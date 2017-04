პარლამენტის წევრის ავტომობილს ცეცხლი წაუკიდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ninowminda [1] => akhalqalaqi [2] => samvel-manukiani [3] => parlamentis-wevri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124646 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ninowminda [1] => akhalqalaqi [2] => samvel-manukiani [3] => parlamentis-wevri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124646 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5005 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ninowminda [1] => akhalqalaqi [2] => samvel-manukiani [3] => parlamentis-wevri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ninowminda [1] => akhalqalaqi [2] => samvel-manukiani [3] => parlamentis-wevri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124646) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15019,5005,15021,15020) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 39884 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-03-25 10:24:18 [post_date_gmt] => 2016-03-25 06:24:18 [post_content] => ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფლების ფოკასა და განჯის მოსახლეობა ბუნებრივ გაზს მიიღებს. ამის შესახებ მთავრობის სხდომაზე დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. როგორც კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მოხდება ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფლების ფოკასა და განჯის სრული გაზიფიცირება. "ეს გულისხმობს 600 ოჯახის ბუნებრივი გაზით დაკმაყოფილებას. ამ სოფლებში არის ძალიან მძიმე კლიმატური პირობები და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. დღეს ჩვენ განვიხილავთ მთავრობის ამ ინციატივისთვის შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების გამოყოფის საკითხს,“–განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. 