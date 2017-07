პაპარაცებმა ტეილორ სვიფტსა და მის ახალ ბოიფრენდზე ნადირობა გამოაცხადეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teilor-svifti [1] => teil ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149432 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teilor-svifti [1] => teil ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149432 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 514 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teilor-svifti [1] => teil ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teilor-svifti [1] => teil ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149432) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17687,514) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 98900 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-28 17:09:47 [post_date_gmt] => 2016-12-28 13:09:47 [post_content] => მომღერალ ტეილორ სვიფტის აუდიოტირას მარტო ახალგაზრდები არ შეადგენენ და ეს ბოლო მაგალითითაც დადასტურდა. ამ დღეებში მომღერალი თავის 96 წლის თაყვანისმცემელს, საირუს პორტერს შეხვდა, რათა შობა მიელოცა და მისთვის რამდენიმე სიმღერა შეესრულებინა. სვიფტმა ომის მონაწილეს დამსახურებისთვის და სამშობლოსთვის ბრძოლისთვის მადლობა გადაუხადა, მოგვიანებით მისი ოჯახის წევრები პირადად გაიცნო და მათთან ერთად საკუთარ ჰიტებზეც იცეკვა. [video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/12/640x360_MP4_3339444645053511220.mp4"][/video]

ტეილორ სვიფტმა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის იმღერა [gallery link="file" columns="4" ids="88466,88467,88468,88469"] [post_title] => ტომ ჰიდლსტონი ტეილორ სვიფტის ორეულს ხვდება (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tom-hidlstoni-teilor-sviftis-oreuls-khvdeba-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-16 11:25:45 [post_modified_gmt] => 2016-11-16 07:25:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88459 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 98900 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-28 17:09:47 [post_date_gmt] => 2016-12-28 13:09:47 [post_content] => მომღერალ ტეილორ სვიფტის აუდიოტირას მარტო ახალგაზრდები არ შეადგენენ და ეს ბოლო მაგალითითაც დადასტურდა. ამ დღეებში მომღერალი თავის 96 წლის თაყვანისმცემელს, საირუს პორტერს შეხვდა, რათა შობა მიელოცა და მისთვის რამდენიმე სიმღერა შეესრულებინა. სვიფტმა ომის მონაწილეს დამსახურებისთვის და სამშობლოსთვის ბრძოლისთვის მადლობა გადაუხადა, მოგვიანებით მისი ოჯახის წევრები პირადად გაიცნო და მათთან ერთად საკუთარ ჰიტებზეც იცეკვა. [video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/12/640x360_MP4_3339444645053511220.mp4"][/video] [post_title] => ტეილორ სვიფტმა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისთვის იმღერა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => teilor-sviftma-meore-msoflio-omis-veteranebistvis-imghera [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-28 17:10:20 [post_modified_gmt] => 2016-12-28 13:10:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=98900 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 40 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 174f0b72f38dc572163d36983b6013a7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )