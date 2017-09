პარლამენტმა კონსტიტუციის პროექტი ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოგზავნის შემდეგ უნდა დაამტკიცოს – ეკა გიგაური

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-gigauri [1] => veneciis-komisia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159764 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-gigauri [1] => veneciis-komisia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159764 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2468 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eka-gigauri [1] => veneciis-komisia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eka-gigauri [1] => veneciis-komisia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159764) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2468,5999) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159350 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-02 10:22:46 [post_date_gmt] => 2017-09-02 06:22:46 [post_content] => საკონსტიტუციო რეფორმაზე სტრასბურგში ვენეციის კომისიასთან დაგეგმილი შეხვედრა, დიდი ალბათობით, აღარ გაიმართება. საკითხთან დაკავშირებით განცხადებას ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ავრცელებს. ჯანი ბუკიკიოს თქმით, საქართველოს კონსტიტუციის გადახედვის პროცესთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების გაგრძელება უშუალოდ ქართული მხარის პრეროგატივაა და ამ პროცესში ვენეციის კომისიის ჩართვა არ არის საჭირო. ამასთან ერთად, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2017 წლის 6 სექტემბერს სტრასბურგში დაგეგმილი შეხვედრა გაუქმდა. ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლებას მოლაპარაკების ცალმხრივად შეწყვეტაში ადანაშაულებენ."ქართული ოცნება" ოპოზიციას ულტიმატუმების წაყენებაში სდებს ბრალს და მიიჩნევს, რომ ამ ფონზე კონსულტაციების გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს. ოპოზიცია კონსოლიდაციას ცდილობს - კვალიფიციური პარტიები ოპოზიციურ სპექტრს მოუწოდებენ დაივიწყონ პიროვნული ამბიციები და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ერთად იბრძოლონ. „წავიდეთ სტრასბურგში და ერთიანი ძალებით მოვახდინოთ ხელისუფლების ლუსტრაცია ვენეციის კომისიის წინაშე", - მიმართა მამუკა კაციტაძემ კოლეგებს. 15 კვალიფიციური ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის შეხვედრა დღეს ხმაურით მიმდინარეობდა. პარტიები 6 სექტემბერს, სტრასბურგში ჩანიშნულ ვენეციის კომისიის სხდომაზე წასვლას, სადაც საარჩევნო კოდექსი განიხილება, უმნიშვნელოვანესად მიიჩნევენ. პარტიები ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომლებიც მოლაპარაკებებს ბოიკოტს უცხადებენ, გადაწყვეტილებას უწუნებენ და ფიქრობენ, რომ ამით ხელისუფლების წისქვილზე ასხამენ წყალს. „დიალოგი და მოლაპარაკებები ხელისუფლების ინტერესში რომ არ შედის, ეს ისედაც ცხადია, თუ ოპოზიცია არ წავა სტრასბურგში, არ ისაუბრებს საკუთარ პოზიციებზე, ეს ისევ ხელისუფლებისთვის იქნება მომგებიანი", - აცხადებდა დღეს შეხვედრის შემდეგ მამუკა კაციტაძე. ოპოზიციის ერთიანი პოზიციის მნიშვნელობაზე აკეთებს აქცენტს პარტია „ახალი საქართველოს" ლიდერი გიორგი ვაშაძეც. „ დავივიწყოთ პერსონალური ამბიციები , თუ გვინდა რომ მივაღწიოთ შედეგს, ოპოზიციას უნდა ქონდეს კონსოლიდირებული პოზიცია როგორც საპარლამენტო არჩევნების სისტემაზე, ასევე პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევაზე", - ამბობს გიორგი ვაშაძე. 15-მა კვალიფიციურმა ოპოზიციურმა პარტიამ დღეს ვენეციის კომისიის სახელზე წერილი შეადგინა, სადაც გაცხადებულია მათი სურვილი, დაესწრონ 6 სექტემბრის სხდომას სტრასბურგში. პარტიები დაინტერესდნენ ასევე ორგანიზაციული საკითხით, რომელ საათზე და სად გაიმართება კონკრეტულად სხდომა. პარტიები დანარჩენ ოპოზიციურ სპექტრს ანალოგიური გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებენ. საპარლამენტო და არასაპარლმენტო ოპოზიციამ, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, "ვენეციის კომისიისთვის" გასაგზავნ წერილზე მუშაობა დაიწყო. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრების განცხადებით, მათ "ვენეციის კომისიას" უნდა შეატყობინონ, რომ ხელისუფლებამ დიალოგის მაგიდა დატოვა, თუმცა, მიუხედავად ამისა, ოპოზიცია მოთხოვნებს არ ცვლის. ოპოზიცია მოითხოვს, გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა და არჩევნები 2020 წელს პროპორციული წესით ჩატარდეს. ამასთან, მათივე მოთხოვნით, პრეზიდენტი პირდაპირი წესით ხალხმა უნდა აირჩიოს. 