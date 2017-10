პატრიარქი მომავალ შაბათს ბავშვებს დალოცავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => patriarqi-bavshvebs-dalocavs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181471 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => patriarqi-bavshvebs-dalocavs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181471 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 172 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => patriarqi-bavshvebs-dalocavs ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => patriarqi-bavshvebs-dalocavs ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181471) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (172,20784) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157330 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-28 10:35:32 [post_date_gmt] => 2017-08-28 06:35:32 [post_content] => მართლმადიდებელი სამყარო დღეს ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ტაძრებში სადღესასწაულო წირვა-ლოცვა შესრულდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი, ილია მეორე დღეს, 10:00 საათიდან, სიონის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში საღმრთო ლიტურგიას აღავლენს. ილია მეორე სიონის საკათედრო ტაძარში უკვე მიბრძანდა. [video width="320" height="576" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/08/video-1503900220.mp4"][/video] [post_title] => ილია მეორე სიონში მიბრძანდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ilia-meore-sionshi-mibrdzanda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-28 10:35:32 [post_modified_gmt] => 2017-08-28 06:35:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157330 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146478 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-15 17:44:13 [post_date_gmt] => 2017-07-15 13:44:13 [post_content] => სურამისა და ხაშურის ეპარქიაში ახალი ბანას სამონასტრო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა იწყება, - ტაძრის საძირკვლის კურთხევის ცერემონიას, რომელიც სრულიად საქართველოს კათლიკოს-პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ შეასრულა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრო. პრემიერის განცხადებით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამონასტრო კომპლექსი იქნება როგორც საეკლესიო-სასულიერო, ისე - საგანმანათლებლო და კულტურული კერა. "ჩვენ შევთხოვთ უფალს, დღევანდელი დღე ყოფილიყოს ჩვენი ერის გამთლიანების, ხვალინდელი დღის იმედების აღსრულების დასაწყისი. დღევანდელი დღე ასევე გახლავთ ერთ-ერთი იმ მნიშვნელოვან გვირგვინთაგანი, რომლითაც აღინიშნება ჩვენი პატრიარქის მოღვაწეობა. მას წელს უსრულდება აღსაყდრების 40 წლის და დაბადებიდან 85 წლისთავი; წელს ასევე ჩვენ აღვნიშნავთ ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავს. მინდა, ვისარგებლო შემთხვევით და მოგილოცოთ, თქვენო უწმინდესობავ, ეს ღირსშესანიშნავი, ძალიან მნიშვნელოვანი იუბილე მთელი ჩვენი ერისთვის. ამდენი ადამიანის სიყვარული მინდა, მოგილოცოთ პირველ რიგში და ყველა თქვენგანს მივულოცო ამ უმნიშვნელოვანესი კომპლექსის მშენებლობის დასაწყისი", - მიმართა პრემიერმა მშენებლობის ცერემონიაზე შეკრებილ საზოგადოებას. ხაშური-სურამის ეპისკოპოსმა, მეუფე სვიმეონმა პატრიარქსა და პრემიერს საჩუქრად ღვთისმშობლისა და წმინდა გიორგის ხატები გადასცა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="146484,146485,146486,146487,146488,146481"] [post_title] => ახალი ბანას სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-banas-samonastro-kompleqsis-mshenebloba-daiwyo-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-15 17:47:41 [post_modified_gmt] => 2017-07-15 13:47:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146478 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141402 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-26 21:56:36 [post_date_gmt] => 2017-06-26 17:56:36 [post_content] => საქართველოს საპატრიარქო დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახისა და პატრიარქის შეხვედრის ჩანაწერის გაქრობასთან დაკავშირებით, განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, 25 ივნისს მათ საიტზე აუდიოჩანაწერი აზერბაიჯანული კომპანიის მოთხოვნის საფუძველზე დაიბლოკა. საპატრიარქოს ინფორმაციით, აღნიშნულ კომპანიასთან თანამშრომლობს ტელეკომპანია ”პირველი”, რომლის წარმომადგენელმაც განმარტა, რომ ჩანაწერის დაბლოკვა მათგან დამოუკიდებლად მოხდა. "როგორც ვიუწყებოდით, დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახის საპატრიარქოში შეხვედრის სრული აუდიოჩანაწერი, რომელიც 23 ივნისს გამოვაქვეყნეთ, 25 ივნისს დაიბლოკა პორტალ youtube-ზე. გაირკვა, რომ ჩანაწერი დაიბლოკა აზერბაიჯანში არსებული მულტიმედიური კომპანია TiVi media-ს მოთხოვნის საფუძველზე. ამის მიზეზად სახელდება ის გარემოება, თითქოსდა საქართველოს საპატრიარქომ დაარღვია საავტორო უფლება და უნებართვოდ გაავრცელა TiVi media-ს კუთვნილი ჩანაწერი. ჩვენს მიერ youtube-ს გაეგზავნა შეტყობინება, სადაც განმარტებულია, რომ საავტორო უფლება საქართველოს საპატრიარქოს ეკუთვნის. შევნიშნავთ იმასაც, რომ კომპანია TiVi media-სთან თანამშრომლობს ქართული ტელეარხი „TV პირველი“. როგორც „TV პირველის“ წარმომადგენელმა განაცხადა, ჩანაწერის დაბლოკვა მათგან დამოუკიდებლად მოხდა, რომ ეს გაუგებრობის შედეგია და მუშაობენ თავის პარტნიორთან ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ამჟამად ჩანაწერის მოსმენა კვლავ შესაძლებელია ჩვენს საიტზე. იმედს ვიტოვებთ მსგავსი ფაქტი მომავალში აღარ განმეორდება", - ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. 23 ივნისს საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გავრცელდა აუდიოჩანაწერი, რომელიც დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახისა და პატრიარქის შეხვედრას ასახავდა. 25 ივნისს კი ჩანაწერი დაიბლოკა, თუმცა ის საიტზე მეორე დღესვე აღდგა. [post_title] => საპატრიარქო განცხადებას ავრცელებს: "იმედს ვიტოვებთ მსგავსი ფაქტი მომავალში აღარ განმეორდება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sapatriarqo-ganckhadebas-avrcelebs-imeds-vitovebt-msgavsi-faqti-momavalshi-aghar-ganmeordeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 00:09:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 20:09:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 157330 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-28 10:35:32 [post_date_gmt] => 2017-08-28 06:35:32 [post_content] => მართლმადიდებელი სამყარო დღეს ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ტაძრებში სადღესასწაულო წირვა-ლოცვა შესრულდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი, ილია მეორე დღეს, 10:00 საათიდან, სიონის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში საღმრთო ლიტურგიას აღავლენს. ილია მეორე სიონის საკათედრო ტაძარში უკვე მიბრძანდა. 