ოთარ წოწორიას სახლში მიმდინარე ჩხრეკას სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ციალა ქათამიძე ესწრება

"საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ინფორმაციით, კახიძე შენობიდან მისივე თანაგუნდელმა, გიორგი ტუღუშმა გააცილა. როგორც საზოგადოებრივისთვის გახდა ცნობილი, დეპუტატმა თავის არეში დაზიანება „ევროპული საქართველოს“ წევრ გიორგი კანდელაკსა და უმრავლესობის დეპუტატ ვანო ზარდიაშვილს შორის დაპირისპირების დროს მიიღო. არსებული ინფორმაციით, დაპირისპირება დეპუტატების ოთხაში მოხდა, სადაც, წყაროს ცნობით, გიორგი კანდელაკმა ვანო ზარდიაშვილს საფერფლე ესროლა, რომელიც შემთხვევით ოთარ კახიძეს მოხვდა. ამ დროისთვის მედიის წარმომადგენლებს ოთახში შესვლის შესაძლებლობა არ აქვთ, ვინაიდან დერეფნის კარი ჩაკეტილია. "ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ოთარ კახიძე აცხადებს, რომ იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარებაზე სანქციების გამკაცრება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც "ქართული ოცნების" პოლიტიკის შედეგად ეს დანაშაულები გაიზარდა. "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ინფორმაციით, კახიძე შენობიდან მისივე თანაგუნდელმა, გიორგი ტუღუშმა გააცილა. როგორც საზოგადოებრივისთვის გახდა ცნობილი, დეპუტატმა თავის არეში დაზიანება „ევროპული საქართველოს“ წევრ გიორგი კანდელაკსა და უმრავლესობის დეპუტატ ვანო ზარდიაშვილს შორის დაპირისპირების დროს მიიღო. არსებული ინფორმაციით, დაპირისპირება დეპუტატების ოთხაში მოხდა, სადაც, წყაროს ცნობით, გიორგი კანდელაკმა ვანო ზარდიაშვილს საფერფლე ესროლა, რომელიც შემთხვევით ოთარ კახიძეს მოხვდა. ამ დროისთვის მედიის წარმომადგენლებს ოთახში შესვლის შესაძლებლობა არ აქვთ, ვინაიდან დერეფნის კარი ჩაკეტილია. 