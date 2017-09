პარლამენტის უმრავლესობაში შემავალი ოთხი პოლიტიკური სუბიექტი განცხადებას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saparlamento-umravlesoba [1] => social-demokratebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167534 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saparlamento-umravlesoba [1] => social-demokratebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167534 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 951 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saparlamento-umravlesoba [1] => social-demokratebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saparlamento-umravlesoba [1] => social-demokratebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167534) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (951,19560) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166320 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 17:20:39 [post_date_gmt] => 2017-09-21 13:20:39 [post_content] => "ეს არის მორიგ ჯერზე ქართული და არა მხოლოდ ქართული საზოგადოებისთვის თვალში ნაცრის შეყრა," - ასე აფასებენ "ევროპულ საქართველოში" საკონსტიტუციო რეფორმებთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის, განცხადებას. როგორც "ფორტუნასთან" ლევან თარხნიშვილი აღნიშნავს, მმართველი გუნდი ცდილობს, ხელისუფლება სწორედ არსებული საარჩევნო სისტემის მეშვეობით შეინარჩუნოს. "პრინციპული მოთხოვნა იყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2020 წელს და ამას ბლოკების ერთჯერადად შემოღების საკითხი ნამდვილად ვერ ჩაანაცვლებს და ვერ შექმნის კონსენსუსის და დიალოგის ილუზიას, ხოლო რა სისტემით ჩატარდება არჩევნები 2020 წლის არჩევნების შემდეგ, ეს ნამდვილად აღარ იქნება "ქართული ოცნების" გადასაწყვეტი იმიტომ, რომ ასეთ ვითარებაში საქართველოს მოსახლეობა 2020 წელს დაამთავრებს ამ ხელისუფლებას. რაც შეეხება ამ ვითომ დათმობებს, ეს არ შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, რომელსაც ქართული პოლიტიკური სპექტრი, არასამთავრობო სექტორი ითხოვდა და რაზეც საუბრობდა საერთაშორისო საზოგადოება," - განაცხადა ლევან თარხნიშვილმა. ირაკლი კობახიძის განცხადების თანახმად, სადაც საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიციაა ასახული, პროპორციული სისტემა 2024 წელს ბონუსის გარეშე ამოქმედდება, 2020 წელს კი ბლოკები ერთჯერადად დარჩება. "ძალით ვერ დაითანხმებ ვერავის ვერაფერზე. ამ ეტაპზეც კი მზად ვართ... პარასკევს უკვე ხელმისაწვდომი იქნება "ვენეციის კომისიის" მოსაზრება და, თუ რაიმე იქნება ისეთი, რომელიც კიდევ გააუმჯობესებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ამისთვის ვართ მზად. დარწმუნებული ვარ, მათი დასკვნა იქნება პოზიტიური. რაც შეეხება პრეზიდენტს, მისი დამოკიდებულება ვიცით. ვიცით, რომ ბოიკოტის რეჟიმშია, ვიცით, რომ არ მოსწონს, უკმაყოფილოა, მაგრამ რა ვქნათ, პრეზიდენტი ვერ დაწერს და ვერ შეცვლის კონსტიტუციას. ეს არის ანაბანა ხელისუფლების დანაწილების. ვისაც ეს არ ესმის, ძალიან რთულია დისკუსიაში შესვლა,“ - განაცხადა ჩუგოშვილმა. გიორგი მარგველაშვილი ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად შემუშავებულ კონსტიტუციის პროექტს "ვენეციის კომისიას" გაუგზავნის. დოკუმენტი გაეგზავნება საპარლამენტო უმრავლესობასაც. "პრინციპული მოთხოვნა იყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2020 წელს და ამას ბლოკების ერთჯერადად შემოღების საკითხი ნამდვილად ვერ ჩაანაცვლებს და ვერ შექმნის კონსენსუსის და დიალოგის ილუზიას, ხოლო რა სისტემით ჩატარდება არჩევნები 2020 წლის არჩევნების შემდეგ, ეს ნამდვილად აღარ იქნება "ქართული ოცნების" გადასაწყვეტი იმიტომ, რომ ასეთ ვითარებაში საქართველოს მოსახლეობა 2020 წელს დაამთავრებს ამ ხელისუფლებას. რაც შეეხება ამ ვითომ დათმობებს, ეს არ შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, რომელსაც ქართული პოლიტიკური სპექტრი, არასამთავრობო სექტორი ითხოვდა და რაზეც საუბრობდა საერთაშორისო საზოგადოება," - განაცხადა ლევან თარხნიშვილმა. ირაკლი კობახიძის განცხადების თანახმად, სადაც საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიციაა ასახული, პროპორციული სისტემა 2024 წელს ბონუსის გარეშე ამოქმედდება, 2020 წელს კი ბლოკები ერთჯერადად დარჩება. 