პატრიარქის დაცვაში კიდევ ერთი ცვლილება განხორციელდა

საქართველოს საპატრიარქომ კათალიკოს-პატრიარქის აღსაყდრების 40 წლისთავთან დაკავშირებული საიუბილეო ზეიმი გააუქმა. "მსოფლიოში შექმნილი არასტაბილური მდგომარეობისა და საქართველოში არსებული სოციალური ვითარების გათვალისწინებით, მისი უწმიდესობისა და უნეტარესობის, ილია II-ის ლოცვა-კურთხევით გაუქმდა კათალიკოს-პატრიარქის აღსაყდრების 40 წლისთავთან დაკავშირებული საიუბილეო ზეიმი და მართლამდიდებელ ეკლესიათა მეთაურებისა და სხვა საპატიო სასულიერო და საერო პირთა საქართველოში მოწვევა", - ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. პარიზში მდებარე რუსეთის საელჩოს დაცვა მოუხსნეს. როგორც ხელისუფლებაში აცხადებენ, ასეთი გადაწყვეტილება გამოუვალი მდგომარეობის გამო მიიღეს. საქმე ისაა, რომ ქალაქში უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდა და პოლიციელების დამატება გახდა საჭირო. თუმცა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა შეზღუდვა მხოლოდ რუსეთის საელჩოს შეეხო და პარიზში მდებარე სხვა ქვეყნების დიპლომატებს კვლავ გაძლიერებული დაცვა ყავთ. რუსი პოლიტიკოსები სიახლემ ძალიან გააბრაზა, რადგან ვენის კონვენციის მიხედვით ფრანგულ მხარეს ამის უფლება არ ქონდა და გარდა ამისა, ისინი არც წინასწარ გაუფრთხილებიათ. თუმცა, როგორც ჩანს, რუსულ მხარეს საკუთარი თავის დაცვა ამიერიდან თავისივე ფინანსებით მოუწევს.

პარიზში რუსეთის საელჩოს დაცვა მოუხსნეს სამხრეთ კორეას ახალი პრეზიდენტი სულ რაღაც ოთხი დღეა, მართავს, თუმცა მედიის ყურადღების ცენრში მუნ ჯე ინის ნაცვლად მისი დაცვის წევრი აღმოჩნდა. 36 წლის ჩოი იანგ ჯას ფოტოები თავდაპირველად კორეულ ვებ-გვერდზე Daum გამოჩნდა და ათეულობით ათასმა ადამიანმა ნახა. დაცვის სიმპათიური წევრს უკვე უამრავი თაყვანისმცემელი ჰყავს. ჩოის გაცნობაზე „ტვიტერის" უამრავი მომხმარებელი ოცნებობს. excuse me this is the new korean president's bodyguard pic.twitter.com/aIJVhZjo28 — elena yip (@elena_yip) May 12, 2017

პრეზიდენტის სიმპათიურმა პირადმა მცველმა მსოფლიო "გადარია" "მსოფლიოში შექმნილი არასტაბილური მდგომარეობისა და საქართველოში არსებული სოციალური ვითარების გათვალისწინებით, მისი უწმიდესობისა და უნეტარესობის, ილია II-ის ლოცვა-კურთხევით გაუქმდა კათალიკოს-პატრიარქის აღსაყდრების 40 წლისთავთან დაკავშირებული საიუბილეო ზეიმი და მართლამდიდებელ ეკლესიათა მეთაურებისა და სხვა საპატიო სასულიერო და საერო პირთა საქართველოში მოწვევა", - ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. საქართველოს საპატრიარქომ კათალიკოს-პატრიარქის აღსაყდრების 40 წლისთავთან დაკავშირებული საიუბილეო ზეიმი გააუქმა