პარლამენტთან მიმდინარე აქციაზე სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, დიდი ოდენობით სხვისი ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე, ორი პირი დააკავეს. უწყების ინფორმაციით, 2016 წლის დეკემბრიდან 2017 წლის მარტის პერიოდში, ბრალდებულებმა, სხვისი კუთვნილი ფულადი თანხის მოტყუებით დაუფლების მიზნით, შეიძინეს BMW- ს მარკის X5-ის მოდელის გაუმართავი 5 ავტომანქან ა, რამდენიმე შემთხვევაში მათ მხოლოდ ავტომანქანის ძარის შეძენა მოახდინეს. ამის შემდგომ, ერთ - ერთმა ბრალდებულმა აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებების უზრუნველყოფით სესხის აღების მიზნით, ფინანსურ ორგანიზაციას მიმართა. "დანაშაულებრივ სქემაში ჩართულმა მეორე ბრალდებულმა, ამავე ორგანიზაციის ექსპერტ - შემფასებელმა, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, ავტომანქანების მდგომარეობისა და ღირებულების შესახებ ორგანიზაციის შესაბამის სამსახურს განზრახ მიაწოდა არასწორი ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც, ფაქტობრივად არაუზრუნველყოფილი სესხები გაიცა. შესაბამისად, ორგანიზაციამ სესხის სახით გაცემული თანხის უკან დაბრუნება ვეღარ შეძლო. დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად, ორგანიზაციას ჯამში 61 157 ლარის ოდენობის ზიანი მიადგა",-აღნიშნული უწყების გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. "გამოძიებით დადგინდა, რომ ო. დ., თავის ოჯახის წევრთან - ზ.ხ.-სთან და თანამზრახველებთან - გ.მ.-სთან, ს.ს.-სთან და გ.გ.-სთან ერთად, წინასწარ არჩევდა გასაქურდ ბინებს. ბრალდებულები მოიპოვებდნენ და ამუშავებდნენ ინფორმაციას აღნიშნული ბინების შესახებ, ქურდავდნენ მათ და მოპარული ნივთების რეალიზაციას ახდენდნენ. დადგენილია, რომ ბრალდებულებს საბერძნეთის რესპუბლიკაში სულ 35 ბინა აქვთ გაქურდული. სამართალდამცველებმა, დაკავებულების საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი და ნაქურდალი ნივთების ნაწილი ნივთმტკიცებად ამოიღეს. გამოძიება უძრავი ქონების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტზე მიმდინარეობს (საბერძნეთის სსკ-ს 372-ე და 374-ე მუხლებით)“, - ნათქვამია შსს-ს ინფორმაციაში. ვანის ქუჩაზე მიმდინარე სპეცოპერაციისას დაკავებული პირი სადისტრიბუციო კომპანია „სერას" თანამშრომელია. კომპანიაში სპეცოპერაციის თემაზე კომენტარს ამ დრომდე არ აკეთებენ, თუმცა ადასტურებენ, რომ დაკავებული პირი მათთან მუშაობდა. ვანის ქუჩა #2-ში საგამოძიებო საქმიანობა ამ დრომდე მიმდინარეობს. შსს-ის ინფორმაციით, ვანის ქუჩაზე, სპეცოპერაციის დროს, ნარკოტიკების რეალიზაციაში ბრალდებული ერთი პირი დააკავეს. 