პარლამენტმა კვორუმის უქონლობის გამო კანონპროექტებზე გადაწყვეტილებები ვერ მიიღო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => qvorumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187951 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => qvorumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187951 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1013 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => qvorumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => qvorumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187951) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21230,1013) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187835 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 16:15:37 [post_date_gmt] => 2017-11-16 12:15:37 [post_content] => საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით მომზადებულ კანონპროექტში კორუფციის საფრთხეს ხედავენ როგორც უმცირესობაში, ასევე უმრავლესობაში. საუბარია პროექტის იმ ნაწილზე, რომლის მიხედვით, ”სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” კანონი არ გავრცელდება დამოუკიდებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ მომზადებულ პროგრამაზე, რომლებსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერის არანაკლებ 25% დაეთმობა. ”სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” კანონით დადგენილი შეზღუდვები ასევე არ გავრცელდება საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერით გადასაცემი გადაცემების, ფილმების, სერიალების დამზადების მომსახურების შესყიდვაზე. როგორც პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე უმცირესობის წევრმა სერგო რატიანმა განაცხადა, აღნიშნული ცვლილებებით კორუფციის რისკი იზრდება. რატიანმა რეკლამასთან დაკავშირებულ ინიციატივაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ პროექტით შეთავაზებული ინიციატივა მედია-გარემოს უქმნის საფრთხეს, რადგან ”საზოგადოებრივ მაუწყებელს სახელმწიფოსგან ეძლევა თანხები, რომელიც თანდათან ხდება უკონტროლო და პარალელურად, მას ეძლევა რეკლამის განთავსების საშუალება”. პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტიდან გამომდინარე საფრთხეებზე გაამახვილა ყურადღება საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა რევაზ არველაძემ. ”უკონტროლო, ტენდერების გარეშე შესყიდვები, ასევე სტარტაპების დაფინანსება შეიცავს საფრთხეებს, რომ შეიძლება კორუფციასთან გვქონდეს საქმე,” - აღნიშნა არველაძემ. ”მაუწყებლობის შესახებ” კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს პარლამენტი პირველი მოსმენით იხილავს. [post_title] => საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კანონპროექტში საფრთხეს უმცირესობაც და უმრავლესობაც ხედავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazogadoebriv-mauwyebelze-kanonproeqtshi-safrtkhes-umciresobac-da-umravlesobac-khedavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 16:15:37 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 12:15:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187835 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 187614 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 15:56:08 [post_date_gmt] => 2017-11-16 11:56:08 [post_content] => ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე მმართველი პარტია განმარტებებს ეროვნული ბანკისგან ითხოვს. დეპუტატმა ლევან კობერიძემ განაცხადა, რომ ყველა კითხვას კობა გვენეტაძემ პარლამენტში მოსვლით უნდა უპასუხოს. „ეროვნული ბანკის პასუხები ეკონომიკის კომიტეტის კითხვებს ნაწილობრივ აკმაყოფილებს და პასუხობს. უკეთესი იქნება, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მოვუსმინოთ და კომიტეტზე გავმართოთ მსჯელობა“, - ამბობს ლევან კობერიძე. მმართველი პარტიის ამ მოთხოვნას არ იზიარებენ ოპოზიციაში. მათ მიაჩნიათ, რომ ლარის გაუფასურებაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა მთავრობას ეკისრება. [post_title] => ქართული ოცნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს პარლამენტში იბარებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-ocneba-erovnuli-bankis-prezidents-parlamentshi-ibarebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 15:58:44 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 11:58:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187614 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186603 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 12:17:11 [post_date_gmt] => 2017-11-13 08:17:11 [post_content] => სამტავრობო ცვლილებები მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადებას იწვევს. კონსტიტუციის თანახმად მთავრობის თავდაპირველი შემადგენლობის 1/3-ით განახლების შემთხვევაში, მთავრობა და სამთავრობო პროგრამა ნდობის მისაღებად პარლამენტს წარედგინება. დაგეგმილი სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად, 18 სამინისტროდან 14 უწყება დარჩება. უქმდება ენერგეტიკის სამინისტრო და ის ეკონომიკის სამინისტროს უერთდება. ამავე უწყებას შეერწყმება გარემოს დაცვის სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების მართვის კომპონენტი. გაერთიანებულ უწყებას დიმიტრი ქუმსიშვილი უხელმძღვანელებს. გარემოს დაცვის სამინისტროს უერთდება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. თანამდებობას ტოვებს შს მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, რომელსაც გიორგი გახარია შეცვლის. ერთ უწყებად ერთიანდება კულტურისა და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროების სპორტის ნაწილი, რომელსაც მიხეილ გიორგაძე უხელმძღვანელებს. რაც შეეხება ახალგაზრდულ საქმეთა ნაწილს ის განათლების სამინისტროში გადავა. თანამდებობა დატოვა განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, რომელსაც თსუ-ს პრორექტორი მიხეილ ჩხენკელი ცვლის. ფინანსთა მინისტრად ინიშნება მამუკა ბახტაძე, რომელიც ამჟამად “საქართველოს რკინიგზის” გენერალური დირექტორია. გარდა ამისა, ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი უქმდება და აღნიშნული მიმართულება საგარეო საქმეთა სამინისტროს უერთდება. კონსტიტუციის თანახმად, პრეზიდენტმა მთავრობა პარლამენტს ნდობის მისაღებად 1 კვირის ვადაში უნდა წარუდგინოს. [post_title] => სამთავრობო ცვლილებებს მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადება სჭირდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samtavrobo-cvlilebebs-ministrta-kabinetistvis-ndobis-khelakhla-gamockhadeba-schirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 12:21:29 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 08:21:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186603 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187835 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 16:15:37 [post_date_gmt] => 2017-11-16 12:15:37 [post_content] => საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით მომზადებულ კანონპროექტში კორუფციის საფრთხეს ხედავენ როგორც უმცირესობაში, ასევე უმრავლესობაში. საუბარია პროექტის იმ ნაწილზე, რომლის მიხედვით, ”სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” კანონი არ გავრცელდება დამოუკიდებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ მომზადებულ პროგრამაზე, რომლებსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერის არანაკლებ 25% დაეთმობა. ”სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” კანონით დადგენილი შეზღუდვები ასევე არ გავრცელდება საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერით გადასაცემი გადაცემების, ფილმების, სერიალების დამზადების მომსახურების შესყიდვაზე. როგორც პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე უმცირესობის წევრმა სერგო რატიანმა განაცხადა, აღნიშნული ცვლილებებით კორუფციის რისკი იზრდება. რატიანმა რეკლამასთან დაკავშირებულ ინიციატივაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ პროექტით შეთავაზებული ინიციატივა მედია-გარემოს უქმნის საფრთხეს, რადგან ”საზოგადოებრივ მაუწყებელს სახელმწიფოსგან ეძლევა თანხები, რომელიც თანდათან ხდება უკონტროლო და პარალელურად, მას ეძლევა რეკლამის განთავსების საშუალება”. პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტიდან გამომდინარე საფრთხეებზე გაამახვილა ყურადღება საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა რევაზ არველაძემ. ”უკონტროლო, ტენდერების გარეშე შესყიდვები, ასევე სტარტაპების დაფინანსება შეიცავს საფრთხეებს, რომ შეიძლება კორუფციასთან გვქონდეს საქმე,” - აღნიშნა არველაძემ. ”მაუწყებლობის შესახებ” კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს პარლამენტი პირველი მოსმენით იხილავს. [post_title] => საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კანონპროექტში საფრთხეს უმცირესობაც და უმრავლესობაც ხედავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazogadoebriv-mauwyebelze-kanonproeqtshi-safrtkhes-umciresobac-da-umravlesobac-khedavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 16:15:37 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 12:15:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187835 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 79 [max_num_pages] => 27 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4d78c1757bc04093eadbb158a372d224 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )