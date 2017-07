პატიმრების მიერ შექმნილი მუსიკა, რომელიც „არტ-გენზე“ წარადგინეს – ეს უნდა მოისმინოთ (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasjelaghsrulebisa-da-probaciis-saministro [1] => art-geni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148674 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasjelaghsrulebisa-da-probaciis-saministro [1] => art-geni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148674 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3218 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasjelaghsrulebisa-da-probaciis-saministro [1] => art-geni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasjelaghsrulebisa-da-probaciis-saministro [1] => art-geni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148674) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7207,3218) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146725 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-17 14:36:32 [post_date_gmt] => 2017-07-17 10:36:32 [post_content] => ფოლკლორულმა ფესტივალმა „არტ-გენმა“ უკვე მოიარა სხვადასხვა ლოკაცია საქართველოს მასშტაბით, გაიმართა უამრავი საინტერესო ღონისძიება. 17 ივლისიდან კი „არტ-გენი“ სტარტს უკვე თბილისში აიღებს და რამდენიმე დღეს გასტანს. პროგრამა საკმაოდ მრავალფეროვანია. 17 ივლისს ის სოფი ვილის კონცერტით გაიხსნება. ქართველი შემსრულებელი ღონისძიებაზე ბენდთან ერთად წარდგება და კომპოზიციებს ახალი ალბომიდან შეასრულებს. 18 ივლისს მთავარ სცენას ბათუმური ჯგუფი Asea Sool დაიკავებს, 19 ივლისს რობი კუხიანიძე და „აუთსაიდერი“, 20 ივლისს „რეგიონი“, 21 ივლისს „ფრანი“, 22 ივლისს - ნინო ქათამაძე და „ინსაითი“, 23 ივლისს - ნიაზ დიასამიძე და „33 ა“, 24 ივლისს კი წლევანდელი „არტ-გენი“ „სუხიშვილების“ გამოსვლით დაიხურება. „არტ-გენი 2017" თბილისში სოფი ვილის კონცერტით გაიხსნება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით, მიმდინარეობს ფესტივალი „Art-გენი 2017". წელს „Art-გენი 2017" 10 ივლისს სურამში, ბაიანთხევის ტყე-პარკში რეგიონული ტურნეთი გაიხსნა და 12 ივლისს მცხეთის ახალ ნავსადგურში გადაინაცვლა.

Art-გენი 2017 - ის თბილისის ტური კი, 17-24 ივლისს ტრადიციულად, გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმი გაიმართება. წელს ფესტივალი მაყურებელს საინტერესო სიახლეებს სთავაზობს. გარდა მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამისა, ფესტივალის ფარგლებში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, ერთი კვირის განმავლობაში წარმოდგენილი იქნება ქართული ტრადიციული რეწვის სხვადასხვა გამოფენა; რეგიონების ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტები და „შავფაროსნების" საჩვენებელი შოუ, ქართული სამზარეულო და სხვა. ფესტივალი იმართება პროექტ „Check in Georgia"-ს ფარგლებში. გთავაზობთ ფესტივალის თბილისში დაგეგმილ პროგრამას: 17 ივლისი - სოფი ვილი 18 ივლისი - Asea Sool 19 ივლისი - რობი კუხიანიძე და ჯგუფი „აუთსაიდერი" 20 ივლისი - ჯგუფი „რეგიონი" 21 ივლისი - ჯგუფი „ფრანი" 22 ივლისი - ნინო ქათამაძე და ჯგუფი „ინსაითი" 23 ივლისი - ნიაზ დიასამიძე და ჯგუფი „33ა" 24 ივლისი - ანსმაბლ „სუხიშვილების" კონცერტი. „Art-გენი 2017" თბილისში გრძელდება - როგორია პროგრამა ფოლკლორული ფესტივალი „არტ გენი" უკვე ტრადიციად იქცა - 17 ივლისს თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი მუსიკალურ ღონისძიებას ისევ უმასპინძლებს. ბილეთების შეძენა უკვე შეგიძლიათ საიტზე tkt.ge. რაც შეეხება პროგრამას, ის უკვე შედგენილია. ხალხური სიმღერების ანსამბლებთან ერთად, რომლებიც თბილისს სხვადასხვა რეგიონიდან ეწვევა, ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ნინო ქათამაძე, რობი კუხიანიძე და „აუთსაიდერი", „რეგიონი", „ფრანი", ნიაზ დიასამიძე, „Asea Sool", „სუხიშვილები". „არტ გენი" 17 ივლისიდან 23 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. აბონემენტის ფასი 97 ლარი გახლავთ, ცალკეულ დღეებზე დასწრება 17, 22, 29 ლარად იქნება შესაძლებელი.

ნინო ქათამაძე, ნიაზ დიასამიძე, „ფრანი", „რეგიონი", რობი კუხიანიძე - როდის გაიმართება „არტ გენი" 