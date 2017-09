პარლამენტარები დავით ჭიჭინაძე და მამუკა ჩიქოვანი დირექტორობის უფლებამოსილებას იწყვეტავენ – ეკა გიგაური

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-gigauri [1] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166061 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-gigauri [1] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166061 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2468 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eka-gigauri [1] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eka-gigauri [1] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166061) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2468,2585) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165800 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 16:10:50 [post_date_gmt] => 2017-09-20 12:10:50 [post_content] => "ყველაზე მნიშვნელოვანია, კონსენსუსი შედგეს ოპოზიციასა და მმართველ პარტიას შორის და ამის გაკეთება არის შესაძლებელი, თუკი დავიწროვდება საკითხები," - ამის შესახებ "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" აღმასრულებელმა დირექტორმა, ეკა გიგაურმა, პრეზიდენტთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. გიგაურის თქმით, ყველა მხარემ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რაც შესაძლებელია იმისთვის, რომ კონსენსუსი შედგეს. "მე ძალიან რთულად წარმომიდგენია, რომ ეს არის შესაძლებელი, თუ ყველა მხარე დააყენებს მოთხოვნას, ზუსტად ამიტომ ვაცხადებდით, რომ მნიშვნელოვანია, ერთ თემაზე მოხდეს კონსენსუსი და ეს არის საარჩევნო საკითხები, შესაბამისად, მიზანშეწონილი იქნებოდა, თუკი საქართველოს პრეზიდენტი ამ კუთხით ჩაერთვებოდა ამ პროცესში," - განაცხადა გიგაურმა. [post_title] => საქართველოს პარლამენტის 51 წევრს აქვს ბიზნესთან კავშირი - TI-ის ანგარიში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-parlamentis-51-wevrs-aqvs-biznestan-kavshiri-ti-is-angarishi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 12:09:49 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 08:09:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165107 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159764 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 17:34:14 [post_date_gmt] => 2017-09-04 13:34:14 [post_content] => „საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციის პროექტი ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოგზავნის შემდეგ უნდა დაამტკიცოს,“ - ამის შესახებ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ აღმასრულებელმა დირექტორმა, ეკა გიგაურმა, განაცხადა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ „ქართულმა ოცნებამ“ გაითვალისწინოს ის მოსაზრებები, რომელიც "ვენეციის კომისიის" მხრიდან მომდინარეობს. „ვენეციის კომისია არის ის ინსტიტუცია, რომელიც მიუკერძოებლად, საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, სთავაზობს მთავრობებს თავიანთ შეფასებებსა და მოსაზრებებს. თავიდან მმართველმა გუნდმა თქვა, რომ გაითვალისწინებს ყველაფერს, რასაც "ვენეციის კომისია" იტყვის. ამის გათვალისწინებით, ძალიან ყურადღებით უნდა მოეპყრონ ყველაფერს, რასაც "ვენეციის კომისია" იტყვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტმა კონსტიტუციის პროექტი მიიღოს მას შემდეგ, რაც "ვენეციის კომისიის" საბოლოო დასკვნა დაიდება,“ - აღნიშნა გიგაურმა. "ვენეციის კომიისიის" პრეზიდენტი, ჯანი ბუკიკიო, საქართველოს პარლამენტს მოუწოდებს, კონსტიტუციის პროექტის საბოლოოდ მიღებამდე მასში ცვლილებები შეიტანოს საქართველოს ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან დიალოგისა და ჩვენი დასკვნის საფუძველზე. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის 1 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით "ვენეციის კომისია" საკუთარ მოსაზრებას ერთ თვეში, 6-7 ოქტომბერს, პლენარულ სხდომაზე მიიღებს. "მე ძალიან რთულად წარმომიდგენია, რომ ეს არის შესაძლებელი, თუ ყველა მხარე დააყენებს მოთხოვნას, ზუსტად ამიტომ ვაცხადებდით, რომ მნიშვნელოვანია, ერთ თემაზე მოხდეს კონსენსუსი და ეს არის საარჩევნო საკითხები, შესაბამისად, მიზანშეწონილი იქნებოდა, თუკი საქართველოს პრეზიდენტი ამ კუთხით ჩაერთვებოდა ამ პროცესში," - განაცხადა გიგაურმა. 