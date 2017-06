პარლამენტის თავმჯდომარის შეურაცხმყოფელი განცხადებები პრეზიდენტის გუნდის წევრებში გაღიზიანებას არ იწვევს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => giorgi-abashishvili [2] => parlamentis-tavmjdomare ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140417 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => giorgi-abashishvili [2] => parlamentis-tavmjdomare ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140417 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => giorgi-abashishvili [2] => parlamentis-tavmjdomare ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => giorgi-abashishvili [2] => parlamentis-tavmjdomare ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140417) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2872,9276,117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139317 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 11:18:38 [post_date_gmt] => 2017-06-17 07:18:38 [post_content] => პარლამენტმა „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით მიიღო. საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებით, პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ შეჩერდება, კანონის იმ რეგულაციის მოქმედება, რომელიც მიწის ფლობასთან დაკავშირებით უცხოელების უფლებებს განსაზღვრავს. რაც იმას ნიშნავს, რომ უცხოელები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებს ვეღარ შეიძენენ. ინიციატივის თანახმად, მორატორიუმი საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებამდე იმოქმედებს. თუმცა, პრეზიდენტი მიწების გაყიდვის აკრძალევის შინაარსს ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა მედიასთან ერთი კვირის წინ განაცხადა. "მიწა არ გაიყიდება დაახლოებით ისე ჟღერს, როგორც ”იყიდება საქართველო”. მიწის გაყიდვას ბუნებრივია ხელს მეც არ მოვაწერ, მაგრამ მიწის არ გაყიდვა კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ ის, თუ როგორ მომცემ შენ მე შესაძლებლობას და როგორ ამათვისებინებ", - განაცხადა მარგველაშვილმა და აღნიშნა, რომ მიწის მოვლა ძალიან რთული საქმეა, რასაც საკუთარ თავზე ცდის. [post_title] => უცხოელები ქართულ მიწებს ვეღარ შეიძენენ, თუ პრეზიდენტი კანონს ხელს მოაწერს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uckhoelebi-qartul-miwebs-veghar-sheidzenen-tu-prezidenti-kanons-khels-moawers [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-17 11:18:38 [post_modified_gmt] => 2017-06-17 07:18:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139317 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137602 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-09 22:22:49 [post_date_gmt] => 2017-06-09 18:22:49 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ის და დუშელები ტელევიზიებზე განაწყენებულები არიან. მარგველაშვილის თქმით, დუშეთიც ქალაქია, მაგრამ რატომღაც ამ ქალაქის ამინდის პროგნოზს არც ერთი ტელევიზია არ აცხადებს. პრეზიდენტმა "ტელეკომპანია პირველში" სტუმრობისას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ძირითად დროს სწორედ დუშეთში, მიწაზე მუშაობაში ატარებს. "ძირითადად, სულ დუშეთში ვარ, თუ თბილისში ვარ, ჩემებთან, მთაწმინდაზე ვრჩები... სხვათაშორის, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ, დუშელებს, ძალიან არ მოგვწონს, რომ ჩვენს ამინდის პროგნოზს, არც ერთი ტელევიზია არ აცხადებს. ჩვენც ქალაქი ვართ და ვიმსახურებთ, ამინდის პროგნოზში ვიყოთ სადმე წარმოდგენილები", - განაცხადა მარგველაშვილმა. [post_title] => პრეზიდენტი ტელევიზიებზე ნაწყენია: ჩვენც ქალაქი ვართ და ვიმსახურებთ ვიყოთ წარმოდგენილები... [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-televiziebze-nawyenia-chvenc-qalaqi-vart-da-vimsakhurebt-viyot-warmodgenilebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-09 23:35:37 [post_modified_gmt] => 2017-06-09 19:35:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137602 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136489 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-05 15:51:08 [post_date_gmt] => 2017-06-05 11:51:08 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი მიესალმება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს პარლამენტი ვენეციის კომისიის დასკვნამდე არ განიხილავს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. „ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ელემენტარული ჭეშმარიტება გაითვალისწინეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ საკონსტიტუციო კომისიის შემქნიდან 6 თვის შემდეგ, კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საკონსტიტუციო კომისის შექმნის და საქმიანობის სულისკვეთება რეალურად ანგარიშსწორება იყო ერთ, კონკრეტულ პოლიტიკოსზე-პრეზიდენტ მარგველაშვილზე. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ნახსენებ სიტყვა „კომპრომისს“, ეს არასწორი სიტყვაა, ვინაიდან კომპრომისი არავის უთხოვია. ქართველი ხალხის ნება-სურვილია აირჩიოს პრეზიდენტი პირდაპირი წესით და მათი ეს სურვილი არ შეეხება, კონკრეტულად 2018 წელს მარგველაშვილის არჩევას. ქართველ ხალხს სურს პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა 2018 წელს, 2023 წელს და ყოველ შემდგომ არჩევნებზე. შესაბამისად, ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არ ვაპირებთ ქართველი ხალხის ნებით და ამ უფლებით ვაჭრობას”, - აღნიშნა გიორგი აბაშიშვილმა. [post_title] => გიორგი აბაშიშვილი - საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობის სულისკვეთება გიორგი მარგველაშვილზე ანგარიშსწორება იყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-abashishvili-sakonstitucio-komisiis-saqmianobis-suliskveteba-giorgi-margvelashvilze-angarishsworeba-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 15:52:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 11:52:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136489 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139317 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 11:18:38 [post_date_gmt] => 2017-06-17 07:18:38 [post_content] => პარლამენტმა „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით მიიღო. საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებით, პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ შეჩერდება, კანონის იმ რეგულაციის მოქმედება, რომელიც მიწის ფლობასთან დაკავშირებით უცხოელების უფლებებს განსაზღვრავს. რაც იმას ნიშნავს, რომ უცხოელები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებს ვეღარ შეიძენენ. ინიციატივის თანახმად, მორატორიუმი საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებამდე იმოქმედებს. თუმცა, პრეზიდენტი მიწების გაყიდვის აკრძალევის შინაარსს ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა მედიასთან ერთი კვირის წინ განაცხადა. "მიწა არ გაიყიდება დაახლოებით ისე ჟღერს, როგორც ”იყიდება საქართველო”. მიწის გაყიდვას ბუნებრივია ხელს მეც არ მოვაწერ, მაგრამ მიწის არ გაყიდვა კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ ის, თუ როგორ მომცემ შენ მე შესაძლებლობას და როგორ ამათვისებინებ", - განაცხადა მარგველაშვილმა და აღნიშნა, რომ მიწის მოვლა ძალიან რთული საქმეა, რასაც საკუთარ თავზე ცდის. [post_title] => უცხოელები ქართულ მიწებს ვეღარ შეიძენენ, თუ პრეზიდენტი კანონს ხელს მოაწერს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uckhoelebi-qartul-miwebs-veghar-sheidzenen-tu-prezidenti-kanons-khels-moawers [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-17 11:18:38 [post_modified_gmt] => 2017-06-17 07:18:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139317 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 102 [max_num_pages] => 34 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8b463a47c2d18817758e1e0f67252549 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )