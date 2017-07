პაპარაცებმა პარიზში პითონის ტყავში შემოსილი სელინ დიონი გადაიღეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => selin-dioni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150187 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => selin-dioni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150187 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3217 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => selin-dioni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => selin-dioni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150187) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3217) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148220 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-23 12:24:39 [post_date_gmt] => 2017-07-23 08:24:39 [post_content] => სელინ დიონი პარიზის მოდის კვრეულის ნამდვილი ვარსკვლავი გახდა. მისი ყოველი გამოჩენა ყველაზე მეტ ყურადღებას იპყრობდა და ყველაზე დიდი განხილვის საგანი ხდებოდა. Vogue-ის ჯგუფმა კი გადაწყვიტა, დიონის მოდისადმი სიყვარულით ესარგებლა და მას რამდენიმე მკვეთრი და ექსცენტრიული იმიჯი მოიარგო. 49 წლის მომღერალი „მარჯიელას“, „ვალენტინოს“, „დიორის“, „ჯამბატისტა ვალისა“ და სხვა წამყვანი ბრენდების სამოსში გამოჩნდა. როგორც ჩანს, ყვავილები ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტიუალურია ყველა სფეროში. სელინ დიონის ყველაზე მკვეთრი ვიზუალიც სწორედ ყვავილების თავსაბურავს წარმოადგენს. სიახლემ მომღერლის თაყვანისმცემლებში აღფრთოვანება გამოიწვია. 