“პანიკა არ არის საჭირო!” – რას ამბობენ ჯანდაცვის სამინისტროში ლისის ტბასთან გავრცელებულ ტკიპებზე

"თუ ვინმე ლისის ტბაზე ხშირად ადიხართ რომ იცოდეთ: "ჩემს მეგობრებს ლისის ტბაზე უკბინა ტკიპამ, რის შემდეგაც დაემართათ რთული ინფექცია ბორელიოზი. როგორც ვიცით ამ მოკლე დროში ძალიან ბევრს დაემართა იგივე ლისის ტბაზე. 🙂 ნასკნელმა გადაგვამისამართა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოსთან, National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) რომელმაც საბოლოოდ გვითხრა, რომ ისინი მხოლოდ საიტის მეშვეობით ავრცელებენ ინფორმაციას, როგორ ვებრძოლოთ ტკიპას.დაავადების გამოსავლენად სარწმუნო ანალიზები საქართველოში არ კეთდება, საჭიროებს სისხლის საზღვარგარეთ გაგზავნას! ინფორმაციის გასავრცელებლად და შეწამვლითი სამუშაოებისთვის დავუკავშირდით თბილისის მერია / Tbilisi City Hall -ს, გადაგვამისამართა გარემოს დაცვის სამინისტრო-სთან, რომელმაც გვითხრა დავკავშირებოდით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო / Ministry of Agriculture of Georgiaს, ამ უკა პ.ს. რეალურად ლისის ტბაზე არის ეპიდემია რაც არცერთ უწყებას არ აინტერესებს!!!!!!! გთხოვთ გაავრელოთ ინფორმაცია იქნებ ჩვენ დავეხმაროთ ერთმანეთს", - წერს სოციალურ ქსელში მაგდა თეთრაძე. "ფორტუნამ" ინფორმაციის გადამოწმება ჯანდაცვის სამინისტროში სცადა, საიდანაც NCDC-ში გადაგვამისამართეს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან, კონკრეტული პასუხი, ჯერჯერობით არ მიგვიღია. 6 ივლისს ლისის ტბის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე შეწამვლითი სამუშაოები ჩატარდა. I, II, III და IV ადგილებზე გასული გუნდები სხვადასხვა მაღაზიების 100-100 ლარიანი ვაუჩერებით და სპონსორების საჩუქრებით დაჯილდოვდებიან. წელს ეს უკვე სპორტული თევზაობის მეორე ტურნირია. სულ 4 ორდღიანი რეიტინგული ტურნირი ჩატარდება. დასკვნითი შედეგების მიხედვით, 5 გამარჯვებული სპორტსმენი ბელორუსიაში, მეგობრობის თასზე საასპარეზოდ გაემგზავრება. ტურნირი ექვსი წელია ტარდება და მისი ორგანიზატორები საქართველოს სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის ეროვნული ფედერაციაა. შეჯიბრი თბილისის მერიისა და ლისი დეველოპმენტის მხარდაჭერით ჩატარდა. "ფორტუნამ" ინფორმაციის გადამოწმება ჯანდაცვის სამინისტროში სცადა, საიდანაც NCDC-ში გადაგვამისამართეს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან, კონკრეტული პასუხი, ჯერჯერობით არ მიგვიღია. 6 ივლისს ლისის ტბის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე შეწამვლითი სამუშაოები ჩატარდა. 