს ეს ბიზნეს საქმიანობიდან მიღებული რაიმე შემოსავალი. 17 შემომწირველი, რომელიც ბოლო პერიოდში დავიბარეთ, გასული კვირის განმავლობაში, არიან 9 „ქართული ოცნების“ და 8 „ევროპული საქართველოს“ შემომწირველი,“ - განაცხადა ზურაბ აზნაურაშვილმა . [post_title] => აუდიტის სამსახურში, პარტიების დაფინანსების საკითხთან დაკავშირებით, გამოკითხვაზე 31 პირი დაიბარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => auditis-samsakhurshi-partiebis-dafinansebis-sakitkhtan-dakavshirebit-gamokitkhvaze-31-piri-daibares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 12:22:22 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 08:22:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176594 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174998 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 13:37:16 [post_date_gmt] => 2017-10-13 09:37:16 [post_content] => საია-მ შესაძლოა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართოს. საქმე ეხება ცესკო-ს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად, თბილისში ჩატარებული საქველმოქმედო საფეხბურთო მატჩი პოლიტიკურ აგიტაციად არ შეფასდა. საია-ს იურისტის, ირმა პავლიაშვილის, განცხადებით, საინტერესოა, სასამართლო განმარტება როგორი იქნება აგიტაციასთან და უკანონო აგიტაციასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ორგანიზაციამ 2016 წელსაც მიმართა ცესკო-ს და სასამართლოს, როდესაც უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი ჩაერთო აგიტაციაში და ადგილი ჰქონდა სოციალურ მიმართვებს. “როგორც კი ანდრეი შევჩენკოს კომენტარი გავრცელდა, ჩვენ დაუყოვნებლივ განცხადებით მივმართეთ ცესკო-ს. განცხადებაში საუბარი იყო, რომ შევჩენკო კახი კალაძის მხარდასაჭერად იყო ჩამოსული და ის მიიჩნევდა, რომ კალაძე კარგი მერი იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევას ვაფასებთ, როგორც სააგიტაციო ღონისძიებას და ადგილი ჰქონდა ამ შემთხვევაში უკანონო აგიტაციას, იქიდან გამომდინარე, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე მონაწილეობდა აგიტაციაში. ეს ღონისძიება მიმართული იყო იმ კუთხით, რომ ადგილი ჰქონოდა აგიტაციას,“ - განაცხადა ირმა პავლიაშვილმა. ცესკო-მ განმარტა, რომ გამართული მატჩი არ იყო სააგიტაციო ღონისძიება და ადგილი ჰქონდა გამოხატვის თავისუფლებას. [post_title] => საია-მ შესაძლოა, ცესკო-ს წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saia-m-shesadzloa-cesko-s-winaaghmdeg-sasamartlos-mimartos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 13:37:16 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 09:37:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174998 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 176741 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 12:59:54 [post_date_gmt] => 2017-10-18 08:59:54 [post_content] => ცენტრალური საარჩევნო კომისია დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არჩევნების შუალედურ ანგარიშს წარუდგენს. როგორც შეხვედრის დაწყების წინ ცესკოს თავმჯდომარემ, თამარ ჟვანიამ, განაცხადა, "მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია მათ მიეწოდებათ". "ანგარიში საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ წელს ბევრი ინოვაცია დაინერგა ცესკოში. მათ შორის, ადამიანის უფლებების უკეთ რეალიზებისთვის. ასევე დავნერგეთ სერვისები პოლიტიკური პარტიებისთვის, მათ წარმომადგენლების დანიშვნა ონლაინ სარეგისტრაციო სისტემით შეუძლიათ და ბევრ საინტერესო საკითხზე გვექნება მსჯელობა," - განაცხადა თამარ ჟვანიამ. [post_title] => ცესკო დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არჩევნების შუალედურ ანგარიშს წარუდგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cesko-diplomatiur-misiebsa-da-saertashoriso-organizaciebis-warmomadgenlebs-archevnebis-shualedur-angarishs-warudgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 13:50:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 09:50:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176741 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 62 [max_num_pages] => 21 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => aaeba968e0fd65019bd9e3c9137f3f92 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )