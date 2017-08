პატრიარქი ბორჯომის ხეობაში ჩავიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => khandzari-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156748 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => khandzari-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156748 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 685 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => khandzari-borjomshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => khandzari-borjomshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156748) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (685,18387) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156775 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-24 17:42:25 [post_date_gmt] => 2017-08-24 13:42:25 [post_content] => ბორჯომის ხეობაში გახსნილ საგანგებო შტაბში პარაკლისი მიმდინარეობს. მსახურებას საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე ატარებს. ადგილზე პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, სასულიერო პირები და საგანგებო შტაბის წევრები იმყოფებიან. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ბორჯომის ხეობაში ცოტა ხნის წინ ჩავიდა. წინასწარი ინფორმაციით, ილია მეორე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულ მაშველებს დალოცავს. [post_title] => ილია მეორე ბორჯომში გახსნილ საგანგებო შტაბში პარაკლისს ატარებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ilia-meore-borjomshi-gakhsnil-sagangebo-shtabshi-parakliss-atarebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 17:42:25 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 13:42:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156775 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 156712 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-24 16:22:25 [post_date_gmt] => 2017-08-24 12:22:25 [post_content] => „ხანძრის ახალი კერები არ გვაქვს და ამჟამად მიმდინარეობს ძველი კერების ლოკალიზება, რომელთა ჩაქრობაც ბოლომდე ვერ მოხდა,“ - ამის შესახებ შს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა საგანგებო შტაბთან ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მინისტრის თქმით, სამუშაოში ჩაერთო დამატებით 300-მდე ცოცხალი ძალა. „დღის მეორე ნახევარში ქარი ართულებს სამუშაოებს, თუმცა მიმდინარეობს ინტენსიურად ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ადგილზე დაემატა 300-მდე ცოცხალი ძალა. ყველაზე პრობლემული ამჯერად კვლავ სოფელ დაბასთან ვითარებაა. აქ მთის ფერდობზე, პრაქტიკულად, ლოკალიზებული იყო ცეცხლი, თუმცა ის ქარმა გააღვივა. ახალ კერებს რაც შეეხება, ისინი მონიშნული არ გვაქვს იმიტომ, რომ არ არსებობს. თუმცა, ძველ კერებზე ვმუშაობთ, რომლებზეც ვერ მოხდა ჯერ ხანძრის ლოკალიზება”, - განაცხადა მღებრიშვილმა. მისივე თქმით, ამჟამად შტაბში საქართველოს პატრიარქს ელოდებიან, რომელიც მეხანძრე-მაშველებს და სახანძრო სამუშაოებში ჩართულ პირებს დალოცავს. [post_title] => ხანძრის ახალი კერები არ გვაქვს - შს მინისტრი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khandzris-akhali-kerebi-ar-gvaqvs-shs-ministri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 16:50:36 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 12:50:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156712 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 156670 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-24 15:30:37 [post_date_gmt] => 2017-08-24 11:30:37 [post_content] => „ამჟამინდელი სიტუაცია დიდ ოპტიმიზმს გვაძლევს და თუ ქარმა არ შეგვიშალა ხელი, ვფიქრობ, რომ ხვალისთვის ლოკალიზებული გვექნება ხანძარი,“ - ამის შესახებ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ზურაბ ალავიძემ, განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, მიმდინარეობს პერიმეტრის დაზვერვითი სამუშაოები. შტაბს აქვს ზუსტად მონიშნული ხანძრის კერები, რომელთაც ვერტმფრენები ამუშავებენ. ”ბოლო ინფორმაცია დამაიმედებელია. სიტუაცია დიდ ოპტიმიზმს გვაძლევს. ბოლო დღეების განმავლობაში, რაც აქ ვიმყოფებით, 15-დან 18 საათამდე ქარი ძლიერდება ხოლმე, რაც ცეცხლს აღვივებს, თუმცა თუ ასე გაგრძელდა, როგორც ამჟამად არის, ვფიქრობ, რომ ხვალისთვის ლოკალიზებული იქნება. ჩვენ ასევე რკალი გვაქვს შემოვლებული ხანძრის კერებისთვის, რათა არ მოხდეს ცეცხლის ჯანსაღ ტყეზე გაღვივება”, - განაცხადა ალავიძემ. [post_title] => თუ ქარმა არ შეგვიშალა ხელი, ხვალისთვის ხანძარი ლოკალიზებული გვექნება - ზურაბ ალავიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tu-qarma-ar-shegvishala-kheli-khvalistvis-khandzari-lokalizebuli-gveqneba-zurab-alavidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 15:34:44 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 11:34:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156670 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156775 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-24 17:42:25 [post_date_gmt] => 2017-08-24 13:42:25 [post_content] => ბორჯომის ხეობაში გახსნილ საგანგებო შტაბში პარაკლისი მიმდინარეობს. მსახურებას საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე ატარებს. ადგილზე პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, სასულიერო პირები და საგანგებო შტაბის წევრები იმყოფებიან. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ბორჯომის ხეობაში ცოტა ხნის წინ ჩავიდა. წინასწარი ინფორმაციით, ილია მეორე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულ მაშველებს დალოცავს. [post_title] => ილია მეორე ბორჯომში გახსნილ საგანგებო შტაბში პარაკლისს ატარებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ilia-meore-borjomshi-gakhsnil-sagangebo-shtabshi-parakliss-atarebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 17:42:25 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 13:42:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156775 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 170 [max_num_pages] => 57 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ecf639ba321c13c978b72eb833bf7ad2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )