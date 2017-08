პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamentis-tavmjdomare ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151084 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamentis-tavmjdomare ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151084 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9276 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => parlamentis-tavmjdomare ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => parlamentis-tavmjdomare ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151084) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9276) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140417 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-21 21:15:22 [post_date_gmt] => 2017-06-21 17:15:22 [post_content] => პარლამენტის თავმჯდომარის შეურაცხმყოფელი განცხადებები პრეზიდენტისა და პრეზიდენტის გუნდის წევრებში გაღიზიანებას არ იწვევს. - ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის მიერ პრეზიდენტთან დაკავშირებით დღეს, გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით განაცხადა. "პარლამენტის თავმჯდომარის შეურაცხმყოფელი განცხადებები წესით გაღიზიანებას უნდა იწვევდეს, მაგრამ ამ განცხადებებით უბრალოდ ვერ ვღიზიანდებით - არც პრეზიდენტს და არც პრეზიდენტის გუნდის წევრებს მსგავსი ტიპის განცხადებები არასოდეს ჩაუთვლიათ გაღიზიანებად“, - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. [post_title] => პარლამენტის თავმჯდომარის შეურაცხმყოფელი განცხადებები პრეზიდენტის გუნდის წევრებში გაღიზიანებას არ იწვევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamentis-tavmjdomaris-sheurackhmyofeli-ganckhadebebi-prezidentis-gundis-wevrebshi-gaghizianebas-ar-iwvevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 21:15:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 17:15:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140417 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130688 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-14 21:13:35 [post_date_gmt] => 2017-05-14 17:13:35 [post_content] => „მიწის საკითხი - ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი, რაზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ“, - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსთავში, კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ჟურნალისტებთან საუბრისას, ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მიწის საკითხთან დაკავშირებით, საქართველოს კონსტიტუციას შესაბამისი ჩანაწერი ემატება. ამასთან, მზადდება სპეციალური კანონიც. „დღესაც შედგა ძალიან საინტერესო განხილვა, ფართო საზოგადოებასთან - უკვე რუსთავში. დაისვა უამრავი კითხვა, მათ შორის, კრიტიკული კითხვები. იყო უამრავი საკითხი, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას, საზოგადოებას. თქვენ აღნიშნეთ მიწის საკითხი - ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი, რაზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. შესაბამისი ჩანაწერი ემატება საქართველოს კონსტიტუციასაც და გარდა ამისა, მზადდება სპეციალური კანონი, რომლითაც მოხდება ამ საკითხის რეგლამენტაცია, ისე, რომ იყოს დაცული ჩვენი როგორც ეკონომიკური ინტერესები, ისე ეროვნული, სუვერენული ინტერესები“, - განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. [post_title] => "მიწის გასხვისებაზე სპეციალური კანონი მზადდება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => miwis-gaskhvisebaze-specialuri-kanoni-mzaddeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-14 21:13:35 [post_modified_gmt] => 2017-05-14 17:13:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130688 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130684 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-14 21:06:05 [post_date_gmt] => 2017-05-14 17:06:05 [post_content] => „მომავალ კვირაში ვენეციის კომისიასთან გვექნება ამ დოკუმენტის ძალიან საინტერესო განხილვა და ეს ყველაფერი, საბოლოო ჯამში, მოგვცემს დოკუმენტის შემდგომი დახვეწის და ძალიან დახვეწილი კონსტიტუციის დამტკიცების საშუალებას“, - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს, რუსთავში, კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის შემდეგ განაცხადა. ირაკლი კობახიძემ მედიასთან საუბრისას რეგიონებში გამართული საყოველთაო-სახალხო განხილვები შეაჯამა და აღნიშნა, რომ განხილვების მეორე ეტაპი უახლოესი კვირების განმავლობაში დაიგეგმება და გაგრძელდება. „ჩვენ გვქონდა ათი ერთმანეთზე საინტერესო, ძალიან აქტიური შეხვედრა. საზოგადოება ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამ შეხვედრებში, კონსტიტუციის სხვადასხვა რეგულაციებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო კითხვები დაისვა. ეს ყველაფერი მოგვცემს საშუალებას, რომ შემდეგ ეტაპზე უკვე განვაგრძოთ კონსტიტუციის განხილვა. ამით არ დასრულებულა საყოველთაო-სახალხო განხილვა. მეორე ეტაპი დაიგეგმება და გაგრძელდება უახლოესი კვირების განმავლობაში და გარდა ამისა, ეს ყველაფერი მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ განვაგრძოთ კონსულტაციები, მათ შორის, ჩვენს კოლეგებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან. მომავალ კვირაში ვენეციის კომისიასთან გვექნება ამ დოკუმენტის ძალიან საინტერესო განხილვა და ეს ყველაფერი, საბოლოო ჯამში, მოგვცემს დოკუმენტის შემდგომი დახვეწის და ძალიან დახვეწილი კონსტიტუციის დამტკიცების საშუალებას“, - განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. [post_title] => ირაკლი კობახიძემ რეგიონებში გამართული საყოველთაო-სახალხო განხილვები შეაჯამა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => irakli-kobakhidzem-regionebshi-gamartuli-sayoveltao-sakhalkho-gankhilvebi-sheajama [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-14 21:06:05 [post_modified_gmt] => 2017-05-14 17:06:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130684 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140417 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-21 21:15:22 [post_date_gmt] => 2017-06-21 17:15:22 [post_content] => პარლამენტის თავმჯდომარის შეურაცხმყოფელი განცხადებები პრეზიდენტისა და პრეზიდენტის გუნდის წევრებში გაღიზიანებას არ იწვევს. - ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის მიერ პრეზიდენტთან დაკავშირებით დღეს, გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით განაცხადა. "პარლამენტის თავმჯდომარის შეურაცხმყოფელი განცხადებები წესით გაღიზიანებას უნდა იწვევდეს, მაგრამ ამ განცხადებებით უბრალოდ ვერ ვღიზიანდებით - არც პრეზიდენტს და არც პრეზიდენტის გუნდის წევრებს მსგავსი ტიპის განცხადებები არასოდეს ჩაუთვლიათ გაღიზიანებად“, - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. [post_title] => პარლამენტის თავმჯდომარის შეურაცხმყოფელი განცხადებები პრეზიდენტის გუნდის წევრებში გაღიზიანებას არ იწვევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamentis-tavmjdomaris-sheurackhmyofeli-ganckhadebebi-prezidentis-gundis-wevrebshi-gaghizianebas-ar-iwvevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 21:15:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 17:15:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140417 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b0d9cb50fbf8e72c44da9654209b9a33 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )