ოზურგეთში ზარას, მანგოს, ბერშკას, მასიმო დუტის და სხვა ბრენდების ჯინსები შეიკერება

[gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="148649,148650,148651,148652,148653,148654,148655,148656,148657"] გურიის ტურისტული ფესტივალის მონაწილეებს: ადგილობრივ მოსახლეობას, ტურისტებს, სფეროს ექსპერტებს, მიმართეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა – მხარის გუბერნატორმა გია სალუქვაძემ, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების გამგებლებმა, ოზურგეთის მერმა; ასევე, პროექტის ხელმძღვანელმა ნანა თავდუმაძემ. მათ გურიის ტურიზმის განვითარების პროექტის მნიშვნელობაზე, ტურიზმის სტრატეგიაზე და გურიის ტურისტულ პოტენციალზე გაამახვილეს ყურადღება. "ჩემთან არც იმ რაოდენობის სიდამპლე და ნაცარი არაა, როგორც სხვებთან. სხვადასხვა დაავადებებზე შევწამლე დამოუკიდებლად და ამიტომ, მთლიანად არა, თუმცა უმეტესი ნაწილი კი, მაგალითად, ველურები არ შემიწამლია. მეგონა, სიდამპლე არ გაუჩნდებოდა, თუმცა ისეთი ამინდები იყო, რომ მაინც გაუჩნდება. ზუსტად არ ვიცი, მოსავლის აღებას თვის ბოლოდან დავიწყებ, მაგრამ, სავარაუდოდ, 5–10% იქნება ჩემთან გაფუჭებული, მეტი არა“, – განაცხადა „ფორტუნასთან“ თემურ სალუქვაძემ და აღნიშნა, რომ იმედი აქვს, თხილს შესაბამის ფასებში ჩააბარებს. თხილს, ისევე როგორც სხვა კულტურებს, მოვლა სჭირდება სპეციალისტებიც ზუსტად ამავეს ამბობენ – თხილს ისეთივე მოვლა უნდა, როგორც ვაზს ან სხვა მცენარეულ კულტურებს. სწორი მოვლის შედეგად კი ხარისხიანი მოსავლის აღება შესაძლებელია. მოვლას კი ისინი ფერმერებს მაისში ურჩევენ, როცა ტემპერატურა და ტენიანობაც იმატებს. როგორი ფასები იქნება წელს? სალუქვაძე დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ თხილის გადარჩევა და მისი ხარისხის მიხედვით ჩაბარება დაიწყეს. ასევე ამბობს, რომ თხილზე მოთხოვნა გაზრდილია. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტები კი ფერმერებს ეხმარება იმაში, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღონ და მოსავლის აღებისთვის ახალი ტექნიკა შეიძინონ. „თხილის გადარჩევა დაიწყეს ტენიანობისა და გამოსავლიანობის მიხედვით. ეს კარგია, რადგან კარგ თხილში ბევრად უფრო მეტს მივიღებთ. "ფერეროსთან" გვაქვს ხელშეკრულება დადებული და შესაბამისად, ხარისხიან თხილზე გაიზარდა მოთხოვნა. დაინტერესება დიდია. მოგვცეს ტექნიკაც 70 %-იანი თანადაფინანსებით - ტრაქტორი, პორტატული შესაწამლი აპარატი, ტენიანობის გასაზომი აპარატი“, – აღნიშნა მან „ფორტუნასთან“ საუბრისას. "სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში" განმარტავენ, რომ გასულ წელს, ქვეყნის მასშტაბით, 28,8 ათასი ტონა თხილის მოსავალი იყო. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="148649,148650,148651,148652,148653,148654,148655,148656,148657"] გურიის ტურისტული ფესტივალის მონაწილეებს: ადგილობრივ მოსახლეობას, ტურისტებს, სფეროს ექსპერტებს, მიმართეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა – მხარის გუბერნატორმა გია სალუქვაძემ, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების გამგებლებმა, ოზურგეთის მერმა; ასევე, პროექტის ხელმძღვანელმა ნანა თავდუმაძემ. მათ გურიის ტურიზმის განვითარების პროექტის მნიშვნელობაზე, ტურიზმის სტრატეგიაზე და გურიის ტურისტულ პოტენციალზე გაამახვილეს ყურადღება. 