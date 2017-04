პატრიარქის დაცვის წევრები სამსახურიდან დაითხოვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => ilia-meore [2] => saqartvelos-katolikos-patriarqi [3] => patriarqis-dacvis-wevrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123402 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => ilia-meore [2] => saqartvelos-katolikos-patriarqi [3] => patriarqis-dacvis-wevrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123402 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 172 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => ilia-meore [2] => saqartvelos-katolikos-patriarqi [3] => patriarqis-dacvis-wevrebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => ilia-meore [2] => saqartvelos-katolikos-patriarqi [3] => patriarqis-dacvis-wevrebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123402) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (685,172,14894,7743) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123407 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-18 22:45:23 [post_date_gmt] => 2017-04-18 18:45:23 [post_content] => ციანიდის საქმეზე ბრალდებულმა მამა გიორგი მამალაძემ, სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან ყველასთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხები გამოაგზავნა. კითხვები ბრალდებულ სასულიერო პირს "რუსთავი 2-მა" გაუგზავნა. მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული სასულიერო პირი ამბობს რომ მას ციანიდი ჩაუდეს: "მე ეს ნივთიერება არც შემიძენია და არც ბარგში მქონია. დიახ, ჩადეს! ისიც ვიცი, ვინც ჩადო. საათები მოანდომეს ამ სიყალბეს. ეს პროკურატურას არ გაუკეთებია" მამა გიორგი მამალაძე არ უარყოფს, რომ მან მართლაც ჰკითხა მოწმეს ციანიდის შესახებ. დეკანოზის თქმით, პროკურატურამ იცის რისთვისაც სჭირდებოდა მას ეს ნივთიერება. დიახ, პროკურატურამ კარგად იცის, ვინ მთხოვა ამ ნივთიერების შეძენა და რისთვის. სწორედ გამიგეთ, ამ საკითხის დეტალებზე სასამართლოზე უნდა ვისაუბრო და ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ პასუხის გაცემისგან. უბრალოდ გეტყვით, რომ ეს იყო ბევრი მხარის მიერ დაგებული მახე. ციანიდი ჩამიდეს! ისიც ვიცი, ვინც ჩამიდო - მამა გიორგი მამალაძის პასუხები საპატიმროდან

სასოწარკვეთა და სიცოცხლის თვითმკვლელობით დასრულება უპატიებელი ცოდვაა, ამის შესახებ პატრიარქი საკუთარ სააღდგომო ეპისტოლეში ეკლესიაში განხეთქილების შემომტანი მოწამეობრივი სიკვდილითაც რომ აღესრულონ, ცოდვას ვერ ჩამოიბანენ - ამის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა საკუთარ სააღდგომო ეპისტოლეში "მე ეს ნივთიერება არც შემიძენია და არც ბარგში მქონია. დიახ, ჩადეს! ისიც ვიცი, ვინც ჩადო. საათები მოანდომეს ამ სიყალბეს. ეს პროკურატურას არ გაუკეთებია" მამა გიორგი მამალაძე არ უარყოფს, რომ მან მართლაც ჰკითხა მოწმეს ციანიდის შესახებ. დეკანოზის თქმით, პროკურატურამ იცის რისთვისაც სჭირდებოდა მას ეს ნივთიერება. დიახ, პროკურატურამ კარგად იცის, ვინ მთხოვა ამ ნივთიერების შეძენა და რისთვის. სწორედ გამიგეთ, ამ საკითხის დეტალებზე სასამართლოზე უნდა ვისაუბრო და ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ პასუხის გაცემისგან. უბრალოდ გეტყვით, რომ ეს იყო ბევრი მხარის მიერ დაგებული მახე. 