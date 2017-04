ორსულმა როზი ჰანთინგტონ-უაითლიმ 30-ე დაბადების დღე ახლობლების გარემოცვაში აღნიშნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rozi-hantingtoni [1] => stethemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123821 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rozi-hantingtoni [1] => stethemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123821 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5812 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rozi-hantingtoni [1] => stethemi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rozi-hantingtoni [1] => stethemi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123821) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5812,7648) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 115531 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-16 16:09:39 [post_date_gmt] => 2017-03-16 12:09:39 [post_content] => როზი ჰანტინგტონ-უათლი და ჯეისონ სტეტჰემი მალე მშობლები გახდებიან. ორსულობის პარალელურად, ცნობილი ლამაზმანი აქტიურად მუშაობს და მნიშვნელოვან ღონისძიებებსაც სტუმრობს. ერთ-ერთი ასეთი უკანასკნელი ლოს-ანჯელესში, ბრენდ UGG-ის პრეზენტაცია გახდა. როზის გარდა მას სხვა მოდელებიც სტუმრობდნენ, თუმცა თავისი მდგომარეობის გამო განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ მასზე შეჩერდა. სპეციალურად ამ საღამოსთვის მან შავი ლუქი შეარჩია: შარვალი და განიერი ზედა, რომელიც მომრგვალებულ მუცელს უმალავდა. აქსესუარად მან ხის ჩანთა შეარჩია. შეგახსენებთ, რომ 29 წლის როზისთვის და 49 წლის ჯეისონისთვის ეს პირველი შვილი იქნება. ორსული როზი ჰანტინგტონ-უათლი UGG-ის პრეზენტაციაზე ბრწყინავდა

მოდელი როზი ჰანთინგტონ-უაიტლი , რომლის ორსულობის შესახებ ცნობილი ცოტა ხნის წინ გახდა, საზოგადოებაში პირველად გამოჩნდა. ფოტოგრაფებმა ცნობილი ლამაზმანი თავისი პრენდის, Paige-ის ახალი კოლექციის პრეზენტაციაზე დააფიქსირეს. უაითლი ტანსაცმელს ცნობილ დიზაინერთან, პეიჯ ადამს-გელერთან ერთად ქმნის. თავის უამრავ ინტერვიუში მოდელი ყოველთვის ხაზს უსვამს, რომ მასთან თანამშრომლობა მისთვის დიდი პატივია. ჰანთინგტონ-უაითლის მხარდასაჭერად საღამოზე მისი მეგობარი და ასევე მოდელი, ბეჰატი პრინსლუ მივიდა. ორივე მათგანი, ბუნებრივია, როზის ახალი ბრენდის მიერ წარმოებულ სამოსში იყო გამოწყობილი. ორსული როზი ჰანთინგტონ-უაიტლი საზოგადოებაში პირველად გამოჩნდა

მოდელი როზი ჰანთინგტონ-უაიტლი და ჯეისონ სტეტჰემი დიდი ხნის მანძილზე მალავდნენ იმ ფაქტს, რომ მალე მშობლები გახდებოდნენ, თუმცა ლამაზმანმა სიჩუმის დარღვევა გადაწყვიტა თავის მიკრობლოგზე ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ზღვის ფონზე პოზირებს. „ბედნიერი ვარ გაცნობოთ, რომ მე და ჯეისონი სასიამოვნო მოლოდინში ვართ", - დააწერა მოდელმა ფოტოს, სადაც ის საცურაო კოსტიუმში პოზიორობს და სადაც კარგად ჩანს მისი წამოზრდილი მუცელი. 29 წლის მოდელი და 49 წლის მსახიობი ექვს წელზე მეტია ერთად არიან. 2016 წლის იანვარში კი მათ ნიშნობის შესახებ განაცხადეს. როზი ჰანთინგტონ-უაიტლი მუცელს აღარ მალავს 