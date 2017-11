პანკისის ხეობის მკვიდრი რივზან გორნაკაშვილი დაკავებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => specoperacia [2] => pankisis-mkvidri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189866 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => specoperacia [2] => pankisis-mkvidri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189866 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1136 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => specoperacia [2] => pankisis-mkvidri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => specoperacia [2] => pankisis-mkvidri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189866) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6991,21345,1136) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189877 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-22 19:35:57 [post_date_gmt] => 2017-11-22 15:35:57 [post_content] => გაბრიელ სალოსის გამზირზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაიღუპულია ერთი და დაჭრილია 4 სამართალდამცველი, - ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, დაჭრილთაგან ორი სუს-ის, ორი კი შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელია. " ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის 1 წევრი, ხოლო 3 ლიკვიდირებულია. სამწუხაროდ, სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთი თანამშრომელი და დაიჭრა ორი. ამასთანავე, დაჭრილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 2 თანამშრომელი“, - განაცხადა ნინო გიორგობიანმა. მან სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულის ოჯახს. აქვე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მადლობა გადაუხადა ყველა თანამშრომელს, სპეცრაზმელს, პოლიციელს და რიგით მოქალაქეებს. "სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელით გვსურს მადლობა გადავუხადოთ ყველა იმ თანამშრომელს სპეცრაზმელს, პოლიციელს, ვინც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად დაიცვა ჩვენი მოქალაქეები. ამ რთული ვითარების გადატანისთვის, მადლობას ვუხდით მოსახლეობას, რომ მათ ითანამშრომლეს სამართალდაცმველებთან , - განაცხადა ნინო გიორგობიანმა. ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომელიც ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე 20 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, თითქმის 1 საათის წინ დასრულდა. ტერორისტები ამ დროისთვის ლიკვიდირებულები არიან. დღის განმავლობაში სპეცოპერაციისას არაერთხელ ისმოდა სროლის ხმა, მობილიზებული იყო სპეცრაზმი, საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო დახმარების ბრიგადები. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="189824,189826,189827,189828,189829,189830,189831,189832,189833,189834,189835,189836,189837,189838,189839,189840,189841,189842,189843,189844,189845,189846,189849,189851,189852,189853,189855,189856,189857,189858,189859,189860"]

ანტიტერორისტული ოპერაცია თბილისში - ფოტოკოლაჟი სოციალურ ქსელში სპეცოპერაციის ჩატარების შემდეგ მუქარა ვრცელდება. მუქარის ავტორი ექაუნთით vind ex სპეცოპერაციის ადგილზე გარდაცვლილის ფოტოს შემდეგი სახის კომენტარებს უწერს: "მოკლული ძმისთვის ათასებს მოგკითხავთ მალე დავბრუნედებით", "თავებს დაგაჭრით ქაფირებო, მიწა ღვთისაა და არა თქვენი". ამ დროისთვის აღნიშნული ექაუნთი სოციალურ ქსელში არ იძებნება.

სოციალურ ქსელში სპეცოპერაციის შემდეგ მუქარა ვრცელდება " ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის 1 წევრი, ხოლო 3 ლიკვიდირებულია. სამწუხაროდ, სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთი თანამშრომელი და დაიჭრა ორი. ამასთანავე, დაჭრილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 2 თანამშრომელი“, - განაცხადა ნინო გიორგობიანმა. მან სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულის ოჯახს. აქვე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მადლობა გადაუხადა ყველა თანამშრომელს, სპეცრაზმელს, პოლიციელს და რიგით მოქალაქეებს. "სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელით გვსურს მადლობა გადავუხადოთ ყველა იმ თანამშრომელს სპეცრაზმელს, პოლიციელს, ვინც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად დაიცვა ჩვენი მოქალაქეები. ამ რთული ვითარების გადატანისთვის, მადლობას ვუხდით მოსახლეობას, რომ მათ ითანამშრომლეს სამართალდაცმველებთან , - განაცხადა ნინო გიორგობიანმა. სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპულია ერთი და დაჭრილია 4 სამართალდამცველი