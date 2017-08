ორლანდო ბლუმი და კეტი პერი პაპარაცების ობიექტივში კვლავ ერთად მოხვდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => keti-peri [1] => orlando-blumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154065 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => keti-peri [1] => orlando-blumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154065 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1304 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => keti-peri [1] => orlando-blumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => keti-peri [1] => orlando-blumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154065) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1304,3650) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150940 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-03 14:31:20 [post_date_gmt] => 2017-08-03 10:31:20 [post_content] => ბოლო პერიოდში ქართველი დიზაინერების ნამუშევრები მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია. უცხოელი ვარსკვლავები არცთუ იშვიათად ირჩევენ ამა თუ იმ ქართველი დიზაინერის კოლექციიდან რომელიმე ნივთს. ბელა ჰადიდი - „Situationist“-ის სამოსში გამოჩნდა რამდენჯერმე, დაუტცენ კროსი თამუნა ინგოროყვას ირჩევს ხშირად, ლეიდი გაგამ გიორგი ქებურიას კოპლებიანი კაბით მოიწონა თავი, იზაბელ იუპერს პრესტიჟულ გამოცემასთან გადაღებისთვის ჯაბა დიასამიძის სამოსი შეურჩიეს, ანჯელინა ჯოლის - ამავე დიზაინერის მიერ შექმნილი ქუდი, კეტი პერიმ რამდენიმე „ლუქი“ „Mach & Mach“-ის ბოლო კოლექციიდან შეარჩია. ქართველი დიზაინერებისადმი ასეთ დიდ ინტერესს „ბალენსიაგას“ კრეატიულ დირექტორს, დემნა გვასალიას მიაწერენ, რომელმაც უდიდესი პოპულარობა მოიპოვა საკუთარი ნამუშევრებით და მოდის კრიტიკოსთა აღფრთოვანება და აღიარება დაიმსახურა. ქართველ დიზაინერთა კოლექციების ნახვა ფართო საზოგადოებას „ვოგის“ ონლაინგამოცემის ფურცლებზე შეუძლია ხოლმე, სადაც „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის“ მონაწილეები ბოლო დროს ხშირად ხვდებიან. თბილისში ამ კვირეულის ორგანიზატორი, სოფო ჭყონია წერს: „უფრო მეტი და მეტი ცნობილი ადამიანი იცვამს ქართველი დიზაინერების ნამუშევრებს. ეს დიდი წარმატება და წინ გადადგმული ნაბიჯია! ჩვენ მათ შესახებ კიდევ გავიგებთ მალე“. [gallery columns="4" link="file" ids="150948,150949,150950,150951,150953,150954,150955,150956,150957,150958,150959,150960,150961,150962,150963,150964"]

მსოფლიო ვარსკვლავები ირჩევენ ქართველ დიზაინერებს (ფოტოები)

მსოფლიო პრესა ავრცელებს ფოტოებს, სადაც ჰოლივუდის კინოვარსკვლავი ორლანდო ბლუმი და როგორც მედია წერს, მისტიკური შავთმიანი ქალბატონია გამოსახული. წერენ, რომ კეტი პერისთან დაშორების შემდეგ ბლუმი არაერთ ქალბატონთან სეირნობისას გამოიჭირეს პაპარაცებმა, ეს ფოტოები კი პარიზშია გადაღებული. ფოტოებიდან ჩანს, რომ ბლუმსა და უცნობ ქალბატონს საკმაოდ თბილი ურთიერთობები აქვთ - ქალი მას რამდენჯერმე თავზე ეხება და თმას უსწორებს. შესაძლოა, უცხოურმა მედიამ ვერ ამოიცნო, მაგრამ ჩვენთვის აშკარაა, რომ ორლანდო ბლუმის გვერდით მოისეირნე ლამაზმანი ხატია ბუნიათიშვილია, ქართველი პიანისტი, რომელიც პარიზში ცხოვრობს. საინტეროა, რა იმალება ამ შეხვედრის უკან და აქვს თუ არა რომანი წყვილს. სტატიაში აღნიშნულია, რომ როგორც კი ბლუმმა და ხატიამ დაინახეს, რომ უღებდნენ, სასწრაფოდ ტაქსი დაიჭირეს და ადგილს გაეცალნენ... მოგვიანებით, ორლანდო ბლუმმა პაპარაცების მიერ გადაღებული ეს ფოტოები საკუთარ ინსტაგრამზე გააზიარა. როგორც ჩანს, ფოტოები ძალიან მოეწონა.. [gallery columns="4" link="file" ids="147392,147393,147394,147395,147396,147397,147398,147399"]

ორლანდო ბლუმს ხატია ბუნიათიშვილთან რომანი აქვს?!. პარიზში მაღალი მოდის კვირეული მიმდინარეობს, რომელსაც უამრავი ცნობილი ადამიანი ესწრება. გუშინ, ეიფელის კოშკთან, "შანელის" ჩვენება გაიმართა, რომელზეც კეტი პერი დედასთან ერთად გამოცხადდა. პარიზში ყოფნის მიუხედავად, ვარსკვლავმა არც ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე დაივიწყა და „ტვიტერზე" ამ დღესასწაულს და მამის პოლიტიკური შეხედულებების ცვლილებას პოსტი მიუძღვნა. როგორც აღმოჩნდა, ქალიშვილთან კარგი ურთიერთობის შესანარჩუნებლად მან საკუთარი პოლიტიკური შეხედულების შეცვლა გადაწყვიტა: „მადლობა მამას, რომელიც ახლა ამბობს: მე არც რესპუბლიკელი, არც დემოკრატ, არამედ ამერიკელი ვარ", - დაწერა მომღერალმა. საქმე იმაშია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში კეტი ჰილარი კლინტონის აქტიური მხარდამჭერი იყო, მამამისმა კი ხმა ტრამპს მისცა. ამჯერად კი, კეტის მამამ გადაწყვიტა, რომ არცერთ პარტიას აღარ დაუჭიროს მხარი. https://twitter.com/katyperry/status/882354774154203136

კეტი პერი პარიზის მოდის კვირეულზე დედასთან ერთად მივიდა ბოლო პერიოდში ქართველი დიზაინერების ნამუშევრები მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია. უცხოელი ვარსკვლავები არცთუ იშვიათად ირჩევენ ამა თუ იმ ქართველი დიზაინერის კოლექციიდან რომელიმე ნივთს. ბელა ჰადიდი - „Situationist"-ის სამოსში გამოჩნდა რამდენჯერმე, დაუტცენ კროსი თამუნა ინგოროყვას ირჩევს ხშირად, ლეიდი გაგამ გიორგი ქებურიას კოპლებიანი კაბით მოიწონა თავი, იზაბელ იუპერს პრესტიჟულ გამოცემასთან გადაღებისთვის ჯაბა დიასამიძის სამოსი შეურჩიეს, ანჯელინა ჯოლის - ამავე დიზაინერის მიერ შექმნილი ქუდი, კეტი პერიმ რამდენიმე „ლუქი" „Mach & Mach"-ის ბოლო კოლექციიდან შეარჩია. ქართველი დიზაინერებისადმი ასეთ დიდ ინტერესს „ბალენსიაგას" კრეატიულ დირექტორს, დემნა გვასალიას მიაწერენ, რომელმაც უდიდესი პოპულარობა მოიპოვა საკუთარი ნამუშევრებით და მოდის კრიტიკოსთა აღფრთოვანება და აღიარება დაიმსახურა. ქართველ დიზაინერთა კოლექციების ნახვა ფართო საზოგადოებას „ვოგის" ონლაინგამოცემის ფურცლებზე შეუძლია ხოლმე, სადაც „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის" მონაწილეები ბოლო დროს ხშირად ხვდებიან. თბილისში ამ კვირეულის ორგანიზატორი, სოფო ჭყონია წერს: „უფრო მეტი და მეტი ცნობილი ადამიანი იცვამს ქართველი დიზაინერების ნამუშევრებს. ეს დიდი წარმატება და წინ გადადგმული ნაბიჯია! ჩვენ მათ შესახებ კიდევ გავიგებთ მალე".

[gallery columns="4" link="file" ids="150948,150949,150950,150951,150953,150954,150955,150956,150957,150958,150959,150960,150961,150962,150963,150964"]

მსოფლიო ვარსკვლავები ირჩევენ ქართველ დიზაინერებს (ფოტოები)