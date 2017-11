პარტიებმა ბოლო 2 თვეში 16 861 130 ლარი დახარჯეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi-2017 [1] => partiebis-winasaarchevno-kharjebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184650 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi-2017 [1] => partiebis-winasaarchevno-kharjebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184650 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20173 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi-2017 [1] => partiebis-winasaarchevno-kharjebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi-2017 [1] => partiebis-winasaarchevno-kharjebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184650) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20173,21009) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184272 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-06 14:15:38 [post_date_gmt] => 2017-11-06 10:15:38 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლომ თიანეთის მერობის კანდიდატის, ლელა ქიტესაშვილის, სარჩელი არ დააკმაყოფილა და თიანეთში მერის არჩევნების შედეგები ძალაში დატოვა. ქიტესაშვილი არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობას და თიანეთში მერის არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნას ითხოვდა. ლელა ქიტესაშვილი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. ამ დროისთვის არჩევნების შედეგებით, თიანეთის მერის არჩევნებში თამაზ მეჭიაურმა გაიმარჯვა. [post_title] => სასამართლომ ლელა ქიტესაშვილის სარჩელი არ დააკმაყოფილა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sasamartlom-lela-qitesashvilis-sarcheli-ar-daakmayofila [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-06 14:26:49 [post_modified_gmt] => 2017-11-06 10:26:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184272 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182977 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 12:31:56 [post_date_gmt] => 2017-11-02 08:31:56 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობა" ცესკო-ს მიერ ხელმოწერილ ოქმებს კანონით დადგენილ ვადებში ასაჩივრებს და სასამართლოში ამ ოქმების ბათილობას მოითხოვს. პარტიის საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე ზაზა ბიბილაშვილმა განაცხადა, რომ ადილი ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, კარუსელების პრაქტიკას, მოსყიდვასა და დაშინებას. "პარტიული ნიშნით დაკომპლექტებულმა ცესკო-მ იდილიურ გარემოში შეაჯამა თბილისის მერის და საკრებულოს არჩევნების შედეგები და დაამტკიცა შემაჯამებელი ოქმები. ეს ოქმები არ ასახავს ამომრჩევლის ნებას, ეს არჩევნები არ იყო თავისუფალი და სამართლიანი. წინასარჩევნო გარემო არაკონკურენტულ გარემოში ჩატარდა, არჩევნების დღეს ადგილი ჰქონდა ფუნდამენტურ დარღვევებს, რამაც გავლენა იქონია შედეგებზე. ეს არჩევნები იყო სხვა არაფერი თუ არა სპეცოპერაცია,"- აღნიშნა ბიბილაშვილმა. [post_title] => "ნაციონალური მოძრაობა" ცესკო-ს ხელმოწერილ ოქმებს ასაჩივრებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nacionaluri-modzraoba-cesko-s-khelmoweril-oqmebs-asachivrebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 12:31:56 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 08:31:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182977 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182917 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 09:11:28 [post_date_gmt] => 2017-11-02 05:11:28 [post_content] => „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” თიანეთის მერობის კანდიდატი ლელა ქიტესაშვილი, თიანეთში მეორე ტურის ჩანიშვნას ითხოვს. თამაზ მეჭიაურის კონკურენტი ცესკო-ს დღეს მიმართავს. დამარცხებული კანდიდატი საოლქოს იმ ოქმის ბათილობას ითხოვს, რომლითაც კომისიამ გუშინ მეჭიაური არჩეულ მერად გამოაცხადა. ქიტესაშვილის განმარტებით, რეგისტრირებული ამომრჩევლის ხმათა ნახევარზე მეტი არცერთ კანდიდატს არ მიუღია, შესაბამისად, თიანეთის მოსახლეობამ კენჭისყრაში მონაწილეობა კიდევ ერთხელ უნდა მიიღოს. [post_title] => ლელა ქიტესაშვილი თიანეთში მეორე ტურის ჩანიშვნას ითხოვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lela-qitesashvili-tianetshi-meore-turis-chanishvnas-itkhovs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 09:11:28 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 05:11:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182917 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 184272 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-06 14:15:38 [post_date_gmt] => 2017-11-06 10:15:38 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლომ თიანეთის მერობის კანდიდატის, ლელა ქიტესაშვილის, სარჩელი არ დააკმაყოფილა და თიანეთში მერის არჩევნების შედეგები ძალაში დატოვა. ქიტესაშვილი არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობას და თიანეთში მერის არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნას ითხოვდა. ლელა ქიტესაშვილი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. ამ დროისთვის არჩევნების შედეგებით, თიანეთის მერის არჩევნებში თამაზ მეჭიაურმა გაიმარჯვა. [post_title] => სასამართლომ ლელა ქიტესაშვილის სარჩელი არ დააკმაყოფილა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sasamartlom-lela-qitesashvilis-sarcheli-ar-daakmayofila [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-06 14:26:49 [post_modified_gmt] => 2017-11-06 10:26:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184272 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 155 [max_num_pages] => 52 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fe74f6e604a217c32b8f75add98ea03c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )