„ოსკარის“ ნომინანტი ქართველი რეჟისორის „აღსარება“ – ფილმი, რომლის მოულოდნელმა ფინალმა მსახიობი აატირა

26 ოქტომბრიდან ქართულ კინოეკრანებზე „ოსკარის" ნომინანტი ქართველი რეჟისორის, ზაზა ურუშაძის ახალ ფილმს - „აღსარება" ვიხილავთ. ეს „მანდარინების" შემდეგ ზაზა ურუშაძის კიდევ ერთი ნამუშევარია. ფილმში მთავარ როლს დიმიტრი ტატიშვილი ასრულებს - ის თამაშობს სასულიერო პირს, რომელიც ჩადის სოფელში, სადაც ეკლესიაში დიდი ხანია, წირვა არ შესრულებულა… მამაოს აფრთხილებენ, რომ წინ რთული გზა ელის, რადგან სოფელში არცთუ კარგი ხალხი ცხოვრობს. დიმიტრი ტატიშვილთან ერთად, „აღსარების" მონაწილეები არიან სოფია სებისკვერაძე, სოსო ხვედელიძე და ნატა მურვანიძე. „ოსკარის" ნომინანტი ქართველი რეჟისორი ზაზა ურუშაძე ბოლო პერიოდის განმავლობაში ახალ ფილმზე მუშაობდა. „მანდარინების" ავტორის ახალი ფილმი „აღსარება" მალე ქართულ კინოთეატრებში გამოჩნდება. ამას იუწყება პოსტერი, რომელიც კინო „რუსთაველის" გვერდზე გაზიარდა. შეგახსენებთ, რომ ფილმში მთავარ როლს დიმიტრი ტატიშვილი განასახიერებს. მისი გმირი მღვდელია, რომელიც ერთ-ერთ სოფელიში ჩადის. მას აფრთხილებენ, რომ იქ არცთუ კარგი ხალხი ცხოვრობს... დიმიტრი ტატიშვილთან ერთად, ფილმში მონაწილეობენ სოფია სებისკვერაძე და სოსო ხვედელიძე. ზაზა ურუშაძის ახალი ფილმი „აღსარება", რომელზეც რეჟისორი ბოლო წელიწადია, მუშაობს, თითქმის დასრულებულია. რეჟისორმა ახლახან საკუთარი „ფეისბუქის" გვერდზე გამოაქვეყნა ფილმის ტრეილერი. მთავარ როლს მსახიობი დიმიტრი ტატიშვილი განასახიერებს. ის თამაშობს სასულიერო პირს, რომელიც ჩადის სოფელში, სადაც ეკლესიაში დიდი ხანია, წირვა არ შესრულებულა... მამაოს აფრთხილებენ, რომ წინ რთული გზა ელის, რადგან სოფელში არცთუ კარგი ხალხი ცხოვრობს. ჯერჯერობით უცნობია, როდის შეძლებს ქართველი მაყურებელი ფილმის ხილვას, მოლოდინი კი ძალიან დიდია. „მანდარინების" რეჟისორს „ფეისბუქზე" უწერენ: „ძალიან საინტერესო ფილმი ჩანს", „მეცოტავა ტრეილერის ნახვა", „ველი მოუთმენლად", „მსახიობების ისეთი ნაკრებია, უკვე ძალიან საინტერესოა, დამაინტრიგებელი", „ბედნიერია ყველა, ვინც თქვენს ფილმში თამაშობს". შეგახსენებთ, რომ ზაზა ურუშაძე ქართველი რეჟისორია, რომლის მიერ გადაღებული ფილმი „მანდარინები" „ოსკარის" ხუთეულში მოხვდა საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში. მართალია, ფილმმა ჯილდო ვერ მიიღო, მაგრამ ეს თანამედროვე ქართული კინემატოგრაფიის წარმატებულ ნაბიჯად შეფასდა. https://www.youtube.com/watch?v=7q2NVoz6c6c [gallery link="file" ids="107160,107154,107155,107156,107157,107158"]

ზაზა ურუშაძის ახალი ფილმი „აღსარება" - ნახეთ პირველი ტრეილერი!.. 