„ოქროს ფოთოლს“ ჩაის პლანტაცია 25 წლიანი იჯარით გადასცეს – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურში ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო აშენდება. ამ მიზნით, პროგრამა „ქართული ჩაის" რეაბილიტაციის ფარგლებში შპს „ნატურა თი კომპანის" სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსგან დაბა ლაითურში მდებარე 155 039 კვ.მ. ჩაის პლანტაციები 25 წლიანი იჯარით გადაეცა. ასევე პროგრამის ფარგლებში კომპანია ჩაის პირველადი გადამუშავების საწარმოს შესაქმნელად, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსგან მიიღებს 70%-იან დაფინანსებას, რომლის ოდენობაც 27 125 ლარს შეადგენს. საწარმოს მოსაწყობად კი ჯამში 38 750 ლარი დაიხარჯება. შეგახსენებთ, რომ ქართული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა მიზნად ისახავს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას, საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენებას, ქარული ჩაის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას და რეგიონში მოსახლეობის დასაქმებას. ოზურგეთში ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო აშენდება

იაპონიის საელჩო საქართველოში და ეროვნული ბოტანიკური ბაღი იაპონური ჩაის რიტუალური მომზადების ღონისძიებას აწყობენ. ჩაის ცერემონიას გაუძღვება იაპონიიდან ამ ღონისძიებისთვის საგანგებოდ მოწვეული ჩაის ოსტატი მიჩიკო უჩინო. „ხვალ, 13:00 საათზე იაპონიის საელჩო საქართველოში და საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი გიწვევთ ჩაის ცერემონიაზე თბილისის ბოტანიკურ ბაღში არსებულ იაპონურ ბაღში. ღონისძიებას დაესწრება იაპონიის სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ტადაჰარუ უეჰარა და საელჩოს სხვა წარმომადგენლები. ჩაის ცერემონიაზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს ბოტანიკური ბაღის საფასურის (2 ლარი) გადახდით. იაპონური ჩაის ცერემონია ანუ ჩანოიუ, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც ჩაის გზა ანუ ჩადო ან სადო, წარმოადგენს სტუმრების წინაშე დაფქული მწვანე ჩაის რიტუალიზებულ მომზადებას", - აღნიშნულია იაპონიის საელჩოს ინფორმაციაში. საქართველოში იაპონური ჩაის რიტუალურ მომზადებას ისწავლიან

შვეიცარიული შოკოლადის მწარმოებელი კომპანია Camille Bloch საქართველოში თხილის პლანტაციების გაშენებითა და ამ სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით არის დაინტერესებული. გეგმებზე კომპანიის წარმომადგენლებმა იმერეთის ვიცე-გუბერნატორთან, იოსებ ხახალეიშვილთან შეხვედრისას ისაუბრეს. იმერეთის ვიცე–გუბერნატორმა შვეიცარიელებს იმერეთის მხარეში თხილის სექტორში არსებული რესურსი გააცნო და მის მაღალ ხარისხზე ისაუბრა. ამ ეტაპზე კომპანია Camille Bloch-ის წარმომადგენლები, იმერეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, პლანტაციებისთვის შესაბამისი ტერიტორიების მოძიებაზე მუშაობენ. შვეიცარიული შოკოლადის მწარმოებელი იმერეთში თხილის პლანტაციას გააშენებს [post_title] => ოზურგეთში ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო აშენდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ozurgetshi-chais-gadamamushavebeli-sawarmo-ashendeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 15:36:36 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 11:36:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168457 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 41 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1e66bbfa1b7a7e8993d2585e83d098f5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )