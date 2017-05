პაატა იმნაძე მოსახლეობას აფრთხილებს ტკიპებს მოერიდონ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => paata-imnadze [1] => daavadebata-kontrolis-centri [2] => tkipebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127409 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => paata-imnadze [1] => daavadebata-kontrolis-centri [2] => tkipebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127409 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123960 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-20 15:41:12 [post_date_gmt] => 2017-04-20 11:41:12 [post_content] => გაეროს საგზაო უსაფრთხოების გლობალურ კვირეულს საქართველოც უერთდება. ჩვენს ქვეყანაში 8-დან 14 მაისამდე ამ პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებაა დაგეგმილი. კვირეულის ფარგლებში ყოველდღიური აქციები იგეგმება – მათი მიზანია მძღოლებს მთავარი მესიჯი გაუგზავნონ – “გაუფრთხილდი სიცოცხლეს, შეანელე!”. როგორც "საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის" გამგეობის თავმჯდომარემ ეკა ლალიაშვილმა „ფორტუნასთან“ განაცხადა, მათი სურვილია თითოეულმა მძღოლმა გაიგოს აქციის შესახებ და გაიაზროს კამპანიის არსი. „კვირეულის ძირითადი მიზანია ცნობიერების ამაღლება და მძღოლის ქცევის შეცვლა“, – აღნიშნა ეკა ლალიაშვილმა „ფორტუნასთან“. კვირეულის ფარგლებში იგეგმება კონფერენცია გაეროს ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან ერთად, სადაც მოწვეულები იქნებიან როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე, ხელისუფლების წარმომადგენლები. კონფერენციაზე განიხილავენ ახალ კანონპროექტს, რომელიც ძალაში პირველი ივნისიდან უნდა შევიდეს. „საუბარია საჯარიმო სისტემის ქულებზე გადასვლაზე – კანონპროექტს ამ კვირაში პარლამენტში მესამე მოსმენით განიხილავენ. ჩვენი აზრით, ეს არის უსაფრთხოებისაკენ გადადგმული ნაბიჯი. კანონპროექტი ჩვენი ვარაუდით ავტოავარიებს 20–30% –ით შეამცირებს“, – განაცხადა ეკა ლალიაშვილმა. გაეროს საგზაო უსაფრთხოების დეკადის მთავარი მიზანი 2020 წლისთვის ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპულთა რაოდენობის 50% –ით შემცირებაა. ეს კამპანია გაერომ 2010 წლიდან დაიწყო და უკვე გარკვეული შედეგებიც აქვს. ავტოავარიების მსხვერპლი გლობალური პრობლემაა – ავარიების შედეგად დაღუპულთა რიცხვის შემცირებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ცდილობენ. გაერომ მოუწოდა ქვეყნებს რომ ამ მიზნის მიღწევისთვის გარკვეული ღონისძიებები განახორციელონ. გაეროს მოწოდებას ევროკავშირის ყველა ქვეყანა შეუერთდა. ევროკავშირმა 2015 წელს გამოაქვეყნა ანგარიში სადაც აღნიშნულია, რომ 2011 წლიდან 15–მდე ავტოავარიებში დაღუპულთა რაოდენობა, ყველა ქვეყანაში დაახლოებით, 17–დან 20% –მდე შემცირდა. საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგიაც აქვს და სამოქმედო გეგმაც, თუმცა ამ ეტაპზე არ არის დასახული კონკრეტული მიზანი, რამდენი პროცენტით უნდა შემცირდეს აღნიშნული მაჩვენებელი. კვირეულის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებაზე ამ საკითხზეც გამახვილდება ყურადღება. „სახელმწიფომ უნდა დადოს მიზანი და ჩამოწეროს აქტივობები თუ რა მიიყვანს ქვეყანას ამ მიზნამდე. აი მაშინ შეგვეძლება ვთქვათ, რომ საქართველო საგზაო უსაფრთხოების საკითხს სერიოზულად ეკიდება“, – განაცხადა ლალიაშვილმა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლის, საგზაო უსაფრთხოების სამუშაო წევრის თაკო ჩაჩავას განცხადებით, საგზაო უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმა დეკემბრის ბოლოს დამტკიცდა ის ერთწლიანია. გეგმის მიზანია გაუმჯობესდეს მონაცემებთა ბაზა და შეფასდეს რა მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში. „ეს გეგმა მრავალუწყებრივია. ჩვენი უწყება ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებშია ჩართული. ამაში იგულისხმება ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება და საკითხის პოპულარიზაცია. ჩვენ ვებ–გვერდზე და სოცილურ ქსელში საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, საგანმანათლებლო მასალებს ვავრცელებთ, ასევე ვგეგმავთ პრესკონფერენციის ჩატარებას“, – განაცხადა თაკო ჩაჩავამ. მისივე თქმით, აუცილებელია მძღოლების ქცევით ცვლილებებზე ორიენტაცია, რადგან კვლევებმა დაადასტურა, რომ ძალიან ხშირად საგზაო შემთხვევა დაკავშირებულია სწორედ ქცევასთან. გარდა კონფერენციისა, კვირეულის ფარგლებში „ გაუსთან “და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად ქუჩის აქციაც იგეგმება. აქტივობების მიზანია, ყველა მძღოლამდე გაეროს გზავნილი მიიტანოს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ცნობად სახეებს ჩაერთონ აღნიშნულ კამპანიაში, რათა ცნობადობა უფრო მეტად გაიზარდოს. ორგანიზაცია ხელისუფლებას გარდა კონკრეტული მიზნის დასახვისა, ურჩევს რომ სიჩქარის ლიმიტი შეამციროს. „ჩვენს ქვეყანაში დასახლებულ პუნქტებში დასაშვები სიჩქარე 60 კმ/ სთ–ია . კანონი გვაძლევს +15 კმ/ სთ–ით მოძრაობის საშუალებას, რაც დასახლებული პუნქტისთვის ძალიან მაღალია. ევროკავშირში დასახლებულ პუნქტებში დასაშვები სიჩქარის მაქსიმუმი 50კმ/ სთ–ია . სიჩქარეს დაჯახების დროს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. როცა მაღალი სიჩქარით ხდება შეჯახება გადარჩენის შანსი ფაქტობრივად, არ არსებობს. სწორედ ამიტომ მოგვიწოდებს გაეროს მსოფლიო ორგანიზაცია – „შეანელე“, – განაცხადა ლალიაშვილმა. მისივე თქმით, ავარიის თავიდან აცილება ძალიან რთულია, თუმცა შესაძლებელია, რომ თავიდან აცილებულ იქნას მსხვერპლი. საგზაო უსაფრთხოების კვირეული 100-ზე მეტ ქვეყანაში აღინიშნება და მისი მიზანია მძღოლების ინფორმირება, რომ მაღალი სიჩქარით გადაადგილება განსაკუთრებულ რისკს წარმოადგენს ყველა საგზაო მოძრაობის მონაწილისთვის და ზრდის როგორც ავტოავარიის, ასევე მძიმე დაზიანებებისა და დაღუპვის რისკს. აქციაში ჩაბმა ყველას შეუძლია: კვირეულის ოფიციალურ ტრაფარეტზე გზავნილის განთავსებით და ფოტოს სოციალურ ქსელში ატვირთვით ( ჰეშთეგით #შეანელე #SlowDown ) კვირეულის მიმართ მხარდაჭერა გამოიხატება. საქართველოში სიჩქარის გადაჭარბება ავტოავარიების ერთ-ერთ წამყვან მიზეზს წარმოადგენს. 2016 წელს სიჩქარის გადაჭარბებით 1 434 შემთხვევა დაფიქსირდა, რის შედეგადაც 102 ადამიანი დაიღუპა და 2 025-მა თამთა უთურგაშვილი შემთხვევათა უმეტესობა 0-14 წლამდე ასაკის ბავშვებში ვრცელდება და მენინგოკოკცემიის შედეგად გარდაცვალების რისკი 10-20%-ს შეადგენს, რაც 1-2 დაინფიცირებულ ადამიანს გულისხმობს. ერთი შეხედვით, მდგომარეობა საგანგაშო არ არის, თუმცა ის ერთი თუ ორი შემთხვევაც, რომელიც პაციენტის გარდაცვალებით სრულდება, სიმშვიდის საფუძველს ნამდვილად არ იძლევა და სტატისტიკური მონაცემები დაღუპულთა ოჯახების რეალობას ვერ ცვლის. აჭარაში 4 წლის ბავშვის აღნიშნული ინფექციით გარდაცვალების ფაქტმა საზოგადოებაში დაავადებით დაინფიცირების შიში კიდევ უფრო გაამძაფრა. ქვეყანაში სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებულ გეგმიურ აცრებში მენინგოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრა არ შედის, მაშინ როცა დაავადებისგან თავის დაცვის საუკეთესო საშუალება სწორედ ვაქცინაციაა. ვაქცინაციის ეფექტურობას ადასტურებს დიდი ბრიტანეთის მაგალითი, სადაც ვაქცინით აცრის შემდეგ მენინგოკოკური დაავადებების რიცხვი 95%-ით შემცირდა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში, პაატა იმნაძე „ფორტუნასთან“ ქვეყანაში ვაქცინის არ არსებობის მიზეზებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ საქართველოში მენინგოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა არაპოპულარულია და მშობლების მხრიდან მასზე მოთხოვნა არ არის. მისივე თქმით, მენინგოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრა მხოლოდ იმ ქვეყნებში შედის გეგმიურ აცრებში, სადაც დაინფიცირების შემთხვევები ძალიან მაღალია. საქართველოში კი, იმნაძის თქმით, მენინგიტით ავადობის შემთხვევები დაბალია. „დაახლოებით 10 წლის წინ თბილისში გვქონდა მენინგოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის საპილოტე პროგრამა და არ იყო პოპულარული. ამიტომ ეს ვაქცინა, ისევე როგორც საფრანგეთში, საქართველოშიც არ შედის აუცილებელ ვაქცინათა რიცხვში. მოთხოვნა უნდა იყოს მშობლებისგან. შარშან ზაფხულში იყო ეს ვაქცინა თბილისში, რადგან მოთხოვნა იყო. მოთხოვნა იქნება - შემოიტანენ“ - აღნიშნავს პაატა იმნაძე. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიცია აქვს სამედიცინო ცენტრ „იუნონას“ ვაქცინაციის მიმართულების ხელმძღვანელ მანანა აბრამიძეს. მისი თქმით მენინგოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის ქვეყანაში არსებობა პოლიტიკური რანგის საკითხია და ჯანდაცვის სამინისტრო დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად უნდა მუშაობდეს, რომ საქართველოში ვაქცინით აცრა შედიოდეს გეგმიურ აცრათა რიცხვში. „ყველა ქვეყანაში ვაქცინა არის პრიორიტეტული მედიცინაში და საქართველო გამონაკლისია. ასეთი არასწორი განცხადებები დაავადებათა კონტროლის წარმომადგენელს უბრალოდ არ ეკადრება. რას ნიშნავს მშობელი არ აცხადებს სურვილს, რა იცის მშობელმა რა არის ვაქცინა. შესანიშნავ რეკომენდაციებს იძლევა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ამას უნდა მიჰყვებოდეს მთავრობა და ის ორგანიზაციები რომელთაც ძალუძთ ვაქცინის შეტანა ნაციონალური აცრების კალენდარში“ - აცხადებს მანანა აბრამიძე. მანანა აბრამიძის მსგავსად, საქართველოში მენინგოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემოტანის მომხრეა ექიმი-პედიატრი ინგა მამუჩიშვილი. მისი თქმით, აუცილებელია ქვეყანამ იბრძოლოს ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემოსატანად. „მენინგოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა ძალიან მძიმე თემაა ჩვენი ქვეყნისთვის. აუცილებელია ქვეყანამ იბრძოლოს იმისთვის, რომ გვქონდეს ვაქცინა, ეს არა მხოლოდ სასურველი, აუცილებელიც არის“ - აცხადებს ინგა მამუჩიშვილი. რამდენად ეფექტურია ვაქცინაცია ვაქცინაცია აშშ-სა და ევროპის ქვეყნებში აქტიურად გამოიყენება. სპეციფიური პროფილაქტიკისათვის ვაქცინით აცრა, იცავს ადამიანს მენინგოკოკური ინფექციისგან ან ინფიცირების შემთხვევაში ამცირებს სიკვდილიანობის რისკს. როგორც სამედიცინო ცენტრ „იუნონას“ ვაქცინაციის მიმართულების ხელმძღვანელი მანანა აბრამიძე „ფორტუნასთან“ აღნიშნავს, მენინგოკოკურ ინფექციასთან საბრძოლველად ყველაზე საიმედო და უსაფრთხო საშუალება ვაქცინით აცრაა. თუმცა, აბრამიძის თქმით, 100%-იანი გარანტია, რომ აცრის შემდეგ ადამიანი არ დაინფიცირდება, არ არსებობს. „ვაქცინა პანაცეა არ არის მედიცინაში, მაგრამ ვაქცინაზე უკეთესი პრევენციის საშუალება დედამიწის ზურგზე მედიცინამ ვერ შექმნა და ამისი დამადასტურებელია ის გარემოება, რომ ბავშვები არ იღუპებიან დიფტერიით, ტეტანუსით, ყივანახველათი. ვაქცინას აქვს ძალიან დიდი როლი, თუმცა მარტო ვაქცინაზეც არ არის დამოკიდებული, ჩვენზეც არის დამოკიდებული, ჩვენს იმუნურ სისტემაზე. დიდი შანსია ვაქცინაციის შემდეგ ადამიანი არ დაავადდეს მენინგოკოკური ინფექციის მძიმე ფორმით. აუცრელობის შემთხვევაში კი დაინფიცირებისას შესაძლოა დაავადება განვითარდეს იმ თავისებურებით, რომელიც სწორედ მას ახასიათებს და, სამწუხაროდ, შემთხვევა დამთავრდება ლეტალურად“ - აცხადებს „ფორტუნასთან“ მანანა აბრამიძე. რა იციან მშობლებმა მენინგოკოკური ინფექციის შესახებ „მშობლები ვართ ინფორმაციის ვაკუუმში“ - ამის შესახებ „ფორტუნას“ ერთ-ერთმა მშობელმა განუცხადა. როგორც ირკვევა, საქართველოში მშობლები მენინგოკოკური ინფექციის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას არ ფლობენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში მენინგოკოკური ინფექციის შემთხვევების რაოდენობა მაღალი არ არის, არსებული მონაცემებიც საგანგაშოა. მშობლის თქმით, სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს შემთხვევებიც კი აღარ არსებობდეს. „მენინგიტის შესახებ ინფორმაცია ბოლო დროს უფრო ხელმისაწვდომი ხდება, ოღონდ ინტერნეტის მეშვეობით და პირადად მე, როგორც მშობელს, ძალიან მაინტერესებს რა შეიძლება გავაკეთოთო ამ დაავადების პრევენციისთვის. მენინგიტის საწინააღმდეგო ვაქცინა ჩვენთან არ არსებობს და სახელმწიფოს ის არ შემოაქვს. ეს კიდევ უფრო მეტად ამძაფრებს სიტუაციას. ძალიან რთულია საკუთარი ინიციატივით ადგე და გადააფრინო ბავშვი სხვა ქვეყანაში და იქ აცრა. სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ერთეული შემთხვევებიც აღარ არსებობდეს და ვიცით, რომ ვაქცინით აცრის შემთხვევაში, მინინგიტით დაინფიცირებისას ლეტალურად დასრულების რისკები იკლებს“ - ამბობს მშობელი. როგორ დავიცვათ თავი მენინგოკოკური ინფექციისგან მენინგოკოკური ინფექცია - თავის ტვინის რბილი ქსოვილების ანთებაა. მენინგოკოკური ინფექციის შემთხვევები ძირითადად ვირუსული დაავადებების გავრცელების პერიოდში გვხვდება და ინფექცია უფრო მეტად ბავშვებში ვრცელდება. მენინგოკოკური ინფექცია ძალიან გავს ჩვეულებრივ ვირუსს, იწყება მაღალი ტემპერატურით, თავის ტკივილითა და ღებინებით, გართულების შემთხვევაში კი თან ახლავს სისხლჩაქცევები სხეულის ზედაპირზე. როგორც ექიმი-პედიატრი ინგა მამუჩიშვილი „ფორტუნასთან“ აცხადებს, მსგავსი სიმპტომების დაფიქსირების შემთხვევაში მშობელმა აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს, რათა დაგვიანებული მკურნალობა უშედეგო არ აღმოჩნდეს. „მენინგოკოკური ინფექციის ყველა რთულ ფორმას მენინგოკოკცემია წარმოადგენს. მენინგოკოკცემია ეს არის უკვე ორგანიზმის ინტოქსიკაცია და ასეთი შემთხვევები ძირითადად ლეტალურად მთავრდება. იწყება მაღალი ტემპერატურით, ღებინებითა და თავის ტკივილით. თან ახლავს სინათლის შიში, ბავშვი არის ფერმკრთალი და აქვს შეშინებული გამომეტყველება. ასეთ დროს მშობელმა სასწრაფოდ უნდა მიმართოს ექიმს, რათა მკურნალობა დაგვიანებული არ აღმოჩნდეს“ - განმარტავს ინგა მამუჩიშვილი. ვაქცინის არ არსებობის დროს, მენინგოკოკური ინფექციისგან თავის დაცვის საუკეთესო საშუალებაა ჰიგიენური ნორმების ზედმიწევნით დაცვა. ხშირად უნდა განიავდეს ბავშვთა დაწესებულებები, რადგან ინფექციის გავრცელების საფრთხე განსაკუთრებულად არსებობს დახურულ სივრცეში. „მშობლებს ვთხოვ და ყველა ბავშვთა დაწესებულებას, რომ დაიცვან ჰიგიენური ნორმები და ხშირად ანიავონ ბავშვთა დაწესებულება, იმიტომ რომ მენინგოკოკი ძალიან აქტიურდება დახურულ სივრცეში. მენინგიტი და მენინგოკოკცემია ყოველთვის იყო და იქნება და ეს არის მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნა“ - აცხადებს ინგა მამუჩიშვილი. გვანცა ბზიავა [post_title] => რატომ არ შემოაქვს სახელმწიფოს მენინგოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-ar-shemoaqvs-sakhelmwifos-meningokokuri-infeqciis-sawinaaghmdego-vaqcina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-24 14:22:40 [post_modified_gmt] => 2017-03-24 10:22:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117390 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 109184 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-16 16:40:32 [post_date_gmt] => 2017-02-16 12:40:32 [post_content] => საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქო აიკრძალება 10 თებერვალს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრში, პროექტის ”თამბაქოზე მოთხოვნის შემცირების მიზნით შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების დამტკიცების და აღსრულების მხარდაჭერა საქართველოში” პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის მიზანი თამბაქოზე კონტროლის გაძლიერებაა. როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, აუცილებელია შეიქმნას თამბაქოს კონტროლზე პასუხისმგებელი ორგანო, თუმცა ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი რომელი სამინისტროს დაქვემდებარების ქვეშ იქნება აღნიშნული ორგანო. არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსის ლელა სტურუას თქმით, თამბაქოზე კონტროლის გაძლიერების მიზნით ბევრი სიახლე იგეგმება. პირველ რიგში, შეიქმნება ამ საკითხზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ჩართული იქნება ყველა დაინტერესებული მხარე, საქართველოში ჩამოვლენ ექსპერტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც ჩაატარებენ ტრენინგებს თამბაქოს მავნებლობისა და მასზე დამოკიდებულებისგან გათავისუფლების კუთხით. როგორც ლელა სტურუამ „ფორტუნასთან“ განაცხადა, აუცილებლად მოიმატებს ფასები თამბაქოზე, რაც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს თამბაქოზე კონტროლის გამკაცრებას. „თამბაქოზე ფასი ყველა შემთხვევაში მოიმატებს, უბრალოდ ჯერ არ ვიცით, 20 თეთრით გაიზრდება თუ ერთი ლარით. ამის ვალდებულება გვაქვს, როგორც თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციით, ასევე ევროკავშირთან ასოცირების ვალდებულებით. კონტროლის გამკაცრებაში მხოლოდ ფასების მატება არ იგულისხმება. დიდი ვარაუდით, აიკრძალება მოწევა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში“ - აცხადებს ლელა სტურუა. ბავშვების 60% თამბაქოს კვამლის მავნე ზემოქმედების ქვეშ არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს აკრძალვას ითხოვს სახალხო დამცველი. უჩა ნანუაშვილის განცხადებით, ქვეყანაში თამბაქოს კონტროლის კუთხით სერიოზული დარღვევებია. ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოში ზრდასრული მოსახლეობის 30%-ზე მეტი მწეველია, 3-დან 11 წლამდე ასაკის ბავშვების 60% კი თამბაქოს კვამლის მავნე ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად ყველამ იცის, რა მავნე გავლენა შეიძლება მოახდინოს თამბაქოს კვამლმა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, პრაქტიკაში მისგან თავის არიდებას ცოტა თუ ცდილობს. ამ დრომდე ვერ მოხერხდა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოწევის აკრძალვა. სახალხო დამცველი ერთ-ერთ დარღვევად სწორედ აღნიშნულ ფაქტს ასახელებს და აცხადებს, რომ უნდა მოხდეს როგორც თამბაქოს რეალიზაციის, ასევე თამბაქოს რეკლამის აკრძალვაც. „ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები დღემდე არ არის შესრულებული. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციაა, საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და დახურულ შენობებში აიკრძალოს როგორც რეალიზაცია, ასევე თამბაქოს პირდაპირი თუ ირიბი რეკლამა. მათ შორის სპონსორობის აკრძალვაც” - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. რა ცვლილებები უნდა შევიდეს კანონში თამბაქოზე კონტროლის კუთხით სახალხო დამცველის აპარატი პარლამენტს მოუწოდებს მოქმედი კანონმდებლობა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს. კანონში შეიტანოს ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც, აიკრძალება მოწევა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. აუცილებელია, თამბაქოს მავნებლობასთან დაკავშირებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება - მიაჩნიათ ომბუდსმენის აპარატში. ასევე საჭიროა, თამბაქოზე დამოკიდებულ პირთათვის კონსულტაციების ჩატარება და მკურნალობისთვის საჭირო სერვისების განვითარება. მწეველები მაიძულებენ ვისუნთქო თამბაქოს კვამლი დახურულ შენობებში თამბაქოს აკრძალვასთან დაკავშირებით საზოგადოების შეფასებები სხვადასხვაგვარია. არამწეველთა ნაწილი სახალხო დამცველის რეკომენდაციას მხარს უჭერს და თვლის, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქო აქამდეც უნდა აეკრძალათ. ქეთი 24 წლის არის. როგორც თავად ამბობს, თამბაქო გასინჯულიც კი არ აქვს და მისთვის ძალიან დიდი დისკომფორტია, როდესაც კაფეები თუ ბარები მუდმივად თამბაქოს კვამლშია გახვეული. „თამბაქო არასდროს მომიწევია, სუნი ყოველთვის ძალიან მაწუხებს. ხშირად კაფედან გამოვსულვარ იმის, გამო რომ თამბაქოს კვამლს შევუწუხებივარ. გასაგებია, რომ მწეველი ყოველ წუთს გარეთ ვერ ირბენს, მაგრამ ჩვენზეც ხომ უნდა იფიქრონ? იძულებული ვარ ვისუნთქო თამბაქოს კვამლი. აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოწევა უნდა აიკრძალოს“ - აცხადებს „ფორტუნასთან“ ქეთი. ქეთისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს 30 წლის ნინოს. როგორც ის „ფორტუნასთან“ საუბარში ამბობს, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქო თუ აიკრძალება, მაშინ აუცილებელი გახდება გამოიყოს ცალკე კუთხე მწეველთათვის, ყოველი მოწევის დროს გარეთ სირბილი რომ არ მოუწიოს. „უკვე 15 გაეროს საგზაო უსაფრთხოების გლობალურ კვირეულს საქართველოც უერთდება. ჩვენს ქვეყანაში 8-დან 14 მაისამდე ამ პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებაა დაგეგმილი. კვირეულის ფარგლებში ყოველდღიური აქციები იგეგმება – მათი მიზანია მძღოლებს მთავარი მესიჯი გაუგზავნონ – "გაუფრთხილდი სიცოცხლეს, შეანელე!". როგორც "საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის" გამგეობის თავმჯდომარემ ეკა ლალიაშვილმა „ფორტუნასთან" განაცხადა, მათი სურვილია თითოეულმა მძღოლმა გაიგოს აქციის შესახებ და გაიაზროს კამპანიის არსი. „კვირეულის ძირითადი მიზანია ცნობიერების ამაღლება და მძღოლის ქცევის შეცვლა", – აღნიშნა ეკა ლალიაშვილმა „ფორტუნასთან". კვირეულის ფარგლებში იგეგმება კონფერენცია გაეროს ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან ერთად, სადაც მოწვეულები იქნებიან როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე, ხელისუფლების წარმომადგენლები. კონფერენციაზე განიხილავენ ახალ კანონპროექტს, რომელიც ძალაში პირველი ივნისიდან უნდა შევიდეს. „საუბარია საჯარიმო სისტემის ქულებზე გადასვლაზე – კანონპროექტს ამ კვირაში პარლამენტში მესამე მოსმენით განიხილავენ. ჩვენი აზრით, ეს არის უსაფრთხოებისაკენ გადადგმული ნაბიჯი. კანონპროექტი ჩვენი ვარაუდით ავტოავარიებს 20–30% –ით შეამცირებს“, – განაცხადა ეკა ლალიაშვილმა. გაეროს საგზაო უსაფრთხოების დეკადის მთავარი მიზანი 2020 წლისთვის ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპულთა რაოდენობის 50% –ით შემცირებაა. ეს კამპანია გაერომ 2010 წლიდან დაიწყო და უკვე გარკვეული შედეგებიც აქვს. ავტოავარიების მსხვერპლი გლობალური პრობლემაა – ავარიების შედეგად დაღუპულთა რიცხვის შემცირებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ცდილობენ. გაერომ მოუწოდა ქვეყნებს რომ ამ მიზნის მიღწევისთვის გარკვეული ღონისძიებები განახორციელონ. გაეროს მოწოდებას ევროკავშირის ყველა ქვეყანა შეუერთდა. ევროკავშირმა 2015 წელს გამოაქვეყნა ანგარიში სადაც აღნიშნულია, რომ 2011 წლიდან 15–მდე ავტოავარიებში დაღუპულთა რაოდენობა, ყველა ქვეყანაში დაახლოებით, 17–დან 20% –მდე შემცირდა. საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგიაც აქვს და სამოქმედო გეგმაც, თუმცა ამ ეტაპზე არ არის დასახული კონკრეტული მიზანი, რამდენი პროცენტით უნდა შემცირდეს აღნიშნული მაჩვენებელი. კვირეულის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებაზე ამ საკითხზეც გამახვილდება ყურადღება. „სახელმწიფომ უნდა დადოს მიზანი და ჩამოწეროს აქტივობები თუ რა მიიყვანს ქვეყანას ამ მიზნამდე. აი მაშინ შეგვეძლება ვთქვათ, რომ საქართველო საგზაო უსაფრთხოების საკითხს სერიოზულად ეკიდება“, – განაცხადა ლალიაშვილმა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლის, საგზაო უსაფრთხოების სამუშაო წევრის თაკო ჩაჩავას განცხადებით, საგზაო უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმა დეკემბრის ბოლოს დამტკიცდა ის ერთწლიანია. გეგმის მიზანია გაუმჯობესდეს მონაცემებთა ბაზა და შეფასდეს რა მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში. „ეს გეგმა მრავალუწყებრივია. ჩვენი უწყება ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებშია ჩართული. ამაში იგულისხმება ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება და საკითხის პოპულარიზაცია. ჩვენ ვებ–გვერდზე და სოცილურ ქსელში საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, საგანმანათლებლო მასალებს ვავრცელებთ, ასევე ვგეგმავთ პრესკონფერენციის ჩატარებას“, – განაცხადა თაკო ჩაჩავამ. მისივე თქმით, აუცილებელია მძღოლების ქცევით ცვლილებებზე ორიენტაცია, რადგან კვლევებმა დაადასტურა, რომ ძალიან ხშირად საგზაო შემთხვევა დაკავშირებულია სწორედ ქცევასთან. გარდა კონფერენციისა, კვირეულის ფარგლებში „ გაუსთან “და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად ქუჩის აქციაც იგეგმება. აქტივობების მიზანია, ყველა მძღოლამდე გაეროს გზავნილი მიიტანოს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ცნობად სახეებს ჩაერთონ აღნიშნულ კამპანიაში, რათა ცნობადობა უფრო მეტად გაიზარდოს. ორგანიზაცია ხელისუფლებას გარდა კონკრეტული მიზნის დასახვისა, ურჩევს რომ სიჩქარის ლიმიტი შეამციროს. „ჩვენს ქვეყანაში დასახლებულ პუნქტებში დასაშვები სიჩქარე 60 კმ/ სთ–ია . კანონი გვაძლევს +15 კმ/ სთ–ით მოძრაობის საშუალებას, რაც დასახლებული პუნქტისთვის ძალიან მაღალია. ევროკავშირში დასახლებულ პუნქტებში დასაშვები სიჩქარის მაქსიმუმი 50კმ/ სთ–ია . სიჩქარეს დაჯახების დროს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. როცა მაღალი სიჩქარით ხდება შეჯახება გადარჩენის შანსი ფაქტობრივად, არ არსებობს. სწორედ ამიტომ მოგვიწოდებს გაეროს მსოფლიო ორგანიზაცია – „შეანელე“, – განაცხადა ლალიაშვილმა. მისივე თქმით, ავარიის თავიდან აცილება ძალიან რთულია, თუმცა შესაძლებელია, რომ თავიდან აცილებულ იქნას მსხვერპლი. საგზაო უსაფრთხოების კვირეული 100-ზე მეტ ქვეყანაში აღინიშნება და მისი მიზანია მძღოლების ინფორმირება, რომ მაღალი სიჩქარით გადაადგილება განსაკუთრებულ რისკს წარმოადგენს ყველა საგზაო მოძრაობის მონაწილისთვის და ზრდის როგორც ავტოავარიის, ასევე მძიმე დაზიანებებისა და დაღუპვის რისკს. აქციაში ჩაბმა ყველას შეუძლია: კვირეულის ოფიციალურ ტრაფარეტზე გზავნილის განთავსებით და ფოტოს სოციალურ ქსელში ატვირთვით ( ჰეშთეგით #შეანელე #SlowDown ) კვირეულის მიმართ მხარდაჭერა გამოიხატება. საქართველოში სიჩქარის გადაჭარბება ავტოავარიების ერთ-ერთ წამყვან მიზეზს წარმოადგენს. 2016 წელს სიჩქარის გადაჭარბებით 1 434 შემთხვევა დაფიქსირდა, რის შედეგადაც 102 ადამიანი დაიღუპა და 2 025-მა პირმა მიიღო დაზიანება. ამავე წელს სიჩქარის გადაჭარბების გამო 200 ათასი ადმინისტრაციული ჯარიმა დაფიქსირდა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => როგორ უნდა შემცირდეს ავტოავარიის მსხვერპლთა რიცხვი? – კამპანია 