პარლამენტმა გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე ირაკლი მექვაბიშვილი დაამტკიცა

გენერალური აუდიტორის პოსტზე წარდგენილი ირაკლი მექვაბიშვილი ახალ თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში გამოწვევებს ელის. მოსალოდნელი გამოწვევების თაობაზე მან ოპოზიციონერი დეპუტატის, ირმა ნადირაშვილის, კითხვის პასუხად გაამახვილა ყურადღება. კერძოდ, ნადირაშვილმა უმცირესობის სხდომაზე აღნიშნა, რომ დღეს მთავარი გამოწვევა არის კორუფცია, ბიუჯეტის უკანონოდ ხარჯვა და ნეპოტიზმი. აქვე ნადირაშვილმა წინა გენერალურ აუდიტორთან, ლაშა თორდიასთან, დაკავშირებული ინციდენტი გაიხსენა და განაცხადა, რომ, როცა თორდიას მიერ გადადგმული ნაბიჯები მთავრობის ერთ-ერთ კლანს არ მოეწონა, ის სცემეს. ნადირაშვილმა მექვაბიშვილს მიმართა კითხვით, თუ როგორ აპირებს დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას და სახელმწიფო აუდიტორის სამსახურისთვის სახის შენარჩუნებას. ნადირაშვილმა მექვაბიშვილს ასევე მიმართა, გადის თუ არა ფიზიკურ მომზადებას სავარჯიშო დარბაზში. "არ დაგიმალავთ, რომ ეს ჩემთვის არის გამოწვევა, მაგრამ შინაგანად, მორალურად მზად ვარ, ეს გამოწვევა მივიღო და გავუმკლავდე, მათ შორის ფიზიკურადაც. სავარჯიშო დარბაზში დავდივარ, ისე ხშირად არა, როგორც მინდა, მაგრამ მაინც დავდივარ. რაც შეეხება დამოუკიდებლობას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობა არის კანონით დაცული, პარლამენტთან ერთად ვიმუშავებ, რომ დამოუკიდებლობა იყოს გამყარებული. ეს არის მნიშვნელოვანი," - განაცხადა ირაკლი მექვაბიშვილმა ირმა ნადირაშვილის კითხვის პასუხად. "საკადრო თემასთან დაკავშირებით, თქვენ იცით, რომ გენერალურ აუდიტორს კანონით აქვს მინიჭებული ფუნქცია და უფლებამოსილება, მიიღოს საკადრო გადაწყვეტილებები, მათ შორის, მოადგილეებთან დაკავშირებით. მე ვიცი, რომ აუდიტის სამსახურში კვალიფიციური კადრები, კომპეტენტური ხალხი მუშაობს და მინდა გითხრათ, რომ ყველა კომპეტენტური, კვალიფიციური კადრი დარჩება ჩვენთან. მე, როგორც გენერალური აუდიტორი, ვიზრუნებ თითოეული თანამშრომლის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. თუ დადგება აუცილებლობა ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი სტრუქტურა გახდეს ეფექტური, მოქნილი და შედეგზე ორიენტირებული, შეიძლება დროთა განმავლობაში საკადრო გადაწყვეტილებები მივიღო და ეს უფლება გამოვიყენო," - განაცხადა მექვაბიშვილმა. 