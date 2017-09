პარლამენტი მუშაობის წინასაარჩევნო რეჟიმზე გადავიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165955 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165955 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1458 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165955) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,1458) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165764 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 15:33:46 [post_date_gmt] => 2017-09-20 11:33:46 [post_content] => პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე დეპუტატების სამეწარმეო საქმიანობაზე ”საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” ანგარიშს ”უპასუხისმგებლოს” უწოდებს. კობახიძე მიუთითებს, რომ დოკუმენტში მოცემული ფაქტები და გარემოებები შესწავლილი არ არის. ”როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ვალდებული ვარ გამოვეხმაურო ამ საკითხს. საქმე ეხება ჩვენს დეპუტატებს, საქართველოს პარლამენტის წევრებს. შემიძლია აღვნიშნო, ამ დასკვნიდან სულ მცირე იკითხება უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება საქმისადმი. არ არის შესწავლილი ფაქტები, არ არის შესწავლილი გარემოებები და ცდილობენ ჩირქი მოაცხონ საქართველოს პარლამენტის წევრებს, ხალხის მიერ არჩეულ დეპუტატებს, რაც ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან დადებითად შესაფასებელი არ არის”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" დასკვნიდან საქმისადმი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება იკითხება -კობახიძე

„იმედი მაქვს, ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაცია კონსტიტუციის საბოლოო ვერსიაში სწორად იქნება ასახული," - ამის შესახებ ევროპარლამენტი-საქართველოს ასოცირების კომიტეტის თანათავმჯდომარემ, ევროპარლამენტარმა, საჯად კარიმმა, განაცხადა. საჯად კარიმის თქმით, წინასწარი მოლოდინით, პარლამენტის სპიკერისგან, ირაკლი კობახიძისგან, აქვთ მტკიცებულებები, რომ საკონსტიტუციო რეფორმა სწორი მიმართულებით ხორციელდება. წინასწარი მოლოდინით, საკონსტიტუციო რეფორმა სწორი მიმართულებით ხორციელდება - ევროპარლამენტარი

„არ ვაპირებთ ნორმის მიღებას, რომელსაც ექნება "ვენეციის კომისიის" უარყოფითი შეფასება," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის მეხუთე სესიაზე განაცხადა. კობახიძემ ყურადღება საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი მაღალი მონაწილეობით იქნა შემუშავებული. „ამ მხრივ გამონაკლისი იყო მხოლოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მისივე თქმით, "ვენეციის კომისიას" საკონსტიტუციო პროექტთან დაკავშირებით 23 რეკომენდაცია აქვს წარმოდგენილი, საიდანაც 20 გათვალისწინებულია, დარჩენილი 3 კი, როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ტექნიკური ხასიათის რეკომენდაციაა. ნორმას, რომელსაც "ვენეციის კომისიის" უარყოფითი შეფასება ექნება, არ მივიღებთ - ირაკლი კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე დეპუტატების სამეწარმეო საქმიანობაზე "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" ანგარიშს "უპასუხისმგებლოს" უწოდებს. კობახიძე მიუთითებს, რომ დოკუმენტში მოცემული ფაქტები და გარემოებები შესწავლილი არ არის. "როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ვალდებული ვარ გამოვეხმაურო ამ საკითხს. საქმე ეხება ჩვენს დეპუტატებს, საქართველოს პარლამენტის წევრებს. შემიძლია აღვნიშნო, ამ დასკვნიდან სულ მცირე იკითხება უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება საქმისადმი. არ არის შესწავლილი ფაქტები, არ არის შესწავლილი გარემოებები და ცდილობენ ჩირქი მოაცხონ საქართველოს პარლამენტის წევრებს, ხალხის მიერ არჩეულ დეპუტატებს, რაც ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან დადებითად შესაფასებელი არ არის", - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" დასკვნიდან საქმისადმი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება იკითხება -კობახიძე