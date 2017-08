პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს დანგრევა ემუქრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => restavracia [1] => parizis-ghvtismshoblis-tadzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158810 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => restavracia [1] => parizis-ghvtismshoblis-tadzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158810 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6146 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => restavracia [1] => parizis-ghvtismshoblis-tadzari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => restavracia [1] => parizis-ghvtismshoblis-tadzari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158810) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18764,6146) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 106124 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-03 15:43:30 [post_date_gmt] => 2017-02-03 11:43:30 [post_content] => საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივითა და თიბისი ბანკის დაფინანსებით, „ფიროსმანის აღდგენის“ მასშტაბური პროექტი განხორციელდა. რესტავრაცია, ნიკო ფიროსმანის მირზაანის მუზეუმის კოლექციაში დაცულ ორი ნამუშევარს - „თამარ მეფესა“ და „შოთა რუსთაველს“ ჩაუტარდა. 2 თებერვალს, თიბისი გალერეაში, მირზაანის კოლექციაში დაცულ ფიროსმანის სხვა ნამუშევრებთან ერთად, აღდგენილი ნამუშევრების გამოფენა გაიმართა. ღონისძიებას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკოლოზ ანთიძე და თიბისი ბანკის დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე ესწრებოდნენ. გამოფენა, რომელიც 3 თებერვლიდან 16 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება, საგანმანათლებლო ხასიათს ატარებს. სკოლის მოსწავლეებისთვის მოეწყობა საგანმანათლებლო ტურები, რომელთა მიზანია ფიროსმანის შემოქმედების უფრო ახლოს გაცნობა. მუზეუმის გიდი მოსწავლეებს მოუყვება ისტორიებს ფიროსმანის შესახებ, ასევე დამთვალიერებელს საშუალება ექნება იხილოს ანიმაცია ფიროსმანის შესახებ, რომელიც თიბისი ბანკის ინიციატივითა და დაფინანსებით შეიქმნა. თამარ მეფისა და შოთა რუსთაველის პორტრეტები ფიროსმანის მიერ 1913-1914 წლებშია შესრულებული. მირზაანის კოლექციაში ეს ნამუშევრები 1989 წელს მოხვდა. მანამდე ისინი ცნობილი ფილოლოგის იოსებ მეგრელიძისა და თეატრმცოდნე ნინო შვანგირაძის კერძო კოლექციაში, შემდეგ კი ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში ინახებოდა. ამ უკანასკნელმა მოგვიანებით ფიროსმანის „თამარი“ და „რუსთაველი“ საჩუქრად მირზაანის ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმს გადასცა. ამ დროისათვის ნამუშევრებზე უკვე ჩატარებული იყო რესტავრაცია, თუმცა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს გამო, ნამუშევრები დაზიანებული იყო. სურათებს რესტავრაციას შ. ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის სარესტავრაციო სახელოსნოს სპეციალისტები - ნანა მანაგაძე და ეველინა კარსელი უტარებდნენ. რესტავრაციის პროცესი სამი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. რესტავრაციის პროცესი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში მოქმედი საბჭოს ზედამხედველობის ქვეშ განხორციელდა. [gallery link="file" ids="106126,106127,106128,106129,106130,106131"] [post_title] => ნიკო ფიროსმანაშვილის ნახატებს რესტავრაცია ჩაუტარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => niko-firosmanashvilis-nakhatebs-restavracia-chautarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-03 15:44:23 [post_modified_gmt] => 2017-02-03 11:44:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=106124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 95121 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-12-13 10:41:08 [post_date_gmt] => 2016-12-13 06:41:08 [post_content] => ნარიყალას ციხე–სიმაგრეს მასშტაბური რესტავრაცია–რეაბილიტაცია უტარდება. ციხის რეაბილიტაცია–რესტავრაციისთვს ბიუჯეტიდან 726 983 ლარია გამოყოფილია, აქედან 300 000 ლარი 2016 წლის სამუშაოებზე დაიხარჯება. ნარიყალას რეაბილიტაციის პროექტის პირველი ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოებს თბილისის განვითარების ფონდი ახორციელებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, ამ მასშტაბის სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოები ციხეს აქამდე არასოდეს ჩატარებია. თბილისის მერიის ცნობით, ნარიყალას ციხის რეაბილიტაცია პროექტ „ახალი ტფილისის“ ერთ-ერთი მსხვილი მიმართულების - „ისტორიულ-კულტურული ძეგლების რეაბილიტაციის პროგრამით“ ხორციელდება. ციხის აღდგენაზე ძეგლთა დაცვის სფეროში მომუშავე სპეციალისტები მუშაობენ. გრძელვადიანი პროექტი რამდენიმე ეტაპისაგან შედგება. პირველ ეტაპზე გათვალისწინებული სამუშაოები მოიცავს კლდოვანი ფუძე-საძირკვლების გამაგრებას, ძველი სატრაპეზოს დემონტაჟსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე ახლის მოწყობას. ციხის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს ტაძარს, რომლის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის სატრაპეზო მნიშვნელოვანია. არსებული სატრაპეზო აგებულია სპონტანურად და ფარავს კედლის მნიშვნელოვან ისტორიულ ნაწილს. ახალი პროექტით, ახალი სატრაპეზო კომუნიკაციების ნაკლებად სახიფათო ზოლში აიგება. ასევე, ფასადი N12-დან N18 ბურჯის ჩათვლით გაიწმინდება იმ მცენარეებისგან, რომელიც კედელს აზიანებდა. იმავე ბურჯების ფასადი აგურის მასალით აღდგება. „ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მოიცავს ნარიყალას დედაციხის სრულ რეაბილიტაციას. გამომდინარე იქიდან, რომ წლების განმავლობაში წყალი ჩადიოდა კედლებში და აზიანებდა მას, პირველ რიგში, ჩატარდება ციხის გამაგრებითი სამუშაოები, შემდეგ კი დაზიანებული ფასადისა და სხვა ნაწილების რესტავრაცია. რაც მთავარია, ციხე-სიმაგრე კულტურული მემკვიდრეობის წესების სრული დაცვით აღდგება“,-განაცხადა თბილისის მერმა. ნარიყალას ციხე ისტორიულ ძეგლთა შორის ერთ-ერთ უძველეს ციხე–სიმაგრედ არის მიჩნეული. დღემდე მოღწეული ძირითადი გამაგრებები XVI და XVII საუკუნეებით თარიღდება. მეოთხე საუკუნის ციხე–სიმაგრე ფრაგმენტულად გასული საუკუნის 90-იან წლებშია ღადგინეს, თუმცა მისი ახლანდელი მდგომარეობა ავარიული და საფრთხის შემცველია. ნარიყალას ციხის რეაბილიტაცია 2016 წლის ოქტომბერში დაიწყო და 2017 წლის ბოლოს დასრულდება. [post_title] => ნარიყალას ციხე-სიმაგრის რეაბილიტაციისთვის 727 ათას ლარამდე დაიხარჯება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nariyalas-cikhe-simagris-reabilitaciistvis-727-atas-laramde-daikharjeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-13 10:42:04 [post_modified_gmt] => 2016-12-13 06:42:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=95121 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 55097 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-06-02 19:49:20 [post_date_gmt] => 2016-06-02 15:49:20 [post_content] => პროექტ „ახალი ტფილისის“ სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროცესში, დავით აღმაშენებლის გამზირ N26 - ში სადარბაზოს რესტავრაციის დროს კედლების დამუშავებისას, მე-20 საუკუნის მხატვრობა აღმოჩნდა. ისტორიული შენობის პროექტი 1903 წელს შეიქმნა, რომელიც ამავე პერიოდში, გიორგი სოლომონის ძე აბულაძემ თავისი მეუღლის - ნინა აბულაძის მიწაზე ააშენა. საცხოვრებელი სახლი სამსართულიან კლასიცისტურ-რენესანსული სტილის ნაგებობას წარმოადგენს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში შესულ ისტორიული შენობას უძველესი ჭვირული ლითონის აივნები და კარი ამშვენებს. სადარბაზო ფერადი კერამიკული იატაკით არის მოპირკეთებული. როგორც აღმოჩნდა, სადარბაზოს უძველესი მოხატულობა ათეული წლების წინ გადაუღებავთ და მათი არსებობა ხელოვნებათმცოდნეთა საკვლევ მასალებშიც არ არის ცნობილი. რესტავრაციის დროს აღმოჩენილი ფრაგმენტები მთელი სადარბაზოს კედლებსა და კიბის უჯრედებზეა აღმოჩენილი. პროექტ „ახალი ტფილისის“ რეაბილიტაციის შედეგად, დავით აღმაშენებლის გამზირ N26-ში აღმოჩენილი მხატვრული ნამუშევრები პირვანდელ ისტორიულ სახით შენარჩუნდება. [post_title] => სადარბაზოს რესტავრაციის დროს კედლების დამუშავებისას მე-20 საუკუნის მხატვრობა აღმოაჩინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sadarbazos-restavraciis-dros-kedlebis-damushavebisas-me-20-saukunis-mkhatvroba-aghmoachines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-02 19:49:20 [post_modified_gmt] => 2016-06-02 15:49:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=55097 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 106124 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-03 15:43:30 [post_date_gmt] => 2017-02-03 11:43:30 [post_content] => საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივითა და თიბისი ბანკის დაფინანსებით, „ფიროსმანის აღდგენის“ მასშტაბური პროექტი განხორციელდა. რესტავრაცია, ნიკო ფიროსმანის მირზაანის მუზეუმის კოლექციაში დაცულ ორი ნამუშევარს - „თამარ მეფესა“ და „შოთა რუსთაველს“ ჩაუტარდა. 2 თებერვალს, თიბისი გალერეაში, მირზაანის კოლექციაში დაცულ ფიროსმანის სხვა ნამუშევრებთან ერთად, აღდგენილი ნამუშევრების გამოფენა გაიმართა. ღონისძიებას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკოლოზ ანთიძე და თიბისი ბანკის დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე ესწრებოდნენ. გამოფენა, რომელიც 3 თებერვლიდან 16 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება, საგანმანათლებლო ხასიათს ატარებს. სკოლის მოსწავლეებისთვის მოეწყობა საგანმანათლებლო ტურები, რომელთა მიზანია ფიროსმანის შემოქმედების უფრო ახლოს გაცნობა. მუზეუმის გიდი მოსწავლეებს მოუყვება ისტორიებს ფიროსმანის შესახებ, ასევე დამთვალიერებელს საშუალება ექნება იხილოს ანიმაცია ფიროსმანის შესახებ, რომელიც თიბისი ბანკის ინიციატივითა და დაფინანსებით შეიქმნა. თამარ მეფისა და შოთა რუსთაველის პორტრეტები ფიროსმანის მიერ 1913-1914 წლებშია შესრულებული. მირზაანის კოლექციაში ეს ნამუშევრები 1989 წელს მოხვდა. მანამდე ისინი ცნობილი ფილოლოგის იოსებ მეგრელიძისა და თეატრმცოდნე ნინო შვანგირაძის კერძო კოლექციაში, შემდეგ კი ხალხთა მეგობრობის მუზეუმში ინახებოდა. ამ უკანასკნელმა მოგვიანებით ფიროსმანის „თამარი“ და „რუსთაველი“ საჩუქრად მირზაანის ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმს გადასცა. ამ დროისათვის ნამუშევრებზე უკვე ჩატარებული იყო რესტავრაცია, თუმცა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს გამო, ნამუშევრები დაზიანებული იყო. სურათებს რესტავრაციას შ. ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის სარესტავრაციო სახელოსნოს სპეციალისტები - ნანა მანაგაძე და ეველინა კარსელი უტარებდნენ. რესტავრაციის პროცესი სამი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. რესტავრაციის პროცესი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში მოქმედი საბჭოს ზედამხედველობის ქვეშ განხორციელდა. [gallery link="file" ids="106126,106127,106128,106129,106130,106131"] [post_title] => ნიკო ფიროსმანაშვილის ნახატებს რესტავრაცია ჩაუტარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => niko-firosmanashvilis-nakhatebs-restavracia-chautarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-03 15:44:23 [post_modified_gmt] => 2017-02-03 11:44:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=106124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 787f02020b8fd80e886531326db9a8bf [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )