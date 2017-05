პარლამენტმა ”თამბაქოს კონტროლის შესახებ” კანონში ცვლილებები დაამტკიცა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => tambaqos-kontrolis-shesakheb-kanonshi-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131878 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => tambaqos-kontrolis-shesakheb-kanonshi-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131878 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1013 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => tambaqos-kontrolis-shesakheb-kanonshi-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => tambaqos-kontrolis-shesakheb-kanonshi-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131878) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1013,15817) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130688 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-14 21:13:35 [post_date_gmt] => 2017-05-14 17:13:35 [post_content] => „მიწის საკითხი - ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი, რაზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ“, - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსთავში, კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ჟურნალისტებთან საუბრისას, ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მიწის საკითხთან დაკავშირებით, საქართველოს კონსტიტუციას შესაბამისი ჩანაწერი ემატება. ამასთან, მზადდება სპეციალური კანონიც. „დღესაც შედგა ძალიან საინტერესო განხილვა, ფართო საზოგადოებასთან - უკვე რუსთავში. დაისვა უამრავი კითხვა, მათ შორის, კრიტიკული კითხვები. იყო უამრავი საკითხი, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას, საზოგადოებას. თქვენ აღნიშნეთ მიწის საკითხი - ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი, რაზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. შესაბამისი ჩანაწერი ემატება საქართველოს კონსტიტუციასაც და გარდა ამისა, მზადდება სპეციალური კანონი, რომლითაც მოხდება ამ საკითხის რეგლამენტაცია, ისე, რომ იყოს დაცული ჩვენი როგორც ეკონომიკური ინტერესები, ისე ეროვნული, სუვერენული ინტერესები“, - განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. "მიწის გასხვისებაზე სპეციალური კანონი მზადდება"

ტყიბულის მინდელის მაღაროში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით, თბილისში, პარლამენტის შენობასთან აქცია გაიმართა. აუდიტორია 115-ის მიერ შეკრებილი მოქალაქეები, შრომითი ინსპექციის შექმნა მოითხოვეს. მათ გამზირზე საავტომობილი გზის გადაკეტვა სცადეს, რა დროსაც პოლიციასა და მოქალაქეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეების თქმით, სამართალდამცველებმა აქციის სამი მონაწილე დააკავეს. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პოლიციამ ძალას გადაამეტა, მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. დღეს, ტყიბულის მინდელის შახტაში 4 მეშახტე გარდაიცვალა. დაპირისპირება პარლამენტთან: პოლიციამ აქციის მონაწილეები დააკავა

ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანა არ იგეგმება. ფრაქცია „ქართული ოცნების" თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის ინფორმაციით ქუთაისი საპარლამენტო ქალაქია და პარლამენტი ქუთაისიდან არ გადადის. „ქუთაისელებს არ უნდა დარჩეთ შეგრძნება, რომ ქუთაისიდან პარლამენტი ვინმეს სადმე გადააქვს, საქართველოს კონსტიტუციის ახალ პროექტში არ წერია პარლამენტის ადგილსამყოფელი და ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ყოველგვარი უტრირების გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსად მიდის პარლამენტი და კონსტიტუციიდან სიტყვის ამოღება არ ნიშნავს, რომ მაინცდამაინც ხვალ თბილისში უნდა გაგრძელდეს საპარლამენტო მუშაობა" - განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. კონსტიტუციის ახალი პროექტის პირველი განხილვა დღეს, ქუთაისში გაიმართა. 