პანკისის ხეობაში 22 წლის მამაკაცი კლდიდან გადავარდა

რუსთავში, მდინარე მტკვარში 5 აგვისტოს საღამოს საბანაოდ შესული მამაკაცი, რომელიც დინებამ წაიღო, დღეს გარდაცვლილი იპოვეს. მამაკაცის ცხედარი საძიებო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დღეს რუსთავის ტერიტორიაზე იპოვეს. საძიებო სამუშაოები მდინარე მტკვარში და სანაპიროზე 5 აგვისტოდან მიმდინარეობდა. 53 წლის მამაკაცი, წინასწარი ინფორმაციით, მტკვარში საბანაოდ არაფხიზელ მდგომარეობაში შევიდა და დინებამ წაიღო. შსს-ს ინფორმაციით, სისხლის სამართლის საქმე 115-ე მუხლითაა აღძრული და ჩანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები. წყარო:ინტერპრესნიუსი [post_title] => მტკვარში გაუჩინარებული მამაკაცის ცხედარი დღეს რუსთავის ტერიტორიაზე იპოვეს სტამბოლში საქართველოს მოქალაქე, ახალგაზრდა მამაკაცი გარდაცვლილი იპოვეს. სტამბოლში, საქართველოს საკონსულოში განაცხადეს, რომ შესაბამისი ინფორმაცია საკონსულოში უკვე შევიდა. რა გახდა ახალგაზრდა მამაკაცის გარდაცვალების მიზეზი, ჯერჯერობით უცნობია. საკონსულოში დეტალების დაზუსტებისგან თავს იკავებენ, სანამ ოჯახისგან ამის თანხმობა არ ექნებათ. წყარო: ინტერპერსნიუსი [post_title] => სტამბოლში საქართველოს მოქალაქე, ახალგაზრდა მამაკაცი გარდაცვლილი იპოვეს ვიცე-პრემიერმა და ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის" გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბენდელიანმა,„სოკარ ჯორჯია გაზი"-ის დირექტორმა აზერ მამადოვმა და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებმა, პანკისის ხეობაში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკობიანოში ახლად აშენებული გაზგამანაწილებელი ქსელი დაათვალიერეს და სოფლის ცენტრში ჩირაღდანი აანთეს. სოფელ საკობიანოში განხორციელებული გაზიფიცირების სამუშაოების შედეგად, ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა 209 ადგილობრივ ოჯახს აქვს. ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, პანკისის ხეობაში სულ გაზიფიცირდა 18 სოფელი. ჯამური აბონენტების რაოდენობა შეადგენს 2 715 -ს. რაოდენობა შეადგენს 2 715 -ს. შ.პ.ს „გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ საქართველოს მთავრობის დავალებით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის 18 სოფლის სრული გაზიფიცირებისთვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებს 2016 წლიდან ახორციელებს. ამ პერიოდში აშენდა 167,5 კმ გაზსადენი. სამუშაოები სახელმიწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და ფაქტიურმა ღირებულებამ 6 243 818 ლარი შეადგინა. გაზგამანაწილებელი ქსელის ექსპლუატაციას კომპანია „სოკარ-ჯორჯია გაზი“ განახორციელებს. შეგახსენებთ, რომ 2014 წელს, ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთების ტარიფი 600-დან 400 ლარამდე შემცირდა. მოქალაქეებს შემცირებული ტარიფის გადახდა 25 ლარიანი პორციებით 16 თვის განმავლობაში შეუძლიათ. მომსახურების ღირებულებაში შედის ბუნებრივი გაზის ერთი წერტილის მოწყობა. პანკისის ხეობაში 18 სოფლის გაზიფიცირება დასრულდა