ოზურგეთში ძლიერ ქარს მსხვერპლი მოჰყვა

"ერთ-ერთ მანქანას გზაზე ხე დაეცა. მანქანაში სამი პირი იმყოფებოდა, მგზავრებიდან ერთი პირი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. დაზარალებული პირადად მოვინახულეთ და მას სიცოცხლისთვის საშიში დაზიანება არ აქვს მიღებული. ამ დროისთვის მიმდინარეობს ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა. იჭრება დაზიანებული ხეები. ითვლება ზარალი და მიმდინარეობს აღრიცხვა", - განაცხადა გია სალუქვაძემ. არსებულ ვითარებას ადგილზე გაეცნენ გურიის გუბერნატორი გია სალუქვაძე, ქალაქ ოზურგეთის მერი ბეგლარ სიორიძე და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. გუბერნატორის განმარტებით მუნიციპალიტეტებში შექმნილია საგანგებო შტაბები. ზნით დღეს ინვესტორები გურიის გუბერნატორს გია სალუქვაძეს და ქალაქ ოზურგეთის მერს ბეგლარ სიორიძეს შეხვდნენ. „ჩადებს თუ არა ლიტვური მხარე ინვესტიციას ოზურგეთში ექადიის პარკის განვითარებაში ამის შესახებ გადაწყვეტილებას ისინი მოგვიანებით მიიღებენ. გუბერნიის ინიციატივით ქალაქ ალიტუსში მდებარე ანალოგიური პარკის დამფუძნებლებთან გაიმართა კონსულტაცია, რის შემდეგადაც მათ მიიღეს გადაწყვეტილება ადგილზე ენახათ სიტუაცია და შეედგინათ განვითარების კონცეფცია. ჩვენ ინვესტორთა ჯგუფს სრულ მხარდაჭერას ვუცხადებთ“- აღნიშნა შეხვედრის დასრულების შემდეგ გუბერნატორმა. შეხვედრას გუბერნატორის მოადგილე გია ებრალიძე და ადმინისტრაციის თანამშრომლები დაესწრნენ. შეხვედრაზე მხარეებმა ერთობლივად განსახორციელებელ პროექტებზე იმსჯელეს და სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ.შეხვედრას გუბერნატორის მოადგილე გია ებრალიძე და ადმინისტრაციის თანამშრომლები დაესწრნენ. ,,მოხარული ვარ, რომ უახლოეს პერიოდში კონოთეატრის რეაბილიტაცია დაიწყება. სტუმრები შენობაში არსებულ სიტუაციას უკვე გაეცნენ და ძალიან საინტერესო გეგმები დასახეს, რისი განხორციელების შემდეგაც, ქალაქ ოზურგეთს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კონოთეატრი ექნება. წარმოდგენილი იქნება არა ერთი, არამედ სამი კონოდარბაზი, ასევე, სივრცე პატარებისათვის მულტიპლიკაციური ფილმების სანახავად. ჩემი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ახალგაზრდების ერთ-ერთი ძირითადი თხოვნა კინოთეატრის აღდგენა გახლდათ. გამომდინარე აქედან, განსაკუთრებით მახარებს ის ფაქტი, რომ მათი ეს სურვილი მალე რეალობად იქცევა. სახელმწიფო თეატრი და ფოლკლორის ცენტრი რეაბილიტაციის პროცესშია, მალე კინოთეატრის გარემონტებაც დაიწყება. ამ სამი უმნიშვნელოვანესი პროექტის განხორციელებით, ჩვენ, ფაქტობრივად, ისტორიულ პროცესს ვახორციელებთ. ვხედავთ, რომ ქალაქის ცენტრალური ნაწილი აბსოლუტურად იცვლება", – განაცხადა მან. 2016 წელს „გოსფილმოფონდი“-სა და საქართველოს კინოცენტრს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც საბჭოთა პერიოდში (1921-91 წლები) შექმნილი ქართული ფილმების საწყისი მასალების დამზადება და საქართველოსთვის მათი ეტაპობრივად გადმოცემა უნდა განხორციელდეს. პირველი ეტაპის განხორციელების შემდეგ, როდესაც სამშობლოში 4 ქართული ფილმი ჩამოვიდა, პროექტის პრეზენტაციაზე საქართველოში ვიზიტით ფილმსაცავის გენერალური დირექტორი ნიკოლაი ბოროდაჩევი იმყოფებოდა, რომელმაც გამოთქვა სურვილი „გოსფილმოფონდს“ თავისი რესურსით აღედგინა რომელიმე რეგიონული კინოთეატრი. არჩევანი ოზურგეთის კინოთეატრზე გაკეთდა. ძლიერმა ქარმა გურიის რეგიონის ოთხივე მუნიციპალიტეტი მნიშვნელოვნად დააზარალა. სტიქიამ ქალაქში მაღალსართულიან საცხოვრებელ და კერძო სახლებს სახურავები გადახადა. ასევე მძიმე მდგომარეობაა სოფლებში, სადაც სახლებს სახურავები გადამძვრალი აქვს. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში გრიგალის შედეგად ერთი სახლი სრულად დაინგრა. გრიგალის შედეგად მოგლეჯილია ხეები, დაზიანებულია ბუნებრივი აირის მილსადენები და ელექტროგადამცემი ხაზები. შესაბამისი სამსახურები საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთ ან ერთად რეგიონის ყველა პრობლემურ ზონაში არიან განაწილებულები. მობილიზებულია სახანძრო და სასწრაფო დახმარების სამსახურები. "ერთ-ერთ მანქანას გზაზე ხე დაეცა. მანქანაში სამი პირი იმყოფებოდა, მგზავრებიდან ერთი პირი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. დაზარალებული პირადად მოვინახულეთ და მას სიცოცხლისთვის საშიში დაზიანება არ აქვს მიღებული. ამ დროისთვის მიმდინარეობს ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა. იჭრება დაზიანებული ხეები. ითვლება ზარალი და მიმდინარეობს აღრიცხვა", - განაცხადა გია სალუქვაძემ. არსებულ ვითარებას ადგილზე გაეცნენ გურიის გუბერნატორი გია სალუქვაძე, ქალაქ ოზურგეთის მერი ბეგლარ სიორიძე და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. გუბერნატორის განმარტებით მუნიციპალიტეტებში შექმნილია საგანგებო შტაბები.