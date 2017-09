პარხალის მხატვრობის სარესტავრაციო სამუშაოებში ქართველი ექსპერტები ჩაერთვებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => rekonstruqcia [2] => parkhali [3] => qartveli-eqspertebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163216 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => rekonstruqcia [2] => parkhali [3] => qartveli-eqspertebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163216 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 339 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => rekonstruqcia [2] => parkhali [3] => qartveli-eqspertebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => rekonstruqcia [2] => parkhali [3] => qartveli-eqspertebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163216) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19148,19149,7325,339) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162561 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-12 10:51:32 [post_date_gmt] => 2017-09-12 06:51:32 [post_content] => თურქეთის ტურისტულ ქალაქ დერმეში, რომელიც პროვინცია ანტალიაში მდებარეობს, საქართველოს 51 წლის მოქალაქე, ანა საფარიანი, ქალაქის ცენტრში მოკლეს. გამოცემა Hurriyet-ის ინფორმაციით, 10 სექტემბერს, ადგილობრივი დროით 18:00 საათზე, ქუჩაში ქალს დანით ექვსი ჭრილობა მიაყენეს, მათ შორის კისრის არეში, რის შემდეგაც თავდამსხმელი მიიმალა. მიყენებული ჭრილობებით საქართველოს მოქალაქე დერმეს სახელმწიფო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. მკვლელობის ფაქტზე 44 წლის მესუთ ოზკანი დააკავეს, რომელიც ადგილობრივი მცხოვრები აღმოჩნდა. დაკავების მომენტში ის ძლიერი ალკოჰოლური თრობის ქვეშ იმყოფებოდა. მისი განცხადებით, მოკლულს ახლოს იცნობდა, დანაშაული კი ფულს უკავშირდება. მკვლელობამდე რამდენიმე ხნით ადრე მესუთ ოზკანმა მას 400 ლირა ასესხა, რომლის დაბრუნებასაც დიდი ხნის განმავლობაში სთხოვდა, რაზეც უარს იღებდა. საგარო საქმეთა სამინისტროში ინფორმაციას ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ქალის გადმოსვენების საკითხზე მუშაობენ. [post_title] => თურქეთში საქართველოს მოქალაქე მოკლეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqetshi-saqartvelos-moqalaqe-mokles-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 10:51:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 06:51:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162561 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161734 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 17:09:42 [post_date_gmt] => 2017-09-08 13:09:42 [post_content] => თურქეთის რესპუბლიკის რიგ გუბერნიებში სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმების მსურველი ქართველებისთვის მუშაობის ნებართვის მიღება გამარტივდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, დოკუმენტის მისაღებად, სეზონურ სამუშაოებზე მომუშავე საქართველოს მოქალაქე თურქეთის რესპუბლიკის შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საერთაშორისო შრომის გენერალური დირექტორატის გვერდზე უნდა შევიდეს და განცხადება ელექტრონულად შეავსოს. ”ქართული მხარის ძალისხმევის შედეგად, 2017 წლის ივლისში, თურქეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა, შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების მიერ შეიმუშავდა და გამოიცა განკარგულება, რომლის თანახმად, პირველ ეტაპზე ტრაპიზონში საქართველოს გენერალური საკონსულოს დაწესებულების ოლქში - სამსუნის, ორდუს, გირესუნის, ტრაპიზონის, რიზესა და ართვინის გუბერნიებში, სეზონურ სამუშაოებზე (ჩაი და თხილი) დასაქმების მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს, ერთი წლის განმავლობაში, 90 დღით არ ესაჭიროებათ მუშაობის ნებართვის მიღება. "აღნიშნული დოკუმენტის მისაღებად, სეზონურ სამუშაოებზე მომუშავე საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია შევიდეს თურქეთის რესპუბლიკის შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საერთაშორისო შრომის გენერალური დირექტორატის გვერდზე - https://yuminet.csgb.gov.tr/#/app/giris, რომელიც ფუნქციონირებს ქართულ, თურქულ და ინგლისურ ენებზე და ელექტრონულ ფორმატში შეავსოს განცხადება, რომლის საფუძველზე, შემდგომში რაიონის გამგეობის მიერ მას მიეცემა „მუშაობის ნებართვისაგან გათავისუფლების დოკუმენტი“, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ზემოაღნიშნულ სეზონურ სამუშაოებზე (ჩაი-თხილი), დასაქმებულთა მიერ პროცედურების შესრულების შემთხვევაში დაცული იქნება საქართველოს მოქალაქეთა კანონიერი უფლებები. "განცხადების შევსების წესები და პროცედურები ასევე განთავსებულია ტრაპიზონში საქართველოს გენერალური საკონსულოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე http://trabzon.con.mfa.gov.ge” - განმარტავენ სამინისტროში. [post_title] => ქართველებისთვის თურქეთში სეზონურად მუშაობის ნებართვის მიღება გამარტივდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelebistvis-turqetshi-sezonurad-mushaobis-nebartvis-migheba-gamartivda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 17:09:42 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 13:09:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161734 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159978 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 11:52:43 [post_date_gmt] => 2017-09-05 07:52:43 [post_content] => დაბლოკილი ვიკიპედია, ჰიჯაბი კარიერისთვის და ტვიტერზე პირატული წვდომა - ეს 21-ე საუკუნის თურქეთია. „სხვა თურქეთში ჩამოვედი და რადიკალურად სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობ“ - უყვება „ფორტუნას“ ჰაჯეთთეფეს უნივერსიტეტის ქართველი სტუდენტი, თურქოლოგი სანდრო ბაკურაძე. „თურქეთი რადიკალურად 2016 წლის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ შეიცვალა, ცვლილებების შემჩნევა ყოველ ნაბიჯზე შეიძლება“... ორი ბიჭი ერთ ოთახში არ იცხოვრებს ანკარაში სადაც ჩვენი რესპოდენტი სწავლობს, სტუდენტური საერთო საცხოვრებლები ჯერ სქესის მიხედვით განაცალკევეს, შემდეგ კი ახსნა-განმარტების გარეშე კიდევ ერთი შეზუდვა დააწესეს. „ერთ დღეს გამოვიდნენ და განაცხადეს, რომ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ორ ბიჭს ერთ ოთახში არ უნდა ეცხოვრა. რატომ? მიზეზი თავადაც იცით! - ასე განმარტეს. მომხდარი სტუდენტებმა ჰომოსექსულიზმთან ბრძოლად აღიქვეს. თავსაფრიანი დედაკაცი: როგორ აიწყობს გოგონა კარიერას „თავსაფრის დაფარებას გოგონებს ოფიციალურად კანონი არ აიძულებს, თუმცა ბოლო პერიოდია თავსაფარი კარიერული წინსვლის ერთ-ერთ იარაღად იქცა. საჯარო უწყებებში ქალებს, რომლებიც თავსაფარს ატარებენ გაცილებით უკეთესი პირობები და მეტი შანსი აქვთ“ , - გვიყვება ქართველი სტუდენტი. „თავსაფრის თემა თურქეთში ოჯახიდან მომდინარეობს და ქალაქისგან განსხვავებით რეგიონებში გაცილებით რთული ვითარებაა. უთავსაფროდ გამოსულ ქალს რადიკალებით დასახლებულ რეგიონში საფრთხე არ ასცდება და ამაზე პოლიცია მუდმივად თვალს ხუჭავს“, - ამბობს სანდრო, რომელიც მომავალი პროფესიიდან გამომდინარე ხშირად სტუმრობს თურქეთის რეგიონებს. სოცქსელებსა და ტელეარხებზე პირატული წვდომა თურქეთში ჩასული ადამიანი თუ ვიკიპედიიდან ინფორმაციის მოპოვებას მოისურვებს, კრახი არ აცდება. თურქეთის ოფიცილურმა უწყებებმა ვიკიპედია დაბლოკეს. გავრცელებული ვერსიით, საქმე ვიკიპედიაზე განთავსებულ ერთ კონკრეტულ სტატიას ეხებოდა, სადაც პრეზიდენტ ერდოღანის სიძე სირიასთან გარიგებებში იყო დადანაშაულებული. თურქეთის მოთხოვნის მიუხედავად ვიკიპედიამ სტატია არ წაშალა, რის შემდგაც საიტი ქვეყანაში მთლიანად დაიბლოკა. „ფეისბუქისა და იუთუბის გამორთვა რამდენიმე დღით ჩვეულებრივი მოვლენაა, როცა რაიმე შეტაკება ან აფეთქება მოხდება, საიტები ითიშება და რამდენიმე დღე დაბლოკილია, თურქეთში ყველაზე პოპულარული ტვიტერია. შესაბამისად, როცა ტვიტერი ითიშება, ყველა თურქმა იცის იმ პირატული პროგრამების ჩამონათვალი, რითაც ტვიტერზე შესვლა შეიძლება“, - ნახევრად ხუმრობით ყვება ჩვენი რესპოდენტი. ტვიტერა და ფეისბუქზე პირატულ წვდომასთან ერთად, თურქეთში არანაკლებ გაწაფულები არიან სატელიტების გადაკეთებაშიც. 2-3 ოპოზიციური ტელევიზია და ამდენივე გაზეთი - ეს ის მედია რესურსია, რომელიც ჩვენი რესპოდენტის ინფორმაციით, თურქეთში დარჩა. შესაბამისად მოსახლეობა ინფორმაციას სატელიტებით, ევროპული არხებიდან და ევროპაში მაუწყებელი თურქული არხებიდან იღებს. თავისუფლების სული... საკუთარი პოზიციისა და შეხედულებების გამო სიფრთხილის გამოჩენა უწევს. ამბობს, რომ თურქეთში მიმდინარე პროცესებით დაინტერესებისა და თურქული ენის კარგად ცოდნის გამო ხშირად როგორც აგენტს ისე უყურებენ. სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ ქართველი სტუდენტი თავს თურქეთში ვეღარ ხედავს. „როცა ჩამოვედი კამპუსში ბევრი, მრავალფეროვანი სტუდენტური ჯგუფი შეგხვდებოდა, თავისუფლების სული იგრძნობოდა, ახლა ასე აღარ არის“... თამუნა გოგუაძე [post_title] => დაბლოკილი ვიკიპედია, ბრძოლა ჰომოსექსუალიზთან და სხვა შეზღუდვები: ქართველი სტუდენტის თვალით დანახული თურქეთი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dablokili-vikipedia-brdzola-homoseqsualiztan-da-skhva-shezghudvebi-qartveli-studentis-tvalit-danakhuli-turqeti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:52:43 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:52:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159978 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162561 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-12 10:51:32 [post_date_gmt] => 2017-09-12 06:51:32 [post_content] => თურქეთის ტურისტულ ქალაქ დერმეში, რომელიც პროვინცია ანტალიაში მდებარეობს, საქართველოს 51 წლის მოქალაქე, ანა საფარიანი, ქალაქის ცენტრში მოკლეს. გამოცემა Hurriyet-ის ინფორმაციით, 10 სექტემბერს, ადგილობრივი დროით 18:00 საათზე, ქუჩაში ქალს დანით ექვსი ჭრილობა მიაყენეს, მათ შორის კისრის არეში, რის შემდეგაც თავდამსხმელი მიიმალა. მიყენებული ჭრილობებით საქართველოს მოქალაქე დერმეს სახელმწიფო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. მკვლელობის ფაქტზე 44 წლის მესუთ ოზკანი დააკავეს, რომელიც ადგილობრივი მცხოვრები აღმოჩნდა. დაკავების მომენტში ის ძლიერი ალკოჰოლური თრობის ქვეშ იმყოფებოდა. მისი განცხადებით, მოკლულს ახლოს იცნობდა, დანაშაული კი ფულს უკავშირდება. მკვლელობამდე რამდენიმე ხნით ადრე მესუთ ოზკანმა მას 400 ლირა ასესხა, რომლის დაბრუნებასაც დიდი ხნის განმავლობაში სთხოვდა, რაზეც უარს იღებდა. საგარო საქმეთა სამინისტროში ინფორმაციას ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ქალის გადმოსვენების საკითხზე მუშაობენ. [post_title] => თურქეთში საქართველოს მოქალაქე მოკლეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqetshi-saqartvelos-moqalaqe-mokles-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 10:51:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 06:51:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162561 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 99 [max_num_pages] => 33 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e0b967a9d6f16e78222c95221ca23a07 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )