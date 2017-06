პაპარაცებმა ირინა შეიკი და ბრედლი კუპერი ქალიშვილთან ერთად გადაიღეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irina-sheiki [1] => bredli-kuperi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136428 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irina-sheiki [1] => bredli-kuperi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136428 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 631 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irina-sheiki [1] => bredli-kuperi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irina-sheiki [1] => bredli-kuperi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136428) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (963,631) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134806 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-29 11:19:21 [post_date_gmt] => 2017-05-29 07:19:21 [post_content] => კანის კინოფესტივალზე ირინა შეიკმა იდეალური სხეული უკვე წარმოაჩინა. სუპემოდელი amfAR-ის საქველმოქმედო საღამოზე პოდიუმზე გამოვიდა და გარშემომყოფები კიდევ ერთხელ გააოცა. როგორც ჩანს, შეიკის დეკრეტული შვებულება საბოლოოდ დასრულდა. ირინას გრძელი ვერცხლისფერი კაბა ეცვა, ღრმა დეკოლტით. მის პოდიუმზე გამოჩენას პუბლიკა აპლოდისმენტებით შეხვდა. შეგახსენებთ, რომ უკანასკნელად ირინა პოდიუმზე გასული წლის ბოლოს Victoria’s Secret-ის პარიზის შოუზე გავიდა. სწორედ მაშინ გახდა ცნობილი, რომ მოდელი მალე დედა გახდებოდა. ფოტო ფოტო