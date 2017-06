პარიზის ღვთისმშობლის ტაძართან სპეცოპერაცია ჩატარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parizi [1] => tavdaskhma [2] => specoperacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136779 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parizi [1] => tavdaskhma [2] => specoperacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136779 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1585 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => parizi [1] => tavdaskhma [2] => specoperacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => parizi [1] => tavdaskhma [2] => specoperacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136779) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1585,6991,6606) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136793 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-06 21:13:53 [post_date_gmt] => 2017-06-06 17:13:53 [post_content] => პარიზში პოლიციელს 40 წლის ალჟირელელი სტუდენტი დაესხა თავს. თავდამსხმელი დაჭრილია. მას ჩაქუჩი და ორი დანა აღმოუჩინეს. როგორც ქვეყნის ძალოვან სტრუქურებში განაცხადეს, თავდასხმის დროს დამნაშავე ყვიროდა „ეს სირიისთვის“. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძართან სპეცოპერაცია ჩატარდა. უცხოური მედიის ცნობით, მამაკაცმა ტაძრის სიახლოვეს სამართალდამცველი ორგანოს თანამშრომელზე თავდასხმა სცადა. პოლიციამ მას ცეცხლი გაუხსნა. ტურისტებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებენ მოერიდონ მიმდებარე ტერიტორიას. „ეს სირიისთვის" - პარიზში პოლიციელზე თავდამსხმელი დაჭრილია

2017-05-26

თურქეთის ქალაქ ადანას უშიშროების სამმართველოს თანამშრომლებმა 24 მაისს, ექვს მისამართზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად, 12 ადამიანი დააკავეს. „ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, დაკავებულთა შორის კაფეების 6 მფლობელია, რომლებშიც საქართველოს ხუთი მოქალაქე მუშაობდა. გამოცემა Millyet წერს, რომ დაკავებულები იყვნენ ქალები, რომლებიც სხვადასხვა სამკითხაო საშუალებებს იყენებდნენ. სამართალდამცველებმა ისინი ადანას სასამართლოს წარუდგინეს, სადაც კაფეების მფლობელები დააჯარიმეს, ექვსი მკითხავი კი სასამართლო დარბაზიდან საბრალდებო დასკვნის გარეშე გაათავისუფლეს. თურქეთში ქართველი მკითხავები დააკავეს

2017-05-23

პარიზში მდებარე რუსეთის საელჩოს დაცვა მოუხსნეს. როგორც ხელისუფლებაში აცხადებენ, ასეთი გადაწყვეტილება გამოუვალი მდგომარეობის გამო მიიღეს. საქმე ისაა, რომ ქალაქში უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდა და პოლიციელების დამატება გახდა საჭირო. თუმცა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა შეზღუდვა მხოლოდ რუსეთის საელჩოს შეეხო და პარიზში მდებარე სხვა ქვეყნების დიპლომატებს კვლავ გაძლიერებული დაცვა ყავთ. რუსი პოლიტიკოსები სიახლემ ძალიან გააბრაზა, რადგან ვენის კონვენციის მიხედვით ფრანგულ მხარეს ამის უფლება არ ქონდა და გარდა ამისა, ისინი არც წინასწარ გაუფრთხილებიათ. თუმცა, როგორც ჩანს, რუსულ მხარეს საკუთარი თავის დაცვა ამიერიდან თავისივე ფინანსებით მოუწევს. პარიზში რუსეთის საელჩოს დაცვა მოუხსნეს

პარიზში პოლიციელს 40 წლის ალჟირელელი სტუდენტი დაესხა თავს. თავდამსხმელი დაჭრილია. მას ჩაქუჩი და ორი დანა აღმოუჩინეს. როგორც ქვეყნის ძალოვან სტრუქურებში განაცხადეს, თავდასხმის დროს დამნაშავე ყვიროდა „ეს სირიისთვის". პარიზის ღვთისმშობლის ტაძართან სპეცოპერაცია ჩატარდა. უცხოური მედიის ცნობით, მამაკაცმა ტაძრის სიახლოვეს სამართალდამცველი ორგანოს თანამშრომელზე თავდასხმა სცადა. პოლიციამ მას ცეცხლი გაუხსნა. ტურისტებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებენ მოერიდონ მიმდებარე ტერიტორიას. „ეს სირიისთვის" - პარიზში პოლიციელზე თავდამსხმელი დაჭრილია