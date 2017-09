პარლამენტის თავჯდომარეს უცხოელ სტუმრებთან თავის მართლების რეჟიმში ყოფნა უწევს – ბოკუჩავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => tbilisis-saertashoriso-konferencia [2] => tina-bokuchava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162931 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => tbilisis-saertashoriso-konferencia [2] => tina-bokuchava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162931 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 341 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => tbilisis-saertashoriso-konferencia [2] => tina-bokuchava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => tbilisis-saertashoriso-konferencia [2] => tina-bokuchava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162931) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (341,8433,19119) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161801 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 17:58:10 [post_date_gmt] => 2017-09-08 13:58:10 [post_content] => ქუთაისში "ნაციონალურმა მოძრაობამ" მერობის კანდიდატად ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, გრიგოლ ვაშაძე, წარადგინა. მანამდე კი ქუთაისელებს სიტყვით პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ნიკა მელიამ, მიმართა. ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” ქუთაისის მერობის კანდიდატის, გრიგოლ ვაშაძის, თქმით, წინ რთული საარჩევნო კამპანია იქნება, რადგან ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებას შეეცდება. “ქუთაისი არის ყველა ქართველის სიამაყე. ქუთაისზე ზრუნვა არის ყოველი ჩვენგანის ვალდებულება. ეს არ იქნება მარტივი საარჩევნო კამპანია, ჩვენ მოწინააღმდეგეს აქვს შეუზღუდავი ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსი და ღია და ფარული სატელიტების მთელი ჯოგი. მათი მოქმედებები არჩევნებამდე ცხადყოფს, რომ ხელისუფლებას აქვს გაყალბების სურვილი და მზადყოფნა. ჩვენ არ გვეშინია, ჩვენ არ გავაყალბებინებთ და არ მოვაპარინებთ არცერთ ხმას. ჩვენი მთავარი იარაღი არის სიმართლე, პატიოსნება, ერთმანეთის ერთგულება, ცოდნა, პროფესიონალიზმი და დაუღალავი შრომა ქვეყნის საკეთილდღეოდ,“ - განაცხადა გრიგოლ ვაშაძემ. "ფორტუნა" იმის შესახებ, რომ ქუთაისში ენმ-ის მერობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე იქნებოდა, ივნისში წერდა. როგორც მაშინ "ფორტუნას" წყარომ განუცხადა, პარტიაში არჩევანს ორ კანდიდატს შორის გააკეთებდნენ, ვაშაძის გარდა, მერობის კანდიდატად ქუთაისში ხატია დეკანოიძის კანდიდატურაც განიხილებოდა. ქუთაისში ენმ-ის მერობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე იქნება "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას საარჩევნო ბლოკის სახით მიიღებს. ინფორმაცია ამის შესახებ "ფორტუნას" პარტიის პრესსამსახურში დაუდასტურეს. მათივე ცნობით, ბლოკში "ნაციონალურ მოძრაობასთან" ერთად, "საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული" და "ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია" ერთიანედება.

"ნაციონალური მოძრაობა" ედპ-სა და შოთა მალაშხიას პარტიასთან საარჩევნო ბლოკს ქმნის იქნება თუ არა ზაალ უდუმაშვილი „ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის მერობის კანდიდატი, პარტიის პრესსამსახურში არაფერს ამბობენ. „ფორტუნას" „ნაციონალურ მოძრაობაში" განუცხადეს, რომ განიხილება რამდენიმე კანდიდატი. კითხვაზე - არის თუ არა მათ შორის ზაალ უდუმაშვილი, პარტიის პრესსამსახურში გვიპასუხეს, რომ კანდიდატების ვინაობა უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. „პრაიმტაიმის" ინფორმაციით, "რუსთავი2"-ის ჟურნალისტი ზაალ უდუმაშვილი დათანხმდა "ნაციონალური მოძრაობის" შეთავაზებას, კენჭი იყაროს თბილისის მერის არჩევნებში. საბოლოო შეთანხმება საკითხთან დაკავშირებით კიევში შედგა, სადაც უდუმაშვილი მიხეილ სააკაშვილს შეხვდა. თავდაპირველად ჟურნალისტმა აღნიშნულ შეთავაზებაზე უარი განაცხადა, თუმცა, როგორც ჩანს, გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ შეცვალა.

ზაალ უდუმაშვილი, სავარაუდოდ, "ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის მერობის კანდიდატი იქნება "ფორტუნა" იმის შესახებ, რომ ქუთაისში ენმ-ის მერობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე იქნებოდა, ივნისში წერდა. როგორც მაშინ "ფორტუნას" წყარომ განუცხადა, პარტიაში არჩევანს ორ კანდიდატს შორის გააკეთებდნენ, ვაშაძის გარდა, მერობის კანდიდატად ქუთაისში ხატია დეკანოიძის კანდიდატურაც განიხილებოდა. ქუთაისში ენმ-ის მერობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე იქნება