ოზურგეთში ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო აშენდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chai [1] => sawarmo [2] => ozurgeti [3] => gadamushaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168457 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chai [1] => sawarmo [2] => ozurgeti [3] => gadamushaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168457 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3817 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chai [1] => sawarmo [2] => ozurgeti [3] => gadamushaveba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chai [1] => sawarmo [2] => ozurgeti [3] => gadamushaveba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168457) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3817,19431,5658,4641) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167700 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-26 11:52:46 [post_date_gmt] => 2017-09-26 07:52:46 [post_content] => იაპონიის საელჩო საქართველოში და ეროვნული ბოტანიკური ბაღი იაპონური ჩაის რიტუალური მომზადების ღონისძიებას აწყობენ. ჩაის ცერემონიას გაუძღვება იაპონიიდან ამ ღონისძიებისთვის საგანგებოდ მოწვეული ჩაის ოსტატი მიჩიკო უჩინო. „ხვალ, 13:00 საათზე იაპონიის საელჩო საქართველოში და საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი გიწვევთ ჩაის ცერემონიაზე თბილისის ბოტანიკურ ბაღში არსებულ იაპონურ ბაღში. ღონისძიებას დაესწრება იაპონიის სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ტადაჰარუ უეჰარა და საელჩოს სხვა წარმომადგენლები. ჩაის ცერემონიაზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს ბოტანიკური ბაღის საფასურის (2 ლარი) გადახდით. იაპონური ჩაის ცერემონია ანუ ჩანოიუ, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც ჩაის გზა ანუ ჩადო ან სადო, წარმოადგენს სტუმრების წინაშე დაფქული მწვანე ჩაის რიტუალიზებულ მომზადებას“, - აღნიშნულია იაპონიის საელჩოს ინფორმაციაში. [post_title] => საქართველოში იაპონური ჩაის რიტუალურ მომზადებას ისწავლიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-iaponuri-chais-ritualur-momzadebas-iswavlian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 11:52:46 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 07:52:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167700 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 166216 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-21 15:07:37 [post_date_gmt] => 2017-09-21 11:07:37 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული მიმართულების ფარგლებში მხარდაჭერილი ბენეფიციარების რიცხვს, კიდევ ერთი კომპანია, შპს „სვეტი“ შეემატა, რომელიც ქვის გადამუშავებას შეძლებს. სააგენტოს ინფორმაციით, კომპანიამ უახლესი ტექნოლოგიის დანადგარები შეიძინა, რაც მას საშუალებას მისცემს ბაზარს მაღალხარისხიანი პროდუქცია მიაწოდოს. შპს „სვეტის“ საწარმო, რომელიც 2018 წლის მარტის თვეში გაიხსნება, საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციას ადგილობრივ ბაზარზე გეგმავს. საწარმოს ამოქმედების პირველ ეტაპზე კომპანია 20 ადამიანის დასაქმებას შეძლებს. აღნიშნული საწარმო თერჯოლის რაიონის სოფელ ჭოგნარში მდებარეობს და პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით, კერძოდ კი სალიზინგო პროგრამით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ განახორციელებს. სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა კი 750 000 ლარს შეადგენს. [post_title] => თერჯოლაში ქვის გადამუშავებას იწყებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => terjolashi-qvis-gadamushavebas-iwyeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 15:09:10 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 11:09:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166216 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 163531 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-14 12:34:29 [post_date_gmt] => 2017-09-14 08:34:29 [post_content] => ჩინური Ehang Innovation Technology საქართველოში საწარმოს გახსნას გეგმავს. კომპანიის წარმომადგენლებმა გეგმებზე „საპარტნიორო ფონდის“ ხელმძღვანელთან შეხვედრაზე განაცხადეს. Ehang Innovation Technology-ს საქართველოში მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციური პროდუქციის წარმოების და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით მრავალმილიონიან ბაზარზე გასვლის სურვილი აქვს. Ehang Innovation Technology წამყვანი ინტელექტუალური აერომობილების წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანიაა. მისი სათაო ოფისი ჩინეთში, გუანჭოუში მდებარეობს, აქვს ფილიალები კალიფორნიაში, დუსელდორფში, პეკინსა და შანხაიში. მისი შექმნიალია ცნობილი დრონი GHOSTDRONE 2.0. [post_title] => აერომობილების წამყვანი კომპანია საქართველოში საწარმოს გახსნას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aeromobilebis-wamyvani-kompania-saqartveloshi-sawarmos-gakhsnas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-14 12:34:29 [post_modified_gmt] => 2017-09-14 08:34:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163531 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 167700 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-26 11:52:46 [post_date_gmt] => 2017-09-26 07:52:46 [post_content] => იაპონიის საელჩო საქართველოში და ეროვნული ბოტანიკური ბაღი იაპონური ჩაის რიტუალური მომზადების ღონისძიებას აწყობენ. ჩაის ცერემონიას გაუძღვება იაპონიიდან ამ ღონისძიებისთვის საგანგებოდ მოწვეული ჩაის ოსტატი მიჩიკო უჩინო. „ხვალ, 13:00 საათზე იაპონიის საელჩო საქართველოში და საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი გიწვევთ ჩაის ცერემონიაზე თბილისის ბოტანიკურ ბაღში არსებულ იაპონურ ბაღში. ღონისძიებას დაესწრება იაპონიის სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ტადაჰარუ უეჰარა და საელჩოს სხვა წარმომადგენლები. ჩაის ცერემონიაზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს ბოტანიკური ბაღის საფასურის (2 ლარი) გადახდით. იაპონური ჩაის ცერემონია ანუ ჩანოიუ, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც ჩაის გზა ანუ ჩადო ან სადო, წარმოადგენს სტუმრების წინაშე დაფქული მწვანე ჩაის რიტუალიზებულ მომზადებას“, - აღნიშნულია იაპონიის საელჩოს ინფორმაციაში. [post_title] => საქართველოში იაპონური ჩაის რიტუალურ მომზადებას ისწავლიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-iaponuri-chais-ritualur-momzadebas-iswavlian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 11:52:46 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 07:52:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167700 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 128 [max_num_pages] => 43 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b0dbe9a3517144f92ebc14b4424ad0d3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )