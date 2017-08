„ოსკარზე“ საქართველოს კანდიდატი ფილმი 30 აგვისტოს გამოვლინდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-filmebi [1] => oskaris-nominantebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157953 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-filmebi [1] => oskaris-nominantebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157953 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1248 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartuli-filmebi [1] => oskaris-nominantebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartuli-filmebi [1] => oskaris-nominantebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157953) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12528,1248) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 106990 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-08 10:46:10 [post_date_gmt] => 2017-02-08 06:46:10 [post_content] => „ოსკარის“ ცერემონიამდე სულ ცოტა დრო დარჩა, ლოს-ანჯელესში კი სულ უფრო მეტი ღონისძიება იმართება, რომელიც პრემიას ეძღვნება. ერთ-ერთი მათგანი - „ოსკარის“ ნომინანტების სადილი - ტრადიციულად სასტუმრო The Beverly Hilton-ში გაიმართა. სტუმრებს შორის მიმდინარე წლის ერთ-ერთი მთავარი ტრიუმფატორები - რაიან გოსლინგი და ემა სტოუნი, ნატალი პორტმანი, კეისი აფლეკი და სხვები იყვნენ. წითელ ხალიჩაზე ასევე ჯასტინ ტიმბერლეიკს, ვიოლა დევისს, ფარელ უილიამსსა და სხვა ვარსკვლავებს დაინახავდით. დღის ბოლოს კი, მათ ტრადიციული ერთობლივი ფოტო გადაიღეს. შეგახსენებთ, რომ „ოსკარების“ დაჯილდოების ცერემონია ლოს-ანჯელესში, 26 თებერვალს გაიმართება. „ოსკარის“ ნომინანტების სადილი - ტრადიციულად სასტუმრო The Beverly Hilton-ში გაიმართა. სტუმრებს შორის მიმდინარე წლის ერთ-ერთი მთავარი ტრიუმფატორები - რაიან გოსლინგი და ემა სტოუნი, ნატალი პორტმანი, კეისი აფლეკი და სხვები იყვნენ. წითელ ხალიჩაზე ასევე ჯასტინ ტიმბერლეიკს, ვიოლა დევისს, ფარელ უილიამსსა და სხვა ვარსკვლავებს დაინახავდით. დღის ბოლოს კი, მათ ტრადიციული ერთობლივი ფოტო გადაიღეს. შეგახსენებთ, რომ „ოსკარების“ დაჯილდოების ცერემონია ლოს-ანჯელესში, 26 თებერვალს გაიმართება. 