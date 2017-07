WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupacia [1] => fortunas-temebi [2] => teritoriis-mitviseba [3] => baneris-gadmotana [4] => reagireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143801 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => okupacia [1] => fortunas-temebi [2] => teritoriis-mitviseba [3] => baneris-gadmotana [4] => reagireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143801 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143801) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16999,16375,2644,17000,16998) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143816 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-05 16:23:22 [post_date_gmt] => 2017-07-05 12:23:22 [post_content] => მობილურ ტელეფონზე ამინდის მაჩვენებელი 38 ºC ტემპერატურას აჩვენებს. მტვერი, ხმაური, გადაკეტილი ქუჩა, სტაფილოსფერ და მწვანე უნიფორმებში გამოწყობილი სხვადასხვა ასაკის მამაკაცები, თავზე ქუდებით და შუბლზე ოფლის წვეთებით, მზისგან დამწვრები ისევ შუაგულ მზეზე მუშაობენ. ნაწილს ხელში ბარი უჭირავს, ნაწილი ტრაქტორს მართავს, ნაწილი კი მძიმე სამუშაოსგან და სიცხისგან დაღლილი იქვე ჩრდილში ისვენებს. ტრაქტორის მძღოლები სხვა მუშებთან შედარებით, უკეთეს მდგომარეობაში არიან. ტრაქტორის ჩაკეტილ ფანჯრებში გამაგრილებელი აქვთ ჩართული, როგორმე მზის მწველ სხივებს რომ გადაურჩნენ. პეკინის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები ორ სმენად მუშაობენ. ერთი ნაწილი სამსახურს დილის 8 საათზე იწყებს და საღამოს 8 საათამდე აგრძელებს, მეორე ნაწილი კი საღამოს 8 საათის მერე გვიან ღამემდე მუშაობს. განსხვავებული მდგომარეობაა ლადო ასათიანის ქუჩაზე. აქ დასაქმებული მუშები ჩვეულებრივ მაისურებსა და პერანგებში არიან გამოწყობილები. სიცხისგან შეწუხებულებს პერანგები გაუხსნიათ, იქვე ტრაქტორი დგას, ტრაქტორის მძღოლი ასე 60 წლამდე ასაკის მამაკაცი იქნება, ტრაქტორის ყველა ფანჯარა და კარი გაღებული აქვს და მზისგან დამწვარი დაკისრებულ მოვალეობას ასრულებს. ასათიანის ქუჩაზე დასაქმებულ მუშებს გვერდი ავუარე და იქვე „დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის“ ეზოში შევედი, შენობაში შესასვლელი კიბეები სწრაფად ავიარე, შენობაში შევედი. ცენტრის ხელმძღვანელი, ამირან გამყრელიძე, საგანგებო პრესკონფერენციას მართავს. ის მოსახლეობას მოუწოდებს, მეტი უსაფრთხოებისთვის გარეთ გასვლისგან და მითუმეტეს , მზის გულზე ყოფნისგან თავი შეიკავონ. “გარეთ დასაქმებული ადამიანების რეალობას ეს გაფრთხილება არ ცვლის,“ - ვფიქრობ და შენობიდან ეზოში გამოვდივარ. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები კი ისევ მუშაობენ... დასაქმებულებს პრეტენზიები არა აქვთ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, მხოლოდ შენობის შიგნით დასაქმებულ ადამიანთა მუშაობის ჰიგიენური პირობები რეგულირდება და შენობის შიგნით მაქსიმალურ ტემპერატურად 32 გრადუსია მითითებული. შენობის გარეთ დასაქმებულთა შრომის პირობებს კი საქართველოს კანონმდებლობა არ არეგულირებს. აქედან გამომდინარე, გარეთ დასაქმებულების სამუშაო პირობები დამსაქმებლების კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. ზოგიერთი დამსაქმებელი მეტად ჰუმანურია, ზოგიერთი კი - ნაკლებად. პეკინის გამზირზე მიმდინარე სამუშაოებს ორი კომპანია ერთად ასრულებს. ერთ-ერთია „ბლექ სი გრუპი“. მშენებლობის სამსახურის უფროსი, დავით შონია, „ფორტუნასთან“ აღნიშნავს, რომ დასაქმებულთა ინტერესებს მაქსიმალურად ითვალისწინებს და როგორც შეუძლია, სამუშაოდ ხელსაყრელ პირობებს უქმნის. „მართალია, პეკინზე სამუშაოები 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს, მაგრამ, თუ სამუშაოდ გაუსაძლისი პირობებია, მუშებს ჩრდილში ვასვენებთ. ჩვენც ადამიანები ვართ და მათ მდგომარეობაში შევდივართ,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ შონია. შენობებს გარეთ, სიცხესა თუ სიცივეში დასაქმებულები სამუშაო პირობებს შეგუებულები არიან. მედიასთან კომენტარების გაკეთებისგან თავს იკავებენ და პრეტენზიებს არ გამოთქვამენ. რთული სათქმელია, მართლა არ აწუხებთ მძიმე პირობებში მუშაობა თუ შემოსავლის წყაროს დაკარგვის ეშინიათ. რა ინიციატივა აქვთ პროფკავშირებს გარეთ დასაქმებულ პირებს მხოლოდ შრომის კოდექსით განსაზღვრული პირობები ეხებათ - ერთი საათით შესვენება, სხვა შეღავათები მათ არ აქვთ. „საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება“ მიიჩნევს, რომ შრომის პირობები შენობის გარეთ აუცილებლად უნდა რეგულირდებოდეს. პროფკავშირების წარმომადგენლის, ნიკოლოზ კაკაშვილის, თქმით, ხელისუფლებამ საამისოდ გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგას. „სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს, როგორც შენობის შიგნით, ისე შენობის გარეთაც. პროფკავშირების ინიციატივაა, რომ სამმხრივი დიალოგის ფორმატში, სადაც დამსაქმებელთა ასოციაცია და მთავრობა მიიღებს მონაწილეობას, შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, მიიღოს რეგლამენტი, რომელიც როგორც შენობის შიგნით, ისე შენობის გარეთ სამუშაო პირობებს დაარეგულირებს," - აღნიშნავს „ფორტუნასთან" კაკაშვილი. ჯერჯერობით ხელისუფლებისგან ამ მიმართულებით ნაბიჯები არ იდგმება. უცნობია, როდემდე იქნება დამსაქმებელთა კეთილ ნებაზე დამოკიდებული გარეთ დასაქმებულთა სამუშაო პირობები... გვანცა ბზიავა

მუშაობა მზის გულზე - რა მექანიზმები არსებობს სიცხეში მუშაობის რეგულაციისთვის => 2017-07-05 09:00:21 [post_date_gmt] => 2017-07-05 05:00:21 [post_content] => ზაფხული დადგა და დასვენება აქტუალური თემაა – ზღვაზე არანაკლებ პოპულარულია სამთო კურორტები და საქმიანი ადამიანებისთვის კი, თბილისთან ახლოს, აგარაკზე დასვენება. „ფორტუნა“ დაინტერესდა, რა ფასად შეიძლება თბილისის შემოგარენში ბინის ქირაობა და რა პირობები ხვდებათ იქ დამსვენებლებს. ოქროყანა, ტაბახმელა, წავკისი, კოჯორი, კიკეთი, წყნეთი, მუხაწყარო... ეს ადგილები უკვე თბილისის ტერიტორიად ითვლება და სიახლოვის გამო, აქ დასვენება დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. აგარაკები და სახლები იმ შემთხვევაში, თუ აგარაკს ან ოთახებს სეზონურად დაიქირავებთ, მეპატრონეები ფასდაკლებებს აკეთებენ. როგორც „ფორტუნასთან“ კომპანია myclient.ge–ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, გვანცა გუჯელაშვილმა, განაცხადა, თბილისთან ახლოს სახლებზე მოთხოვნა, სეზონის შესაბამისად, გაზრდილია. მისი თქმით, აგარაკების ან აგარაკებში ოთახების ქირაობა, ნორმალური პირობებით, 900 ლარიდანაა შესაძლებელი, ხოლო უფრო კომფორტული სახლების დაქირავება 1500 – 2000 ლარის ფარგლებში შეგიძლიათ. ეს ფასები თითქმის იდენტურია ყველა პოპულარულ დასასვენებელ ადგილას. „კოჯორში, ტაბახმელაში, წყნეთში... თითქმის ყველგან ამ დონეზეა ფასები არის, დაახლოებით, 200-ლარიანი განსხვავება. ეს ფასი მეტნაკლებად შეიძლება, მოალაპარაკებების საფუძველზე შეიცვალოს“, – განაცხადა „ფორტუნასთან“ გვანცა გუჯელაშვილმა. უძრავი ქონების ონლაინ სააგენტოში ასევე იძებნება ფეშენებელური აგარაკები, რომელთა ფასი 30 000 ლარიდან იწყება. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="143647,143513,143514,143512,143515"] სასტუმროები ამ ადგლებში ფეშენებელური სასტუმროების ნაკლებობაა, თუმცა არის გამონაკლისებიც. კომფორტულ 4–5-ვარსკვლავიან სასტუმროში, თბილისთან ახლოს, ერთი პერსონა, დაახლოებით, 100–დან 300 ლარამდე ჯდება (ნომრების მიხედვით). ასეთია, მაგალითად, "კოპალა" წყენთში. რაც შეეხება საოჯახი სასტუმროებს, ასეთები თბილისის შემოგარენში მრავლადაა და შესაბამისად, ფასებიც მრავალფეროვანია. ერთი პერსონის განთავსება საოჯახო სასტუმროში 35 ლარიდან იწყება და 60 ლარამდე ადის. [gallery link="file" ids="143543,143544,143564"] მოკლედ, თუ თბილისთან ახლოს დასვენებას გადაწყვეტთ, ამისთვის უამრავი ონლაინ სააგენტო არსებობს, რომლის მეშვეობითაც სახლსაც დაათვალიერებთ და მეპატრონესთან მოალაპარაკებებსაც გამართავთ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => დასვენება თბილისთან ახლოს: "მოთხოვნა აგარაკებზე გაზრდილია, ფასები კი 1000 ლარიდან იწყება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dasveneba-tbilistan-akhlos-motkhovna-agarakebze-gazrdilia-fasebi-ki-1000-laridan-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 10:44:17 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 06:44:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143499 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143091 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-03 15:06:46 [post_date_gmt] => 2017-07-03 11:06:46 [post_content] => მოლოდინითა და შიშით სავსე თვალებით, ქერათმიანი, საშუალო სიმაღლის გოგონა პატარა ჯიხურებს შორის ნერვიულად დადის, ხელში თეთრი ქაღალდი უჭირავს, თვალებს აქეთ-იქეთ აცეცებს და ტუჩებს იკვნეტს. მასთან ახლოს მდგომი ასაკიანი ქალბატონი გოგონას მოძრაობებს თვალს აყოლებს, ეღიმება, „ნერვიულობ, დედი?“ - ეკითხება. გოგონა საპასუხოდ იღიმება, დედა ახლოს მიდის, წარბებს ხელით უსწორებს. „ნუ გეშინია, მთავარია არ ინერვიულო,“ - ამშვიდებს დედა და შუბლზე კოცნის. გოგონას დედის სიტყვებზე რეაქცია არა აქვს და ჯიხურებს შორის სიარულს განაგრძობს, თან ცალი ხელით შუბლზე მომდგარ ოფლის წვეთებს იწმენდს. ქერა გოგონასგან განსხვავებით, ნერვიულობა არ ეტყობა იქვე, ხის ძირში, არხეინად ჩამომჯდარ ბიჭს, ხელში ტელეფონი უჭირავს, თავზე მდგომი ასაკიანი ქალბატონისა და მამაკაცის რჩევა-დარიგებები კი აშკარაა, ერთ ყურში შესდის და მეორედან გასდის... შეგონებებით დაღლილი ბიჭი ფეხზე დგება, „ხურდა მომე რა, წყალს ვიყიდი,“ - ეუბნება კაცს, რომელიც სულ რამდენიმე წამის წინ ჭკუას არიგებდა. მამაკაცი ჯიბიდან 2-ლარიანს იღებს, ბიჭს აწვდის და თან უკმაყოფილო სახით თავს აქეთ-იქეთ აქნევს. „სულ ტყუილად ველაპარაკებით ამ ვირიშვილს,“ - ეუბნება მის გვერდით მდგომ ქალბატონს. ბიჭის ადგილზე ჯდება, ჯიბიდან სიგარეტის კოლოფს იღებს, სიგარეტის ღერს ცეცხლს უკიდებს და თან ჯიხურთან წყლის საყიდლად მდგომ ბიჭს გაბრაზებულ მზერას არ აშორებს. თუ ერთხელ მაინც მსგავს სიტუაციაში მოხვედრილხართ, რთული გამოსაცნობი არ იქნება, სად შეიძლება, გადააწყდეთ ამდენ დაღლილ, იმედიან, არაფრისმთქმელ თუ შეშინებულ შვილებისა და მშობლების თვალებს - დიახ, დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ტექნიკური უნივერსიტეტის ეზო რკინის ჯებირებით არის შემოღობილი, რკინის ჯებირებით არის დაკეტილი ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსის შესასვლელიც. მეტი უსაფრთხოებისთვის ეზოს შიგნით საპატრულო პოლიციის, სასწრაფო დახმარებისა და სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ეკიპაჟები დგანან. ეზოში ერთმანეთის მიყოლებით რამდენიმე ჯიხურია ჩადგმული. როგორც ყოველ წელს, ამ წელსაც მოვაჭრეებს გადაუწყვეტიათ, გამოცდების ხარჯზე, რაც შეიძლება, მეტი მოგება ნახონ და 50-თეთრიან წყალს ორმაგ ფასში ყიდიან, დასიცხული და განერვიულებული ხალხი კი ზედმეტად გადახდილ თეთრებს არ დაეძებს და ჯიხურებთან ხალხის სიმრავლეა. ტექნიკური უნივერსიტეტის ეზო ხალხით არის სავსე, აბიტურიენტზე მეტი გულშემატკივარია. მოსწავლეები მშობლებთან, დედმამიშვილებთან, ბებია-ბაბუებთან, ნათესავებთან თუ მშობლების მეგობრებთან ერთად საგამოცდო რეგისტრაციის დაწყებას ელოდებიან. „დღეს ჩამოვედი სოფლიდან, ძმაკაცის ბავშვი ინსტიტუტში აბარებს და გამოცდა აქვს,“ – 40 წლამდე მამაკაცი ვიღაცას ტელეფონზე ესაუბრება და მეგობრის შვილის წარჩინებულ მოსწავლეობაზე სიამაყით საუბრობს. შვილიშვილით ამაყია მოხუცი ბებოც, რომელიც იქვე, ხის ძირშია ჩამომჯდარი და აშკარაა, ყველაზე მეტად ნერვიულობს. „ვნერვიულობ, აბა, როგორ? ცოცხალი ბიჭი კია, კარგად სწავლობდა, მაგრამ მაინც ვნერვიულობ,“ - ამბობს ბებია და წინ მდგომ შვილიშვილს სიამაყით უყურებს. თავად აბიტურიენტები ემოციებს სხვადასხვანაირად გამოხატავენ, - ზოგს ქცევებში ეტყობა ნერვიულობა, ზოგს თვალებში, ზოგი ნერვიულობის ნიადაგზე მუცელს იტკიებს, ზოგი მეხსიერებას უჩივის და წუწუნებს, რომ ყველაფერი დაავიწყდა. გამოცდაზე შემსვლელებში შეხვდებით ისეთებსაც, მშობლების დაჟინებული თხოვნით რომ აბარებენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და არც საგამოცდო პროცესსა და არც შედეგებს მათთვის მნიშვნელობა არა აქვს. ეს მხოლოდ მშობლებს უნდათ, სხვების მსგავსად, მათ შვილსაც აუცილებლად ჰქონდეს დიპლომი. სანამ მე აბიტურიენტებისა და მათი გულშემატკივრების ემოციებს ვაკვირდები, 8 საათი გახდა და საგამოცდო რეგისტრაცია დაიწყო. აბიტურიენტებმა რკინის ჯებირთან გადაინაცვლეს და საკუთარ რიგს მოთმინებით ელოდებიან, მათგან განსხვავებით, მოთმინებისა არაფერი ეტყობათ მშობლებს. „კარგად დაფიქრდი და ისე დაწერე“, „არ იჩქარო, დრო ბევრი გაქვს“, „გამოცდიდან ადრე არ გამოხვიდე, თორემ მოგკლავ“, - ისმის მშობლების შეძახილები. აბიტურიენტები რკინის ჯებირს შიგნით შედიან და, როგორც იქნა, მშობლების შემაწუხებელ შეძახილებს თავს აღწევენ. ახლა უკვე საკუთარი თავის ბატონ-პატრონები მხოლოდ თვითონ არიან. ზედმეტ ნივთებს შენობის შესასვლელში მდგომ თაროებთან აბარებენ და რეგისტრაციის გავლამდე შემოწმებას საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებთან გადიან. პატრულის თანამშრომლები აბიტურიენტებს იქვე მდგომ მაგიდებთან აგზავნიან. მაგიდებთან ახალგაზრდა გოგონები, წითელ მაისურებში გამოწყობილები სხედან, მათთან მისულ აბიტურიენტს საგამოცდო სექტორსა და ადგილს ეუბნებიან და მომღიმარი სახით წარმატებებს უსურვებენ. ბავშვები ყველა შემოწმების გავლის შემდეგ კიბეებისკენ მიდიან. რა ხდება იმ კიბეების ავლის შემდეგ, რომელსაც აბიტურიენტები სწრაფი ნაბიჯით ადიან, მხოლოდ მათთვის არის ცნობილი. ეზო კი ისევ გულშემატკივრებითაა სავსე. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა 4 საათის განმავლობაში გრძელდება. ამ 4 საათის განმავლობაში გულშემატკივრების ნაწილი ხის ძირში ჩამოჯდა, ნაწილი მანქანებში ჩასხდა, ნაწილი კი მზეში დგას, ოფლს ხელით იწმენდს და შენობის ფანჯრებს, სადაც, სავარაუდოდ, აბიტურიენტები უნდა ისხდნენ, დაჟინებული მზერით შეჰყურებს. დრო იწელება, სიცხე მატულობს, გამოცდის დაწყებიდან, დაახლოებით, საათნახევარი გავიდა და შენობის კართან პირველი აბიტურიენტი გამოჩნდა. ბიჭი ეზოში მდგარი ხალხისკენ კმაყოფილი სახით მოდის. მარტივი იყო, ყველაფერი კარგად დაწერა. ბიჭი რკინის ჯებირებთან მდგომი ხალხის შეკითხვებს მოკლედ პასუხობს და მიწისქვეშა გადასასვლელისკენ ბედნიერად აგრძელებს გზას. „ნეტა ესე მალე რა დაწერა?“, „რა ვიცი, კმაყოფილი კი ჩანდა,“ - ისმის სხვადასხვა კომენტარები. დროის გასვლასთან ერთად გამოცდიდან გამოსული აბიტურიენტების რიცხვი თანდათან მატულობს. გამოცდიდან გამოსული აბიტურიენტები გაოგნებული სახით იყურებიან, „რა ქენი," „როგორ დაწერე", „რთული იყო", - ესმით გარშემო. „ოღონდ ახლა თავი დამანებეთ", - თითქმის ყველას სახეზე ერთსა და იმავეს წაიკითხავ. ერთნაირი პასუხებიც: „რთული არ იყო, კმაყოფილი ვარ". ტექნიკური უნივერსიტეტის ეზოს აბიტურიენტები გულშემატკივრებთან ერთად ტოვებენ. 2 საათზე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მეორე ნაკადის ბავშვებისთვის არის გამოცდა. უნივერსიტეტის ეზოში სხვა აბიტურიენტები სხვა გულშემატკივრებთან ერთად მოდიან, მხოლოდ სახეები იცვლება, ვითარება უცვლელია... გვანცა ბზიავა [gallery link="file" ids="143114,143112,143109"]

ეროვნული გამოცდები დაიწყო - ძველი ჩვევები და ახალი მოლოდინები "უმაღლესში მოსახვედრად" ვფიქრობ და შენობიდან ეზოში გამოვდივარ. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დასაქმებული მუშები კი ისევ მუშაობენ... დასაქმებულებს პრეტენზიები არა აქვთ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, მხოლოდ შენობის შიგნით დასაქმებულ ადამიანთა მუშაობის ჰიგიენური პირობები რეგულირდება და შენობის შიგნით მაქსიმალურ ტემპერატურად 32 გრადუსია მითითებული. შენობის გარეთ დასაქმებულთა შრომის პირობებს კი საქართველოს კანონმდებლობა არ არეგულირებს. აქედან გამომდინარე, გარეთ დასაქმებულების სამუშაო პირობები დამსაქმებლების კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. ზოგიერთი დამსაქმებელი მეტად ჰუმანურია, ზოგიერთი კი - ნაკლებად. პეკინის გამზირზე მიმდინარე სამუშაოებს ორი კომპანია ერთად ასრულებს. ერთ-ერთია „ბლექ სი გრუპი". მშენებლობის სამსახურის უფროსი, დავით შონია, „ფორტუნასთან" აღნიშნავს, რომ დასაქმებულთა ინტერესებს მაქსიმალურად ითვალისწინებს და როგორც შეუძლია, სამუშაოდ ხელსაყრელ პირობებს უქმნის. „მართალია, პეკინზე სამუშაოები 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს, მაგრამ, თუ სამუშაოდ გაუსაძლისი პირობებია, მუშებს ჩრდილში ვასვენებთ. ჩვენც ადამიანები ვართ და მათ მდგომარეობაში შევდივართ," - ამბობს „ფორტუნასთან" შონია. შენობებს გარეთ, სიცხესა თუ სიცივეში დასაქმებულები სამუშაო პირობებს შეგუებულები არიან. მედიასთან კომენტარების გაკეთებისგან თავს იკავებენ და პრეტენზიებს არ გამოთქვამენ. რთული სათქმელია, მართლა არ აწუხებთ მძიმე პირობებში მუშაობა თუ შემოსავლის წყაროს დაკარგვის ეშინიათ. რა ინიციატივა აქვთ პროფკავშირებს გარეთ დასაქმებულ პირებს მხოლოდ შრომის კოდექსით განსაზღვრული პირობები ეხებათ - ერთი საათით შესვენება, სხვა შეღავათები მათ არ აქვთ. „საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება" მიიჩნევს, რომ შრომის პირობები შენობის გარეთ აუცილებლად უნდა რეგულირდებოდეს. პროფკავშირების წარმომადგენლის, ნიკოლოზ კაკაშვილის, თქმით, ხელისუფლებამ საამისოდ გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგას. „სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს, როგორც შენობის შიგნით, ისე შენობის გარეთაც. პროფკავშირების ინიციატივაა, რომ სამმხრივი დიალოგის ფორმატში, სადაც დამსაქმებელთა ასოციაცია და მთავრობა მიიღებს მონაწილეობას, შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, მიიღოს რეგლამენტი, რომელიც როგორც შენობის შიგნით, ისე შენობის გარეთ სამუშაო პირობებს დაარეგულირებს," - 