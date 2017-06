პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად გიორგი იაკობაშვილი აირჩია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sazogadoebrivi-mauwyebeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142674 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sazogadoebrivi-mauwyebeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142674 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5855 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sazogadoebrivi-mauwyebeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sazogadoebrivi-mauwyebeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142674) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5855) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142561 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-30 15:58:27 [post_date_gmt] => 2017-06-30 11:58:27 [post_content] => ვასილ მაღლაფერიძე საკუთარ კაბინეტს ნიუსრუმს დაუთმობს, ინფორმაციას ასაზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. გენერალური დირექტორის კაბინეტი ტელევიზიის მესამე კორპუსში განთავსდა. პირველად მაუწყებლის ისტორიაში გენერალური დირექტორის კაბინეტი მდებარეობას იცვლის და ადგილს ახალ ნიუსრუმს უთმობს.



​საზოგადოებრივი მაუწყებელი ინტეგრირებული ნიუსრუმის ფარგლებში სამივე არხს - ტელევიზიას, რადიოსა და ვებს გააერთიანებს.

ვასილ მაღლაფერიძე კაბინეტს ნიუსრუმს უთმობს

შატილთან, საზოგადოებრივი მაუწყებლის კუთვნილ ავტომანქანა „ნივას" ცეცხლი გაუჩნდა. ხანძრის გამო, ავტომობილი აფეთქდა და დაიწვა. საზოგადოებრივის გადამღები ჯგუფი შემთხვევის შედეგად არ დაშავებულა. მძღოლმა დროულად მოხდინა რეაგირება და ჟურნალისტსა და ოპერატორს ავტომანქანის სალონი დაატოვებინა. ინფორმაციას და ფოტოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მანქანას ცეცხლი გაუჩნდა და აფეთქდა

როგორც ჟურნალისტი ირაკლი ტაბლიაშვილი წერს, ივლისიდან „პირველ არხზე" მისი გადაცემა „ვექტორიც" აღარ გავა ეთერში. როგორც ჩანს, გოგი გვახარიას და სალომე ასათიანის გადაცემებთან ერთად, „ვექტორიც" დაემშვიდობა სატელევიზიო სივრცეს, ყოველ შემთხვევაში, „პირველი არხის" ეთერს. „15 ივლისს გადაცემა „ვექტორიც" იხურება. ბევრს ვფიქრობ, როგორი უნდა იყოს ბოლო ეთერი... ვინ უნდა იყოს სტუმარი. და ვინც არ უნდა იყოს, კიდევ ერთხელ (ამ გადაცემაში ბოლოჯერ) ვისაუბრებთ რუსეთის სივრცისაგან თავის დაღწევის აუცილებლობაზე... დღეს კი ჩავწერე ინტერვიუ პროფესორ გოგი გაჩეჩილაძესთან. 26 წუთში ვერ მოვასწარით ვერაფერი... თუმცა, ვისაუბრეთ პოეტიკის პოლიტიკაზე - ცოტა ვაჟაზე, ცოტა აკაკიზე... შედარებით მეტი ილიაზე... ბარათაშვილზე.... გალაკტიონზე. და ვისაუბრეთ ყვირილზე... დიახ, ყვირილზე და მის აუცილებლობაზე. ჰო, კიდევ იმაზე, როგორ გვიღალატა რუსეთმა ჯერ კიდევ 1783 წელს, როცა თავადვე დაარღვია გეორგეევსკის ტრაქტატი... გადაცემა ხუთშაბათს გავა ეთერში. 26 წუთში ყველაფერი ვთქვით და არაფერი გვითქვამს... გულდასაწყვეტად სწრაფად გაიარა ამ ოცდაექვსმა წუთმა. და ბოლოს, ოთარ ჭილაძის სიტყვებით დავამთავრე გადაცემა - ისევ და ისევ რუსეთზე... და იმაზე, 5 წუთიც რომ არ ყოფილა ჩვენ შორის მეგობრობა".

„პირველ არხზე" ირაკლი ტაბლიაშვილის გადაცემაც იხურება



​საზოგადოებრივი მაუწყებელი ინტეგრირებული ნიუსრუმის ფარგლებში სამივე არხს - ტელევიზიას, რადიოსა და ვებს გააერთიანებს.

ვასილ მაღლაფერიძე კაბინეტს ნიუსრუმს უთმობს