პარიზში „კრისტიან დიორის” გამოფენა გაიხსნა

უკვე მეშვიდე წელია მსახიობი მარიონ კოტიარი Lady Dior-ის უცვლელია სახეა. ამჯერად მსახიობმა ახალი კოლექციის სარეკლამო კამპანიაში მიიღო მონაწილეობა და ლეგენდარული დიორის ჩანთა სხვადასხვა ინტერპრეტაციით წარმოაჩინა. მსახიობმა სარეკლამო რგოლში ჰოლივუდის ოქროს ხანა გააცოცხლა და საქმიანი ქალის იმიჯიც მოირგო. ახალი ფოტოების ავტორი კრეიგ მაკდინია, რომელმაც კოტიარის გადაღება კრისტიან დიორის მშობლიურ ქალაქში, გრანვილში გადაწყვიტა. ულამაზეს ყვავილებით დაპრინტულ კაბაში მარიონ კოტიარი სხვადასხვა ფერის ჩანთებს წარმოადგენს. ესაა ტყავის ულამაზესი აქსესუარები, რომელიც დეკორითაა გაფორმებული. ულამაზესი მარიონ კოტიარის ფოტოები კრისტიან დიორის მშობლიური ქალაქიდან

სელინ დიონმა განაცხადა, რომ აქტიურ შემოქმედებით ცხოვრებას უბრუნდება. როგორც მომღერალი ამბობს, ეს მისი გარდაცვლილი მეუღლის ბოლო სურვილი იყო. მას შემდეგ 48 წლის მუსიკოსმა რამდენიმე კონცერტი გამართა და არაერთხელ გამოჩნდა სხვადასხვა წვეულებასა და დაჯილდოებაზე. ამჯერად სელინ დიონი პარიზში გამართულ მოდის კვირეულზე გამოჩნდა. კრისტიან დიორის ჩვენებაზე მომღერალი შავი ფერის პიჯაკსა და ტყავის შარვალში მივიდა. ინციდენტი მოხდა წითელ ხალიჩაზე, სადაც სელინ დიონს ფოტოგრაფები დახვდნენ. მომღერალს ფეხი აუცდა და დაეცა. მას წვეულების სტუმარი მამაკაცი დაეხმარა, რომლის წყალობითაც მომღერალი ადვილად გამოძვრა სიტუაციიდან და ფოტოების გადაღება განაგრძო. ჩვენებაზე სელინ დიონი ფანტასტიკურ განწყობაზე ჩანდა. მან სხვა სტუმრებთან ერთად ფოტოებიც გადაიღო. დიორის ჩვენებას უამრავი ცნობილიო სახე ესწრებოდა. სელინ დიონი წითელ ხალიჩაზე წაიქცა (ფოტო/ვიდეო)

კრისტიან დიორის ისტორიული კოშკი Cha ̂ teau de La Colle Noire , რესტავრაციის შემდეგ ისევ გაიხსნა. სახლი, სადაც დიზაინერმა ცხოვრების დიდი ნაწილი გაატარა გრასეში, საფრანგეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარეობს. სწორედ ამ ქალაქში ვითარდებოდა პატრიკ ზიუსკინდას ცნობილი რომანის "პარფიუმერის" მოქმედებაც. გრასეში დიორი 1940-იანი წლების დასაწყისში, გერმანული ოკუპაციის წლებში ცხოვრობდა, მოგვიანებით კი, შატო La Colle Noire შეიძინა თავისი ყვავილების ბაღებით, რომელთა შთაგონებით ჯერ თავად დიზაინერი შემდეგ კი, Dior -ის სახლის პარფიუმერი ფრანსუა დემაში ქმნიდა ცნობილი არომატებს. სწორედ La Colle Noire -ს ბაღებს ეკუთვნით პოპულარული Miss Dior , Eau Frai ̂ che , Diorama , Diorissimo და Eau Sauvage . სახლთან ერთად ტურისტებს Le Clos de Callia -ს და Le Domaine de Manon -ს პლანტაციებშიც შეუძლიათ გასეირნება, სადაც დღესაც ხარობს მაისის ვარდი, ჟასმინი და ის ზეთოვანი მცენარეები, რომელსაც ფრანსუა დემიში ახალი არომატების შესაქმნელად იყენებს. Château de La Colle Noire -ს გახსნაზე LVMH -ის პრეზიდენტმა ბერნარ არნომ შარლიზ ტერონი, ბელუ ჰადიდი, ემილი ვალადი და Dior -ის სახლის სხვა ერთგული თაყვანისმცემლები მიიწვია. სტუმრებს სადღესასწაულო ვახშმით გაუმასპინძლდნენ, რომლის მენიუ ძირითადად კრისტიან დიორის საყვარელი კერძებისგან შედგებოდა. კრისტიან დიორის სახლი გრასეში ტურისტებისთვის გაიხსნა ულამაზესი მარიონ კოტიარის ფოტოები კრისტიან დიორის მშობლიური ქალაქიდან