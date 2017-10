ორშაბათს კატალონიის პარლამენტში დებატები გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => katalonia [1] => raul-romeva [2] => espanetis-referendumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172039 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => katalonia [1] => raul-romeva [2] => espanetis-referendumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172039 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 394 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => katalonia [1] => raul-romeva [2] => espanetis-referendumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => katalonia [1] => raul-romeva [2] => espanetis-referendumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172039) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19983,394,19982) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170859 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-04 11:09:23 [post_date_gmt] => 2017-10-04 07:09:23 [post_content] => „ევროპარლამენტი კატალონიაში ჩატარებული რეფერენდუმის საკითხზე დებატებს გამართავს,“ - ამის შესახებ ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ, ანტონიო ტაიანიმ, განაცხადა. „მე ველაპარაკე ესპანეთის პრემიერმინისტრ მარიანო რახოის. კატალონიაში მომხდარი მოვლენების კვალდაკვალ ევროპარლამენტი კონსტიტუციის, ესპანეთში სამართლის უზენაესობისა და ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებების საკითხებზე დებატებს ჩაატარებს,“ - დაწერა ტაიანიმ „ტვიტერის“ საკუთარ მიკრობლოგში. დებატები დღეს, დღის მეორე ნახევარში, გაიმართება. კატალონიაში რეფერენდუმი სამი დღის წინ ჩატარდა. ოფიციალური მადრიდი ამტკიცებს, რომ რეფერენდუმი კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. მთელი დღის განმავლობაში პოლიცია საარჩევნო უბნებს ხურავდა და ყუთების და ბიულეტენების კონფისკაციას ახდენდა. კატალონიის სხვადასხვა ნაწილში საპროტესტო აქციები გაიმართა, პოლიციამ ხელკეტები და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. კატალონიის ხელისუფლების ინფორმაციით, სულ დაშავებულია 893 ადამიანი. [post_title] => ევროპარლამენტი კატალონიაში ჩატარებული რეფერენდუმის საკითხზე დებატებს გამართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evroparlamenti-kataloniashi-chatarebuli-referendumis-sakitkhze-debatebs-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-04 11:12:56 [post_modified_gmt] => 2017-10-04 07:12:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170859 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170716 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-03 17:30:31 [post_date_gmt] => 2017-10-03 13:30:31 [post_content] => კატალონიაში ჩატარებული რეფერენდუმი ყველაზე განხილვადი თემაა. ფეხბურთის ქომაგები კი "ბარსელონასა" და მის მომავალზე დარდობენ. კატალონიის დამოუკიდებლობის პირობებში "ბარსა" შესაძლოა ესპანეთის ან ზოგადად ჩემპიონატის გარეშე დარჩეს. თუმცა კატალონიაში ამის ნაკლებად ეშინიათ და ფიქრობენ, რომ სხვა ქვეყნის პირველობაზე ითამაშებენ. გადავხედოთ იმ გუნდებს, რომლებიც უცხო ქვეყნის პირველობებზე გამოდიან. მონაკო "თეთრ-წითლები" მონაკოს წარმოადგენენ, რომელიც დამოუკიდებელი ჯუჯა სახელმწიფოა სამხრეთ საფრანგეთით. მონაკოს სამი მხრიდან სწორედ საფრანგეთი ესაზღვრება და ყველაზე ლოგიკური საფრანგეთის პირველობაზე გამოსვლაა. „მონაკო“ საფრანგეთის 8-გზის გამარჯვებულია და ამ ქვეყნის სახელით ევროტურნირებზეც ხშირად ასპარეზობს. სუონსი ინგლისის პრემიერლიგის ბინადარია უელსური "სუონსი". "სუონსი" ერთადერთი უელსური კლუბია, რომელმაც უეფას მიერ მოწყობილ ტურნირებზე შეძლო ასპარეზობა. 2013 წელს "გედებმა" ინგლისის ლიგის თასი მოიგეს და ევროპის ლიგაზეც იასპარეზეს. არც ისე დიდი ხნის ინგლისის პრემიერლიგაში თამაშობდა კიდევ ერთი უელსური გუნდი „კარდიფი“, რომელიც ლიგიდან გავარდა და ახლა ჩემპიონშიპშია. "კარდიფისა" და "სუონსის" გარდა კიდევ არაერთი უელსური გუნდი ასპარეზობს ინგლისის სხვადასხვა ლიგაში. ლიხტენშტეინელები ლიხტენშტეინი ჯუჯა სახელმწიფოა შუა ევროპაში. მას საკუთარი საფეხბურთო ლიგა არ აქვს და ყველა კლუბი შვეიცარიის სხვადასხვა ლიგაში თამაშობს. ყველაზე ცნობილია "ვადუცი", რომელიც ერთადერთია, რომელსაც შვეიცარიის მთავარ ლიგაში უთამაშია. თუ გახსოვთ, 2013 წელს ევროპალიგაზე „ვადუცს“ საჩხერის „ჩიხურა“ შეხვდა. მაშინ ჩვენებმა გაჭირვებით, სტუმრად გატანილი გოლის წყალობით, მაგრამ მაინც დაძლიეს ეს ეტაპი. ანდორა ესპანურ საფეხბურთო ლიგასაც აქვს პრეცენდენტი, როდესაც უცხო ქვეყნის გუნდი მათ ლიგაში ასპარეზობს. ანდორა ჯუჯა სახელმწიფოა, რომელიც ესპანეთსა და საფრანგეთს შორის მდებარეობს და მათი ერთადერთი საფეხბურთო კლუბი "ანდორა" ესპანეთის რანგით მე-5 ლიგაში ასპარეზობს. „ანდორას“ საკალათბურთო გუნდიც ესპანეთის ჩემპიონატში გამოდის, რომლის ღირსებას, როგორც იცით, გიორგი შერმადინი და ბექა ბურჯანაძე იცავენ. კანადა - აშშ ოკეანისგაღმა ისეა მოწყობილი, რომ კანადური გუნდები აშშ-ს ლიგაში გამოდიან. საფეხბურთო "ტორონტო", "ვანკუვერი", "მონრეალი" MLS ცდიან ძალებს. ასეა კალათბურთშიც (NBA) და ჰოკეის ლიგაშიც (NHL). მსგავსი შემთხვევები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეშიც ფიქსირდება. სად გამოიძებნება „ბარსელონას“ და სხვა კატალონიური გუნდების ადგილი ამას მომავალი პოლიტიკური ამინდი განსაზღვრავს. [post_title] => გუნდები, რომლებიც სხვაგან თამაშობენ: სად წავა ბარსელონა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gundebi-romlebic-skhvagan-tamashoben-sad-wava-barselona [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 17:30:31 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 13:30:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170716 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170366 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-03 09:43:44 [post_date_gmt] => 2017-10-03 05:43:44 [post_content] => „ბარსელონას“ პრეზიდენტმა, ხოსეპ მარია ბარტომეუმ აღნიშნა, რომ კატალონიაში ჩატარებულმა რეფერენდუმმა შესაძლოა, სერიოზული გავლენა მოახდინოს გუნდზე. დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემთხვევაში, კლუბმა და გულშემატკივრებმა უნდა აირჩიონ ლიგა, რომელშიც „ბარსელონა“ გამოვა. „იმ შემთხვევაში, თუ გამოცხადდა დამოუკიდებლობა, კატალონიურ კლუბსა და მის ფანებს მოუწევთ არჩევანის გაკეთება, რომელ ლიგაში ითამაშოს „ბარსელონამ“, - ბარტომეუს ამ განცხადებას „ბარსელონას“ პრესსამსახური ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ პირველ ოქტომბერს კატალონიაში დამოუკიდებლობის ე.წ. რეფერენდუმი გაიმართა, რომელზეც გამოკითხვაში მონაწილეთა 90-მა პროცენტმა მხარი დაუჭირა რეგიონის ესპანეთიდან გამოყოფას. მადრიდში პლებისციტის ჩატარების ფაქტი არ აღიარეს. მიუხედავად ამისა, კატალონიის მთავრობა აპირებს გამოაცხადოს ესპანეთიდან გამოყოფის შესახებ. [post_title] => სად ითამაშებს ბარსელონა: ამას ფანები გადაწყვეტენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-itamashebs-barselona-amas-fanebi-gadawyveten [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 09:43:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 05:43:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170366 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170859 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-04 11:09:23 [post_date_gmt] => 2017-10-04 07:09:23 [post_content] => „ევროპარლამენტი კატალონიაში ჩატარებული რეფერენდუმის საკითხზე დებატებს გამართავს,“ - ამის შესახებ ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ, ანტონიო ტაიანიმ, განაცხადა. „მე ველაპარაკე ესპანეთის პრემიერმინისტრ მარიანო რახოის. კატალონიაში მომხდარი მოვლენების კვალდაკვალ ევროპარლამენტი კონსტიტუციის, ესპანეთში სამართლის უზენაესობისა და ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებების საკითხებზე დებატებს ჩაატარებს,“ - დაწერა ტაიანიმ „ტვიტერის“ საკუთარ მიკრობლოგში. დებატები დღეს, დღის მეორე ნახევარში, გაიმართება. კატალონიაში რეფერენდუმი სამი დღის წინ ჩატარდა. ოფიციალური მადრიდი ამტკიცებს, რომ რეფერენდუმი კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. მთელი დღის განმავლობაში პოლიცია საარჩევნო უბნებს ხურავდა და ყუთების და ბიულეტენების კონფისკაციას ახდენდა. კატალონიის სხვადასხვა ნაწილში საპროტესტო აქციები გაიმართა, პოლიციამ ხელკეტები და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. კატალონიის ხელისუფლების ინფორმაციით, სულ დაშავებულია 893 ადამიანი. [post_title] => ევროპარლამენტი კატალონიაში ჩატარებული რეფერენდუმის საკითხზე დებატებს გამართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evroparlamenti-kataloniashi-chatarebuli-referendumis-sakitkhze-debatebs-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-04 11:12:56 [post_modified_gmt] => 2017-10-04 07:12:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170859 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 15 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ddb54bfce1454ef6c4da39049f7792bc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )