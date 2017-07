„პატრიოტთა ალიანსის“ სამკაციანი დელეგაცია მოსკოვში იმყოფება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => patriottta-aliansi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145303 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => patriottta-aliansi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145303 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 382 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => patriottta-aliansi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => patriottta-aliansi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145303) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (382,17168) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144995 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-10 22:00:04 [post_date_gmt] => 2017-07-10 18:00:04 [post_content] => მოსკოვში სავაჭრო ცენტრი „რიო“ იწვის. უცხოური მედიის ცნობით, დაშავებულთა რაოდენობა ამ დროისთვის 14 შეადგენს. დაშავებულთა შორის ერთი ბავშვია. სავაჭრო ცენტრიდან ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. დაკვამლიანების ფართობი 70 ათას კვადრატულ მეტრს შეადგენს. ხანძრის მიზეზი სავარაუდოდ მოკლე ჩართვა გახდა. ინგლისისა და გერმანიის ნაკრებების წარმომადგენლებს მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის დროს მოსკოვში ცხოვრება არ სურთ. იმ შემთხვევაში თუ გუნდები მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე გავლენ, ისინი რუსეთის დედაქალაქში ცხოვრებას არ აპირებენ, ამის მიზეზი კი მოსკოვში გართულებეული სატრანსპორტო ვითარებაა. გერმანიის ნაკრებმა, რომელიც მიმდინარე კონფედერაციათა თასზე მონაწილეობს, მოსკოვური საცობების "ხიბლი" საკუთარ თავზე უკვე გამოსცადა. სამაგიეროდ, გერმანელთა სამწვრთნელო შტაბი და თავად ფეხბურთელები სოჭით არიან მოხიბლულნი და სწორედ რუსეთის სამხრეთ ნაწილში სურთ გაჩერება მსოფლიოს ჩემპიონატის მიმდინარეობისას. მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისი კონფედერაციათა თასზე არ მონაწილეობს, გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა გარეთ საუთგეიტმა და მისმა თანაშემწემ სტივ ჰოლანდმა ოთხივე მასპინძელი ქალაქი მოინახულეს და ინფრასტრუქტურასაც გაეცნენ, თუმცა სოჭის მსგავსად მათ არც მოსკოვის, არც პეტერბურგის და არც ყაზანის ბაზები არ მოსწონებიათ. წყაროს ინფორმაციით, ისინი სოჭის გარდა ნიჟნი ნოვგოროდისა და ვოლგოგრადის კანდიდატურებსაც განიხილავენ. ფიფა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის მონაწილეებს რუსეთში განთავსებულ 65 ბაზას სთავაზობს, საიდანაც თავისთვის სასურველს ნაკრებები თავად აირჩევენ. კონფედერაციის თასი 2017-ის მსვლელობისას მოსკოვის, ყაზანისა და სანკტ-პეტერბურგის მდინარეებსა და არხებს ერთი თვით გადაკეტავენ. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ უკვე მოამზადა ბრძანება სანაოსნო ხომალდების მოძრაობის აკრძალვასთან დაკავშირებით აღნიშნული ქალაქების ტერიტორიაზე, კონფედერაციათა თასის მსვლელობის დროს. დამტკიცების შემთხვევაში აღნიშნული ბრძანება, რომელიც ამჟამად საჯარო განხილვის საგანია, 1 ივნისიდან 4 ივლისამდე იმოქმედებს. ბრძანების თანახმად, დაიხურება სანკტ-პეტერბურგის პორტის დიდი და სამგზავრო აკვატორიები, ასევე სოჭის პორტიც. დოკუმენტის ფარგლებში ჩამოთვლილი ქალაქების პორტებში აიკრძალება მცირე ზომის, სპორტული და სასეირნო სანაოსნო ტრანსპორტის მოძრაობა და გაჩერებაც, თუმცა აღნიშნული აკრძალვა არ შეეხება ტურნირის მომსახურე ტრანსპორტს. აღნიშნული ბრძანება უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებისაკენ მიმართული მორიგი ნაბიჯია. გარდა ამისა, კონფედერაციის თასი 2017-ის და მსოფლიოს 2018 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის მსვლელობისას მასპინძელ ქალაქებში რეგისტრაციის წესებიც გამკაცრდება. 