პარლამენტი მთავრობის ნდობის საკითხზე , სავარაუდოდ, იანვარში იმსჯელებს

"ველოდები განმარტებებს, თუ რას გულისხმობს ბატონი ირაკლი კონკრეტულად პოლიტიკურ განცხადებებში და იმაში, რომ პოლიტიკური ფიგურაა სახალხო დამცველი. ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტი ინფორმაცია მჭირდება. სახალხო დამცველი არ ფიქრობს, რომ რომელიმე მისი გადაწყვეტილება, მისი საქმიანობა იყო პოლიტიკური. პირიქით, სწორედ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატი მუშაობდა და ცდილობდა, მაქსიმალურად ობიექტური და ყოველგვარი გავლენებისგან თავისუფალი ყოფილიყო, რაც მე ვფიქრობ, შევძელით," - განაცხადა ნანუაშვილმა. რაც შეეხება მის შემცვლელს, ნანუაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ საზოგადოების აზრიც უნდა გაითვალისწინოს და მათი მონაწილეობით შეარჩიოს კანდიდატი. სახალხო დამცველის თქმით, კანდიდატი ასევე გარკვეულ კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. "კანდიდატებზე საუბარი ნაადრევია, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი წელია დარჩენილი საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, არც ერთი კანდიდატი არ განიხილება ამ ეტაპზე. კანდიდატების განხილვა დაიწყება მას შემდეგ, რაც მოახლოვდება არჩევნების თარიღი," - განაცხადა კობახიძემ და დასძინა, რომ კანდიდატი დასახელდება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე. "ველოდები განმარტებებს, თუ რას გულისხმობს ბატონი ირაკლი კონკრეტულად პოლიტიკურ განცხადებებში და იმაში, რომ პოლიტიკური ფიგურაა სახალხო დამცველი. ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტი ინფორმაცია მჭირდება. სახალხო დამცველი არ ფიქრობს, რომ რომელიმე მისი გადაწყვეტილება, მისი საქმიანობა იყო პოლიტიკური. პირიქით, სწორედ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატი მუშაობდა და ცდილობდა, მაქსიმალურად ობიექტური და ყოველგვარი გავლენებისგან თავისუფალი ყოფილიყო, რაც მე ვფიქრობ, შევძელით," - განაცხადა ნანუაშვილმა. რაც შეეხება მის შემცვლელს, ნანუაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ საზოგადოების აზრიც უნდა გაითვალისწინოს და მათი მონაწილეობით შეარჩიოს კანდიდატი. სახალხო დამცველის თქმით, კანდიდატი ასევე გარკვეულ კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. 