პარლამენტის წინ დაკავებულმა აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ შიმშილობა დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => meanabreebi [2] => shimshiloba [3] => safinanso-kompania-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129818 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => meanabreebi [2] => shimshiloba [3] => safinanso-kompania-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129818 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => meanabreebi [2] => shimshiloba [3] => safinanso-kompania-saqartvelo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => meanabreebi [2] => shimshiloba [3] => safinanso-kompania-saqartvelo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129818) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11494,15595,14581,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129782 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-10 19:49:16 [post_date_gmt] => 2017-05-10 15:49:16 [post_content] => ძველი პარლამენტის შენობასთან გამართულ აქციაზე, 4 ადამიანია დაკავებული. ფაქტზე საქმე ადმინისტრაციული კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლებით არის აღძრული, რაც პოლიციელისათვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. აქცია საფინანსო კომპანია საქართველოს დაზარალებულებმა გამართეს. სამართალდამცველებთან დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც აქციის მონაწილეებმა რუსთაველი გამზირის გადაკეტვა სცადეს. დაზარალებულები სახელმწიფოსგან მიყენებული ზიანის კომპენსაციას ითხოვენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა პოლიციის შენობასთან გადაინაცვლეს, სადაც დკავებეულები არიან გადაყვანილი. "ეს არის ხალხის სულში ჩაფურთხება" - ასე აფასებენ მეანაბრეები დღეს, პარლამენტის შენობასთან პოლიციასა და მათ შორის მომხდარ დაპირისპირებას. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათი ნაწილი შიმშილისგან იხოცება, ნაწილი კი თვითმკვლელობამდე მიდის. რუსთაველის შემდეგ, აქციის მონაწილეებმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორთაჭალის განყოფილებასთან გადაინაცვლეს. [post_title] => "ეს არის ხალხის სულში ჩაფურთხება"- აქცია რუსთაველზე დაკავებებით დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => es-aris-khalkhis-sulshi-chafurtkheba-aqcia-rustavelze-dakavebebit-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 19:51:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 15:51:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129782 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129450 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 23:37:29 [post_date_gmt] => 2017-05-09 19:37:29 [post_content] => ტყიბულის მინდელის მაღაროში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით, თბილისში, პარლამენტის შენობასთან აქცია გაიმართა. აუდიტორია 115-ის მიერ შეკრებილი მოქალაქეები, შრომითი ინსპექციის შექმნა მოითხოვეს. მათ გამზირზე საავტომობილი გზის გადაკეტვა სცადეს, რა დროსაც პოლიციასა და მოქალაქეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეების თქმით, სამართალდამცველებმა აქციის სამი მონაწილე დააკავეს. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პოლიციამ ძალას გადაამეტა, მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. დღეს, ტყიბულის მინდელის შახტაში 4 მეშახტე გარდაიცვალა. [post_title] => დაპირისპირება პარლამენტთან: პოლიციამ აქციის მონაწილეები დააკავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dapirispireba-parlamenttan-policiam-aqciis-monawileebi-daakava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 23:37:29 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 19:37:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129450 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129431 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 20:20:32 [post_date_gmt] => 2017-05-09 16:20:32 [post_content] => ტყიბულის შახტაში მომხდარ შემთხვევაზე შსს-მ გამოძიება დაიწყო. როგორც "ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, ტყიბულში მომხდარ შემთხვევაზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით დაიწყო რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისა უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. აღნიშნული მუხლი, ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. ადგილზე მობილიზებულები არიან, როგორც სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები ასევე, სამართალდამცველები. უწყების ცნობით, ტყიბულში შემთხვევის ადგილზე, დამატებითი სამთო მაშველთა ჯგუფი თბილისიდანაც მიემართება. პირველად მონაცემებით, ტყიბულში, მინდელის შახტაში, სარემონტო სამუშაოების დროს, 4 მეშახტე გარდაიცვალა. ტყიბულში უკვე გაემგზავრა ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარია. [post_title] => შშს: ტყიბულში თბილისიდან სამთო მაშველთა ჯგუფი გაიგზავნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shshs-tyibulshi-tbilisidan-samto-mashvelta-jgufi-gaigzavna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 20:27:53 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 16:27:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129431 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129782 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-10 19:49:16 [post_date_gmt] => 2017-05-10 15:49:16 [post_content] => ძველი პარლამენტის შენობასთან გამართულ აქციაზე, 4 ადამიანია დაკავებული. ფაქტზე საქმე ადმინისტრაციული კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლებით არის აღძრული, რაც პოლიციელისათვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. აქცია საფინანსო კომპანია საქართველოს დაზარალებულებმა გამართეს. სამართალდამცველებთან დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც აქციის მონაწილეებმა რუსთაველი გამზირის გადაკეტვა სცადეს. დაზარალებულები სახელმწიფოსგან მიყენებული ზიანის კომპენსაციას ითხოვენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა პოლიციის შენობასთან გადაინაცვლეს, სადაც დკავებეულები არიან გადაყვანილი. "ეს არის ხალხის სულში ჩაფურთხება" - ასე აფასებენ მეანაბრეები დღეს, პარლამენტის შენობასთან პოლიციასა და მათ შორის მომხდარ დაპირისპირებას. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათი ნაწილი შიმშილისგან იხოცება, ნაწილი კი თვითმკვლელობამდე მიდის. რუსთაველის შემდეგ, აქციის მონაწილეებმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორთაჭალის განყოფილებასთან გადაინაცვლეს. [post_title] => "ეს არის ხალხის სულში ჩაფურთხება"- აქცია რუსთაველზე დაკავებებით დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => es-aris-khalkhis-sulshi-chafurtkheba-aqcia-rustavelze-dakavebebit-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 19:51:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 15:51:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129782 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 339 [max_num_pages] => 113 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 33c9c8cbc7c589be1e0a67bc0a69d97f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )