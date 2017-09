პარლამენტის შენობასთან „პატრიოტთა ალიანსის“ წევრი ბეჟან გუნავა დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => bedjan-gunava [2] => moshimshileta-aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165446 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => bedjan-gunava [2] => moshimshileta-aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165446 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1388 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => bedjan-gunava [2] => moshimshileta-aqcia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => bedjan-gunava [2] => moshimshileta-aqcia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165446) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7837,19369,1388) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164580 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-18 10:09:33 [post_date_gmt] => 2017-09-18 06:09:33 [post_content] => „პატრიოტთა ალიანსის“ აქტივისტებმა ღამე თბილისის პარლამენტის შენობასთან გაატარეს. მათ გუშინ საკონსტიტუციო ცვლილებების, სოციალური პრობლემების და რუსეთთან მოლაპარაკებების დაწყების მოთხოვნით, შიმშილობა დაიწყეს. პროტესტის უკიდურეს ფორმას წინ უძღოდა აქცია-მსვლელობა, რომელშიც პარტიის ლიდერებიც მონაწილეობდნენ. ირმა ინაშვილის განცხადებით, აქციები მასობრივ ხასიათს მიიღებს. ინაშვილის თქმით, ლიდერები შიმშილობას იმ შემთხვევაში დაიწყებენ, თუკი მათ მოთხოვნებს ხელისუფლება არ დააკმაყოფილებს. „პატრიოტთა ალიანსის“ წევრები გუშინ აცხადებდნენ, რომ 17 ადამიანი აპირებდა შიმშილობას. [post_title] => „პატრიოტთა ალიანსის“ აქტივისტებმა ღამე თბილისის პარლამენტის შენობასთან გაატარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriotta-aliansis-aqtivistebma-ghame-tbilisis-parlamentis-shenobastan-gaatares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-18 11:30:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-18 07:30:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164580 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 154281 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-16 13:10:16 [post_date_gmt] => 2017-08-16 09:10:16 [post_content] => "პატრიოტთა ალიანსის" თბილისის მერობის კანდიდატი ირმა ინაშვილია. ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება პარტიის წევრებმა საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააეკთეს. ინაშვილის შესაძლო კანდიდატობის შესახებ რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი. თუმცა, პარტიაში ოფიციალურად არ ადასტურებდნენ და აცხადებდნენ, რომ გადაწყვეტილება 4 კანდიდატს შორის უნდა მიეღოთ. [post_title] => "პატრიოტთა ალიანსის" თბილისის მერობის კანდიდატი ირმა ინაშვილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriotta-aliansis-tbilisis-merobis-kandidati-irma-inashvilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 13:10:16 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 09:10:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154281 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 153464 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-12 17:14:23 [post_date_gmt] => 2017-08-12 13:14:23 [post_content] => პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი და პარლამენტის დეპუტატი ირმა ინაშვილი, შესაძლოა თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი იყოს. ამის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბარში თავად ინაშვილმა დაადასტურა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი აცხადებს, რომ პატრიოტთა ალიანსში სულ ოთხი კანდიდატი განიხილება, მათ შორის ერთ-ერთი მისი კანდიდატურაცაა, თუმცა ამაზე პოლიტსაბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღია. დეპუტატი დანარჩენი სამი კანდიდატის ვინაობას არ ასახელებს. თუმცა, ამბობს რომ თბილისის მერობის კანდიდატი, ორშაბათს, პოლიტსაბჭოს სხდომაზე აირჩევა. თვითმმართველობის არჩევნები ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს გაიმართება. [post_title] => ირმა ინაშვილი თბილისის მერობის ერთ-ერთ კანდიდატად განიხილება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => irma-inashvili-tbilisis-merobis-ert-ert-kandidatad-ganikhileba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-12 17:14:23 [post_modified_gmt] => 2017-08-12 13:14:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153464 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 164580 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-18 10:09:33 [post_date_gmt] => 2017-09-18 06:09:33 [post_content] => „პატრიოტთა ალიანსის“ აქტივისტებმა ღამე თბილისის პარლამენტის შენობასთან გაატარეს. მათ გუშინ საკონსტიტუციო ცვლილებების, სოციალური პრობლემების და რუსეთთან მოლაპარაკებების დაწყების მოთხოვნით, შიმშილობა დაიწყეს. პროტესტის უკიდურეს ფორმას წინ უძღოდა აქცია-მსვლელობა, რომელშიც პარტიის ლიდერებიც მონაწილეობდნენ. ირმა ინაშვილის განცხადებით, აქციები მასობრივ ხასიათს მიიღებს. ინაშვილის თქმით, ლიდერები შიმშილობას იმ შემთხვევაში დაიწყებენ, თუკი მათ მოთხოვნებს ხელისუფლება არ დააკმაყოფილებს. „პატრიოტთა ალიანსის“ წევრები გუშინ აცხადებდნენ, რომ 17 ადამიანი აპირებდა შიმშილობას. [post_title] => „პატრიოტთა ალიანსის“ აქტივისტებმა ღამე თბილისის პარლამენტის შენობასთან გაატარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriotta-aliansis-aqtivistebma-ghame-tbilisis-parlamentis-shenobastan-gaatares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-18 11:30:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-18 07:30:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164580 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 20 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8fe701e1c19b01e8822209f5401d802d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )