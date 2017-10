ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ფოთის #70-ე საოლქო-სააჩევნო კომისიაში შეჭრას ცდილობენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => foti [2] => opozicia [3] => fotis-70-e-saolqo-saachevno-komisia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179551 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => foti [2] => opozicia [3] => fotis-70-e-saolqo-saachevno-komisia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179551 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 228 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => foti [2] => opozicia [3] => fotis-70-e-saolqo-saachevno-komisia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => foti [2] => opozicia [3] => fotis-70-e-saolqo-saachevno-komisia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179551) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (228,3200,20608,9573) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179095 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 12:21:34 [post_date_gmt] => 2017-10-23 08:21:34 [post_content] => ფოთში, 70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიასთან, ოთხმა ოპოზიციურმა პარტიამ საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი არჩევნების წინასწარ შედეგებს აპროტესტებენ და ფოთის 31-ე საარჩევნო უბნის შედეგების ბათილად ცნობას ითხოვენ. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები 31-ე უბნის თავმჯდომარეს საარჩევნო ყუთში 100-მდე ბიულეტენის ჩაყრაში ადანაშაულებენ, რასაც ადრესატი აბსურდულს უწოდებს. ოპოზიციის მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატები 70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიას დაუყოვნებლივ რეაგირებას სთხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრებიან. საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი, სალომე როდონაია, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. [post_title] => საქართველოს მასშტაბით ხმის მიცემის პროცესი დასრულებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-masshtabit-khmis-micemis-procesi-dasrulebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 17:01:45 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 13:01:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178646 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178550 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 17:13:51 [post_date_gmt] => 2017-10-21 13:13:51 [post_content] => "არჩევნები მიმდინარეობს მშვიდ, წყნარ ვითარებაში", - ამის შესახებ "ქართული ოცნების" წარმომადეგენლმა, მამუკა მდინარაძემ განაცხადა და ამომრჩევლებს აქტიურობისკენ მოუწოდა. თუმცა, მამუკა მდინარაძის ინფორმაციით, ოპოზიციური პარტიების მომხრეთა მხრიდან დარღვევებს აქვს ადგილი. "ოპოზიციური ჯგუფები საარჩევნო უბნებზე იმყოფებოდნენ მედიასაშუალებების ყალბი აკრედიტაციებით და ხელს უშლიდნენ საარჩევნო პროცესს. ქალაქ თელავში, ტელეკომპანია "რუსთავი 2"-ის წარმომადგენლებმა ქართული ოცნების წარმომადგენელს ავტომობილიდან უნებართვოდ ააცალა მისი კუთვნილი დოკუმენტები და შეეცადა ამით ამომრჩეველზე ზეგავლენა მოეხდინა. მოვუწოდებთ ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას, ასევე ნებისმიერ ოპოზიციურ მედიასაშუალებას, ჩაეტიონ კანონის ჩარჩოებში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, უფლებას ვიტოვებთ, ნებისმიერი ასეთი ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში მოვითხოვოთ მათ მიმართ კანონით დადგენილი მკაცრი ზომების გატარება",-განაცხადა მამუკა მდინაძემ. მათ ოპონენტებს მოუწოდა სიტუაციის დრამატიზებისგან თავი შეიკავონ. ყველა მტკიცებულება მიუთითებს, რომ კონკრეტული ადამიანი მოქმედებდა გაყალბებული ბეიჯით. ფიქსირდება ასეთი ფაქტები, მაგრამ ჩვენ თავს ვიკავებთ, რომ სიტუაციის დრამატიზება არ მოხდეს. ამაზე ბუნებრივია იქნება რეაგირება, მოვიწოდებთ ოპონენტებს ვითარების დრამატიზებისგან თავი შეიკავონ. საქართველოს აქვს ძალიან გამჭვირვალე და თავისუფალი არჩევნები",-განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. 