პარლამენტი ქუთაისში დარჩება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124069 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124069 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1458 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124069) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12791,1458) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124060 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-20 16:19:18 [post_date_gmt] => 2017-04-20 12:19:18 [post_content] => საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით, სახალხო დამცველის არჩევის ვადები შეიცვალა. რედაქტირებული ვერსიის მიხედვით, ომბუდსმენს პარლამენტი სრული შემადგენლობით 5 წლის ვადით აირჩევს. ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევა კი კონსტიტუციის ახალი პროექტის მიხედვით დაუშვებელი იქნება. კონსტიტუციის რედაქტირებულ ვარიანტში წერია, რომ 1. საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დაცვას ზედამხედველობს სახალხო დამცველი, რომელსაც 5 წლის ვადით სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი. სახალხო დამცველად ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევა დაუშვებელია. 2. სახალხო დამცველის საქმიანობისათვის დაბრკოლებათა შექმნა ისჯება კანონით. 3. სახალხო დამცველის დაკავება ან დაპატიმრება, მისი საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილის, მანქანის ან პირადი გაჩხრეკა შეიძლება მხოლოდ პარლამენტის თანხმობით. გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს პარლამენტს. თუ პარლამენტი არ მისცემს თანხმობას, სახალხო დამცველი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. 4. სახალხო დამცველის უფლებამოსილება განისაზღვრება ორგანული კანონით. საქართველოს კონსიტუციის პროექტის საბოლოო ვარიანტი, რომელზეც ბოლო 4 თვის განმავლობაში მმართველ გუნდთან, ექსპერტებთან, კონსტიტუციონალისტებთან და ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მსჯელობა კომისიის ფორმატში მიმდინარეობდა, საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სუბიექტებს უკვე გადაეგზავნათ. [post_title] => სახალხო დამცველის არჩევის ვადები კონსტიტუციით იცვლება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhalkho-damcvelis-archevis-vadebi-konstituciit-icvleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 16:19:18 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 12:19:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124060 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 124043 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-20 16:03:05 [post_date_gmt] => 2017-04-20 12:03:05 [post_content] => საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით, კონსტიტუციაში ოჯახის დეფინიცია იქნება, როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი ქალსა და მამაკაცს შორის. კონსტიტუციის რედაქტირებულ ვარიანტში წერია, რომ 1. ქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით, ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობასა და ნებაყოფლობას. 2. სახელმწიფო იცავს ოჯახის კეთილდღეობას. დედათა და ბავშვთა უფლებები დაცულია კანონით. საქართველოს კონსიტუციის პროექტის საბოლოო ვარიანტი, რომელზეც ბოლო 4 თვის განმავლობაში მმართველ გუნდთან, ექსპერტებთან, კონსტიტუციონალისტებთან და ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მსჯელობა კომისიის ფორმატში მიმდინარეობდა, საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სუბიექტებს უკვე გადაეგზავნათ. [post_title] => კავშირი ქალსა და მამაკაცს შორის - ოჯახის დეფინიცია კონსტიტუციით განისაზღვრება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kavshiri-qalsa-da-mamakacs-shoris-ojakhis-definicia-konstituciit-ganisazghvreba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 16:03:05 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 12:03:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124043 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123965 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-20 14:16:45 [post_date_gmt] => 2017-04-20 10:16:45 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტს კონსტიტუციაში ევროატლანტიკური კურსის შესახებ ჩაწერა ადეკვატურ ნაბიჯად არ მიაჩნია, ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა ბათუმში, სტუდენტებთან შეხვედრის დროს განაცხადა. „გულწრფელად გეტყვით, რომ მე, როგორც ჩემი წინა პოლიტიკური ცხოვრებით, ასევე როგორც პრეზიდენტი, მუდმივად აქტიურად ვიყავი ჩართული ჩვენი ევროატლანტიკური კურსის გაღრმავებსა და ჩვენს მისწრაფებაზე ნატო-სკენ, თუმცა გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩემთვის კონსტიტუციაში ამის ჩაწერა არ მიმაჩნია, რომ ეს ადეკვატური ნაბიჯია. ქართველი ხალხის ნება ევროპული და ევროტლანტიკური ინტეგრაციისთვის არის მთავარი გარანტი და არა ის ჩანაწერი. მითუმეტეს, ჩანაწერი, რომელიც არის გარდამავალ დებულებებში და მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს ჩანაწერი კონკრეტულად რაღაც პოლიტიკური დისკუსიის თუ პოლიტიკური შეთანხმების შედეგია. კონსტიტუციაში პოლიტიკური მიმართულებები, ამა თუ იმ ალიანსში გაწევრიანება, ხომ შეიძლება ჩავგვეწერა მაშინ, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი უნდა ვიყოთ, გაერო-ს წევრი უნდა ვიყოთ, ევროკავშირის, ნატო-ს წევრი უნდა ვიყოთ, ამის ჩაწერა გულწრფელად რომ გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კურსის ძალიან ერთგული როგორც გამტარებელი, ისე იდეურად ამის მომხრე პოლიტიკოსი ვარ, არ მიმაჩნია, რომ ეს კონტიტუციაში უნდა ეწეროს“, - განაცხადა მარგველაშვილმა. [post_title] => პრეზიდენტს კონსტიტუციაში ევროატლანტიკური კურსის შესახებ ჩაწერა ადეკვატურ ნაბიჯად არ მიაჩნია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidents-konstituciashi-evroatlantikuri-kursis-shesakheb-chawera-adekvatur-nabijad-ar-miachnia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 14:16:45 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 10:16:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123965 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124060 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-20 16:19:18 [post_date_gmt] => 2017-04-20 12:19:18 [post_content] => საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით, სახალხო დამცველის არჩევის ვადები შეიცვალა. რედაქტირებული ვერსიის მიხედვით, ომბუდსმენს პარლამენტი სრული შემადგენლობით 5 წლის ვადით აირჩევს. ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევა კი კონსტიტუციის ახალი პროექტის მიხედვით დაუშვებელი იქნება. კონსტიტუციის რედაქტირებულ ვარიანტში წერია, რომ 1. საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დაცვას ზედამხედველობს სახალხო დამცველი, რომელსაც 5 წლის ვადით სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი. სახალხო დამცველად ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევა დაუშვებელია. 2. სახალხო დამცველის საქმიანობისათვის დაბრკოლებათა შექმნა ისჯება კანონით. 3. სახალხო დამცველის დაკავება ან დაპატიმრება, მისი საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილის, მანქანის ან პირადი გაჩხრეკა შეიძლება მხოლოდ პარლამენტის თანხმობით. გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს პარლამენტს. თუ პარლამენტი არ მისცემს თანხმობას, სახალხო დამცველი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. 4. სახალხო დამცველის უფლებამოსილება განისაზღვრება ორგანული კანონით. საქართველოს კონსიტუციის პროექტის საბოლოო ვარიანტი, რომელზეც ბოლო 4 თვის განმავლობაში მმართველ გუნდთან, ექსპერტებთან, კონსტიტუციონალისტებთან და ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მსჯელობა კომისიის ფორმატში მიმდინარეობდა, საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სუბიექტებს უკვე გადაეგზავნათ. [post_title] => სახალხო დამცველის არჩევის ვადები კონსტიტუციით იცვლება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhalkho-damcvelis-archevis-vadebi-konstituciit-icvleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 16:19:18 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 12:19:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124060 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 52 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 820fe83681b601f13d89d90e5d2ac5b3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )